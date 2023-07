Apple doit respecter la date limite du 5 mars pour les boutiques d’applications tierces – mais ne retenez pas votre souffle

Apple aura jusqu’au 5 mars de l’année prochaine pour se conformer à la loi européenne sur les marchés numériques, ce qui indique en théorie qu’elle devra autoriser les boutiques d’applications tierces ou le chargement latéral d’applications à cette date.

La date limite a été révélée après qu’Apple a confirmé qu’elle avait le statut de « gatekeeper », ce qui indique qu’elle fait partie des entreprises qui seront soumises à la loi à venir. Cependant, ne vous attendez pas à ce que beaucoup de choses changent à cette date …

L’impact de la loi sur les marchés numériques (DMA) sur Apple

La loi sur les marchés numériques (DMA) est un texte législatif antitrust destiné aux géants de la technologie. L’objectif est d’accroître la concurrence dans le secteur en supprimant certains des avantages détenus par les acteurs dominants, et de faciliter la tâche des jeunes entreprises.

Si la loi est appliquée de la manière prévue par l’UE, elle affectera Apple de trois manières :

Apple doit permettre aux développeurs d’utiliser des plateformes de paiement tierces.

Les utilisateurs doivent être libres d’installer des applications sans passer par l’App Store d’Apple

iMessage devra s’interfacer avec d’autres plateformes de messagerie

Nous ajoutons l’avenant ici pour des raisons que j’évoquerai dans un instant.

Apple a confirmé qu’elle était soumise à la DMA

Au départ, l’incertitude régnait quant à la question de savoir si Apple serait concerné par le DMA. Certains hommes politiques souhaitaient que la loi se concentre sur les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter, tandis que d’autres voulaient qu’elle vise les plus grandes entreprises technologiques.

Il a été confirmé en 2021 que la définition la plus large s’appliquerait, ce qui place Apple dans la ligne de mire.

De manière quelque peu étrange, l’UE a demandé aux entreprises de confirmer qu’elles étaient suffisamment grandes pour être éligibles. Reuters rapporte qu’Apple l’a fait.

Google (Alphabet), Amazon, Apple, Meta Platforms et Microsoft ont notifié à la Commission européenne qu’ils remplissaient les conditions requises pour être considérés comme des « gatekeepers » dans le cadre des nouvelles règles de l’UE en matière de technologie, a déclaré mardi le chef de l’industrie de l’UE, Thierry Breton.

Une chose est certaine, deux choses ne le sont pas

Ce qui est certain, c’est qu’Apple devra permettre aux développeurs de choisir d’utiliser une plateforme de paiement tierce lorsqu’ils vendent des applications sur l’App Store.

C’est déjà le cas aux États-Unis, grâce à la décision rendue dans le cadre du procès opposant Apple à Epic Games (bien qu’Apple ait fait appel auprès de la Cour suprême des États-Unis).

Les implications de l’App Store et d’iMessage, cependant, prendront probablement des années à se manifester.

Pourquoi cette incertitude sur les applications ?

Les auteurs de la loi ont l’intention de forcer des entreprises comme Apple à laisser leurs clients choisir la manière dont ils installent les applications.

L’idée est que les propriétaires d’iPhone puissent choisir d’utiliser ou non l’App Store officiel, que les développeurs puissent choisir de vendre des applications directement aux clients et que quiconque le souhaite puisse créer sa propre boutique d’applications tierce, que les consommateurs pourront choisir d’utiliser à la place de celle d’Apple.

Toutefois, le libellé de la DMA contient une clause dérogatoire potentielle, et il est probable qu’Apple s’en saisisse pour la contester devant les tribunaux. Respirez profondément : Si vous vous êtes déjà demandé si quelqu’un au monde écrivait des phrases plus longues que moi, ne vous posez plus la question.

Afin de garantir que les applications logicielles ou les stores d’applications logicielles de tiers ne mettent pas en danger l’intégrité du matériel ou du système d’exploitation fourni par le contrôleur d’accès, ce dernier doit pouvoir mettre en œuvre des mesures techniques ou contractuelles proportionnées pour atteindre cet objectif s’il démontre que ces mesures sont nécessaires et justifiées et qu’il n’existe pas de moyens moins restrictifs pour sauvegarder l’intégrité du matériel ou du système d’exploitation. L’intégrité du matériel ou du système d’exploitation doit inclure toutes les options de conception qui doivent être mises en œuvre et maintenues pour que le matériel ou le système d’exploitation soit protégé contre un accès non autorisé, en veillant à ce que les contrôles de sécurité spécifiés pour le matériel ou le système d’exploitation concerné ne puissent pas être compromis. Par ailleurs, afin de garantir que les applications logicielles tierces ou les stores d’applications logicielles ne portent pas atteinte à la sécurité des utilisateurs finals, le contrôleur d’accès devrait pouvoir mettre en œuvre des mesures et des paramètres strictement nécessaires et proportionnés, autres que les paramètres par défaut, permettant aux utilisateurs finals de protéger efficacement leur sécurité en ce qui concerne les applications logicielles tierces ou les stores d’applications logicielles, si le contrôleur d’accès démontre que ces mesures et paramètres sont strictement nécessaires et justifiés et qu’il n’existe pas de moyens moins restrictifs d’atteindre cet objectif. Il convient d’empêcher le contrôleur d’accès de mettre en œuvre de telles mesures par défaut ou avant l’installation.

En clair, Apple pourrait faire valoir que forcer les utilisateurs et les développeurs à acheter et vendre des applications via l’App Store est le seul moyen réaliste de les protéger contre les logiciels malveillants et les applications frauduleuses (toussa).

Qu’en est-il de l’interopérabilité d’iMessage ?

En principe, la DMA dit qu’Apple (et les autres entreprises concernées) doit permettre l’interopérabilité des messages. En d’autres termes, si vous utilisez iMessage et que j’utilise WhatsApp, Apple doit nous fournir un moyen d’échanger des messages dans nos applications préférées respectives.

Le véritable objectif n’est pas d’aider les géants de la technologie comme Meta, propriétaire de WhatsApp, mais de permettre aux jeunes entreprises de messagerie de résoudre le plus gros problème auquel elles sont confrontées : Personne n’installera une application de messagerie tant que de nombreuses personnes ne l’utiliseront pas.

Cependant, la formulation de la DMA est faible. Elle dit essentiellement que les entreprises comme Apple doivent partager les spécifications techniques pour ce faire, et que l’UE décidera ensuite si le(s) document(s) est (sont) conforme(s) à la loi.

Les gardiens doivent assurer l’interopérabilité pour les fournisseurs tiers de services de communications interpersonnelles indépendants du numéro qui offrent ou ont l’intention d’offrir leurs services de communications interpersonnelles indépendants du numéro aux utilisateurs finaux et aux utilisateurs professionnels dans l’Union. Pour faciliter la mise en œuvre pratique de cette interopérabilité, le gatekeeper concerné devrait être tenu de publier une offre de référence définissant les détails techniques et les conditions générales de l’interopérabilité avec ses services de communications interpersonnelles indépendants du numéro. La Commission devrait pouvoir, le cas échéant, consulter l’Organe des régulateurs européens des communications électroniques afin de déterminer si les modalités techniques et les conditions générales publiées dans l’offre de référence que le gatekeeper a l’intention de mettre en œuvre ou a mis en œuvre garantissent le respect de cette obligation.

Il y a également une clause de sécurité similaire ici.

Dans tous les cas, le contrôleur d’accès et le fournisseur demandeur doivent veiller à ce que l’interopérabilité ne compromette pas un niveau élevé de sécurité et de protection des données.

L’avis de Netcost-security.fr

Si je devais deviner comment tout cela va se dérouler, je dirais que c’est ce qui va se passer :

La loi entrera en vigueur ;

Apple se conformera à la partie relative aux plateformes de paiement ;

La société pourrait publier un livre blanc très dense sur l’interopérabilité d’iMessage, en rendant délibérément la situation aussi peu utile que possible pour toute société de messagerie souhaitant en tirer parti ;

Apple ignorera dans un premier temps la partie relative à l’app store ;

En cas de contestation, il essaiera d’utiliser la clause d’exonération de sécurité ;

L’UE portera l’affaire devant les tribunaux ;

Il faudra des années pour que l’affaire aboutisse à un appel final.

La date limite du 5 mars est donc bel et bien fixée, mais ne vous attendez pas à ce que beaucoup de choses changent d’ici là.

