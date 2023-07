Liste des téléphones Samsung Galaxy éligibles à la mise à jour One UI 5.1.1

Samsung a récemment commencé à tester la version bêta de One UI 5.1.1 sur le Galaxy Z Fold 4. Cette mise à jour devrait être la dernière grande mise à jour de la série One UI 5 avant la sortie publique de One UI 6. Cependant, tous les appareils Samsung fonctionnant avec One UI 5 ne recevront pas la mise à jour One UI 5.1.1. Si vous possédez un Samsung Galaxy, vous pouvez vérifier les appareils éligibles à la mise à jour One UI 5.1.1.

Comme nous l’avons mentionné dans notre article d’hier, la version bêta de One UI 5.1.1 a été publiée pour le Galaxy Z Fold 4 en Corée du Sud. Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles concernant la disponibilité de la version bêta dans d’autres régions. Dans le cadre de la mise à jour de la version bêta, la liste des modifications est déjà disponible. Selon le journal des modifications, One UI 5.1.1 est une mise à jour importante avec de nombreux changements et de nouvelles fonctionnalités.

Il reste encore plus de trois mois avant la sortie de One UI 6, mais d’ici là, les utilisateurs peuvent profiter des nouvelles fonctionnalités offertes par One UI 5.1.1. Il est important de souligner que les mises à jour One UI x.1.1 sont généralement disponibles pour les tablettes et les appareils pliables, la majorité des modifications et des fonctionnalités étant destinées à ces appareils spécifiques. Néanmoins, certains téléphones haut de gamme, tels que le dernier fleuron de la série S, peuvent également recevoir la mise à jour.

Sammobile, une source fiable d’informations sur Samsung, a compilé une liste d’appareils qui devraient recevoir la mise à jour One UI 5.1.1. Si vous souhaitez savoir si votre téléphone Galaxy recevra ou non la mise à jour One UI 5.1.1, vous pouvez consulter la liste ci-dessous.

Appareils compatibles avec One UI 5.1.1 [Expected]

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Tab S8/S8+/S8 Ultra

Galaxy Tab S7/S7+/S7 FE

Ces appareils sont les plus susceptibles de recevoir l’interface One UI 5.1.1 dans les semaines à venir. Mais d’autres appareils phares pourraient également être concernés. Voici quelques appareils qui pourraient également recevoir la mise à jour One UI 5.1.1.

Série Galaxy S23

Série Galaxy S22

Série Galaxy S21 (y compris S21 FE)

Série Galaxy S20 (y compris S20 FE)

Série Galaxy Note 20

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52/A52 5G/A52s

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy M54 5G

Galaxy M53 5G

One UI 5.1.1 devant apporter des améliorations spécifiques à chaque appareil, la liste des changements peut varier en fonction de l’appareil que vous utilisez. La version stable de One UI 5.1.1 n’a pas encore commencé, ce qui peut prendre un certain temps. Nous vous tiendrons au courant dès que la version stable de One UI 5.1.1 sera disponible.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :