Lancement des Itel P40+ et A60 : des téléphones portables économiques avec des fonctionnalités impressionnantes

Itel Mobile, l’une des principales marques de téléphones portables, a lancé ses derniers téléphones portables économiques, les Itel A40+ et Itel A60s. Ces téléphones sont conçus pour répondre aux besoins des utilisateurs soucieux de leur budget qui recherchent un appareil offrant des fonctionnalités impressionnantes à un prix abordable. Les Itel A40 + et A60 sont récemment sortis en Inde et se vendent tous les deux à moins de 110 dollars. Dans cet article, nous examinerons de plus près les caractéristiques et les caractéristiques de ces deux appareils.

Itel P40+

Afficher

L’appareil a un design élégant et un écran plein écran perforé HD + de 6,82 pouces avec une résolution de 720 x 1640 pixels. L’écran a également un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui est une excellente fonctionnalité à avoir dans un smartphone économique.

Matériel et logiciel

L’Itel P40 + est alimenté par un processeur MediaTek Helio G35 et est fourni avec 4 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Cependant, le stockage est extensible jusqu’à 256 Go via une carte microSD. Par ailleurs, la société affirme qu’en utilisant la fonction Memory Fusion, les utilisateurs peuvent augmenter la taille de la RAM de cet appareil à 8 Go. L’appareil fonctionne sur Android 12 prêt à l’emploi et est fourni avec un capteur d’empreintes digitales latéral et un déverrouillage du visage (Face ID) pour plus de sécurité.

Batterie

L’Itel P40+ fait partie de la série Power et dispose d’une grosse batterie de 7000 mAh. Cette batterie super grande est l’un des principaux arguments de vente de cet appareil. Cet appareil prend également en charge une charge de 18 W, ce qui n’est pas exactement élevé mais suffisamment décent. Selon l’entreprise, la batterie de cet appareil peut offrir 18 jours d’autonomie en veille et 41 heures d’appel. Cet appareil peut également offrir aux utilisateurs jusqu’à 72 heures de temps de musique ainsi que 10 heures de temps de jeu.

Caméra

En termes d’optique, l’Itel P40+ propose un double flash et un appareil photo principal de 13 MP. L’appareil prend également en charge le VGA. À l’avant, il dispose d’une caméra selfie 8MP logée dans la découpe perforée. L’Itel P40+ dispose de plusieurs fonctionnalités d’appareil photo, notamment le mode beauté AI, le mode portrait et le mode nuit. Il dispose également de la mise au point automatique, de la socket de vue en continu, du zoom numérique, de la géolocalisation, du panorama, du HDR, de la mise au point tactile, de la détection des visages, des paramètres de balance des blancs, des paramètres ISO, de la compensation d’exposition, du retardateur et du mode scène. La résolution vidéo est de 1080p à 60 ips et de 720p à 120 ips. L’appareil dispose également d’un double flash LED et d’un appareil photo duo avec un couvercle d’objectif en verre saphir de 2,1 MP.

Prix

Selon la liste de cet appareil, il se vendra 8 099 INR (99 $). La page Amazon se vante fièrement que l’Itel 40+ sera le premier téléphone mobile de l’Inde avec une batterie de 7 000 mAh à un prix inférieur à 9 000 Rs (~ 110 $).

Itel A60s

L’Itel A60s fait suite à l’Itel A60 abordable et est au prix de 6 499 INR (85 $). L’appareil est fourni avec un écran HD+ de 6,1 pouces avec une résolution de 720 x 1560 pixels. Il est alimenté par un processeur Unisoc SC9863A et est fourni avec 2 Go de RAM et 32 ​​​​Go de stockage interne extensible jusqu’à 128 Go via une carte microSD.

Conception et affichage

L’Itel A60s est fourni avec un écran HD+ IPS de 6,6 pouces avec une résolution de 720 x 1520 pixels. Le téléphone a une conception d’encoche en forme de goutte d’eau qui abrite la caméra frontale. Le panneau arrière du téléphone a une finition dégradée qui lui donne un aspect haut de gamme. Le téléphone est disponible en trois couleurs : Shadow Black, Moonlit Violet et Glacier Green

Performance

Sous le capot, l’Itel A60s est alimenté par un processeur Unisoc SC9863A couplé à 4 Go de RAM et 64 Go / 128 Go de stockage interne. Tout comme l’Itel P40+, les 4 Go de RAM de cet appareil peuvent être étendus à 8 Go grâce à sa technologie de fusion de mémoire.

Le téléphone dispose également d’un emplacement pour carte microSD qui permet aux utilisateurs d’étendre le stockage jusqu’à 64 Go. L’Itel A60s fonctionne sur Android 11 (édition Go) prêt à l’emploi. Il est également fourni avec un capteur d’empreintes digitales monté à l’arrière et un déverrouillage du visage pour plus de sécurité.

Caméra

L’Itel A60s dispose d’une configuration à double caméra à l’arrière, qui comprend un capteur principal de 8 mégapixels et un capteur VGA. Le téléphone dispose également d’une caméra frontale de 5 mégapixels pour les selfies et les appels vidéo. L’application appareil photo est livrée avec diverses fonctionnalités telles que le mode beauté AI, le mode portrait et le mode HDR.

En termes d’optique, l’appareil dispose d’une configuration à double caméra à l’arrière composée d’un capteur principal de 8 mégapixels et d’un capteur de profondeur de 0,3 mégapixels. À l’avant, il dispose d’une caméra selfie de 5 mégapixels logée dans l’encoche en forme de goutte d’eau.

Batterie et connectivité

L’Itel A60s est soutenu par une batterie de 5000 mAh qui devrait durer une journée complète avec une seule charge. La société affirme également que cet appareil prend en charge une charge de 10 W. Le téléphone prend également en charge la connectivité 3G et 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth et GPS. Il prend également en charge un port microUSB pour le chargement et le transfert de données.

Prix ​​et disponibilité

L’Itel A60s est au prix de Rs. 6 299 (79 $) et est disponible à l’achat sur diverses plateformes de commerce électronique telles que Flipkart, Amazon et Paytm Mall. Le téléphone est fourni avec une garantie d’un an et une garantie de remplacement de 100 jours.

Comparaison entre la batterie Itel P40+ / Itel A60s et les smartphones à budget similaire

Les Itel P40+ et A60s sont deux smartphones économiques qui offrent des fonctionnalités impressionnantes à un prix abordable. Voici quelques comparaisons entre l’Itel P40+, l’Itel A60 et les smartphones à budget similaire :

Itel P40+ vs autres smartphones économiques

L’Itel P40+ a une plus grande capacité de batterie que le Samsung Galaxy A02s, qui dispose d’une batterie de 5 000 mAh.

L’Itel P40+ a une plus grande capacité de batterie que le realme C11 2021, qui dispose d’une batterie de 5 000 mAh.

L’Itel P40+ a une plus grande capacité de batterie que le Xiaomi Redmi 9A, qui dispose d’une batterie de 5 000 mAh.

L’Itel P40+ a une plus grande capacité de batterie que le Nokia C20 Plus, qui dispose d’une batterie de 4 950 mAh.

Itel A60s vs autres smartphones économiques

L’Itel A60s a une plus grande capacité de batterie que le Samsung Galaxy A02s, qui dispose d’une batterie de 5 000 mAh.

L’Itel A60s a une plus grande capacité de batterie que le Nokia C20 Plus, qui dispose d’une batterie de 4 950 mAh.

L’Itel A60s a une plus grande capacité de batterie que le Nokia C10, qui dispose d’une batterie de 3 000 mAh.

L’Itel A60s a une plus grande capacité de batterie que le Samsung Galaxy A01 Core, qui dispose d’une batterie de 3 000 mAh.

Dans l’ensemble, les Itel P40+ et A60 offrent un excellent rapport qualité-prix grâce à leurs caractéristiques impressionnantes, telles qu’une grande capacité de batterie et des capacités de charge rapide, par rapport aux autres smartphones économiques du marché.

Derniers mots

En conclusion, l’Itel P40+ et l’Itel A60s sont deux smartphones économiques qui offrent un excellent rapport qualité-prix. L’Itel P40+ est une excellente option pour ceux qui ont besoin d’un smartphone avec une grosse batterie et un affichage à taux de rafraîchissement élevé. D’un autre côté, l’Itel A60s est une bonne option pour ceux qui recherchent un smartphone abordable avec des caractéristiques décentes. Dans l’ensemble, les deux appareils offrent de bonnes performances et fonctionnalités à leurs prix respectifs. Pour le moment, il n’y a pas d’test d’utilisateurs ou d’évaluations de cet appareil car ils n’ont été lancés que récemment.

