Zuckerberg est confronté à des réactions négatives en Chine alors que Meta vend les casques VR Quest dans le pays.

En bref : Si vous souhaitez lancer votre produit sur le marché lucratif qu’est la Chine, il est probablement sage d’éviter de critiquer son gouvernement. Mark Zuckerberg n’a pas tenu compte de cette leçon et doit maintenant faire face à des tests de la part du pays asiatique, au moment où Meta tente de vendre ses écouteurs Quest dans le pays.

Zuckerberg a été critiqué hier dans un article d’opinion par un compte influent de média social affilié au quotidien officiel Beijing Daily. Le compte a interpellé le PDG de Meta au sujet d’un discours qu’il a prononcé à l’université de Grangetown en 2019, dans lequel il a critiqué TikTok pour avoir censuré des manifestants et des activistes, tels que ceux impliqués dans les manifestations de Hong Kong ; le propriétaire chinois ByteDance nie toute forme de censure, bien sûr. Zuckerberg a également averti que la « vision de l’internet » de la Chine pourrait être exportée vers d’autres pays.

L’éditorial évoque également le lobbying actif de Zuckerberg contre TikTok à Washington, ainsi que sa déclaration lors d’une audition au Congrès en 2020 concernant les antécédents de la Chine en matière de vol de la propriété intellectuelle des entreprises américaines.

Zuckerberg ne devrait normalement pas se préoccuper de ces tests, mais elles surviennent à un moment où Meta serait en pourparlers avec Tencent pour aider à vendre le casque Quest VR en Chine, même si Facebook et Instagram sont deux des nombreux sites web et services occidentaux interdits dans le pays. L’article d’opinion et sa réaction publique pourraient influencer les fonctionnaires chinois qui décident si les produits de Meta peuvent être vendus.

L’article indique que Zuckerberg a « brisé le wok chinois » et qu’il ne devrait donc pas être autorisé à déguster un repas chinois. Il ajoute que Zuck est maintenant à la recherche d’une meilleure solution à son problème chinois, « mais le plus grand obstacle à cela pourrait être lui-même ».

Facebook a été bloqué en Chine en 2009 pour ne pas avoir respecté les règles de censure de Pékin, ce qui a empêché l’entreprise d’accéder aux 1,45 milliard d’utilisateurs potentiels du pays. Zuckerberg a fait des offensives de charme au profit de la Chine par le passé, notamment lors d’une visite en 2016 qui comprenait un jogging sur la place Tiananmen de Pékin, une visite de la Grande Muraille et une rencontre avec le tsar de l’internet de l’époque, Lu Wei, qui a été emprisonné par la suite pour corruption présumée.

Tesla et Apple sont deux grandes entreprises américaines qui connaissent le succès en Chine ; Tim Cook a fait l’éloge du pays en mars, qualifiant sa relation avec Apple de « symbiotique », bien que Cupertino essaie de réduire sa dépendance à l’égard de la fabrication chinoise. Mais compte tenu des mesures de rétorsion prises par Pékin en réponse aux sanctions américaines sur les puces – la dernière en date étant le contrôle des exportations de métaux technologiques essentiels – Meta et Zuckerberg sont confrontés à une bataille difficile pour faire entrer les casques de réalité virtuelle sur les sites marchands chinois.

