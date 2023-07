2026 L’Apple Watch Ultra sera la première à être équipée d’une micro-LED – TrendForce

Nous attendons depuis longtemps la première Apple Watch dotée d’un écran micro-LED, et il semble que l’attente ne soit pas prête de s’achever. Le dernier rapport en date indique que nous ne verrons pas cette nouvelle technologie d’affichage avant le lancement de l’Apple Watch Ultra 2026.

Les rapports optimistes à ce sujet remontent à 2019, lorsqu’il a été suggéré qu’Apple pourrait commencer à passer de l’OLED au micro-LED dès 2020 – ce qui, bien sûr, ne s’est pas produit….

Qu’est-ce que le micro-LED ?

Pour comprendre ce qu’est la micro-LED, il faut rappeler la feuille de route d’Apple en matière d’affichage, qui a commencé par un écran LCD IPS avec un rétroéclairage conventionnel.

L’écran IPS LCD avec rétroéclairage miniLED a suivi. Apple l’a adopté pour les modèles iPad Pro et l’utilise désormais pour les MacBooks. Il permet d’obtenir des noirs plus sombres et des blancs plus lumineux, ce qui fait une différence surprenante.

L’OLED passe progressivement des petits écrans aux plus grands. Apple a d’abord adopté l’OLED dans l’Apple Watch avant de l’introduire dans l’iPhone, à partir de l’iPhone X. L’entreprise ne l’a pas encore utilisé dans les iPads ou les MacBooks, mais devrait proposer des iPads OLED au début de l’année prochaine. L’OLED offre des couleurs plus vives et des noirs plus sombres, et est également plus économe en énergie.

Les micro-LED, comme leur nom l’indique, sont des versions microscopiques des LED conventionnelles, dont des réseaux entiers constituent chaque élément de pixel. Les micro-LED sont cent fois plus petites que les LED traditionnelles.

Cette nouvelle technologie présente deux avantages majeurs par rapport à l’OLED. Tout d’abord, le degré de contrôle qu’elle offre permet d’obtenir une qualité d’affichage encore meilleure. Deuxièmement, comme les micro-LED utilisent des éléments inorganiques, elles ne souffrent pas des mêmes problèmes de longévité que les matériaux organiques utilisés dans les OLED.

L’Apple Watch Ultra 2026 sera équipée d’un écran micro-LED

L’Elec, citant un rapport de TrendForce, affirme que les travaux visant à intégrer la technologie micro-LED à l’Apple Watch ont encore été retardés et qu’il faudra attendre le lancement de l’Apple Watch Ultra 2026 pour la voir arriver.

Le cabinet d’études de marché DSCC a déclaré qu’il avait prévu la production de masse de son Apple Watch à micro LED en mai 2025, et Trendforce a déclaré qu’elle avait été repoussée du deuxième trimestre 2025 au premier trimestre 2026. […] Apple prévoit d’appliquer les micro-LED aux modèles haut de gamme Ultra de la série Apple Watch dans un premier temps, puis d’étendre ses applications.

Pourquoi cela prend-il autant de temps ?

La taille minuscule des composants des micro-LED rend la fabrication des écrans extrêmement délicate, ce qui peut se traduire par des taux de rendement faibles et des coûts élevés.

C’est la raison pour laquelle Apple a acheté LuxVue en 2014, et a depuis investi plus d’un milliard de dollars dans la technologie d’affichage, dans le but d’aider plusieurs fournisseurs à développer des capacités de fabrication de micro-LED. Samsung Display est actuellement le leader de la technologie micro-LED, et Apple veut éviter de continuer à dépendre d’un seul fournisseur pour les nouveaux types d’écrans.

Photo : Nat Weerawong/Unsplash

