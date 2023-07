Comment activer les paramètres d’éclairage RVB dans Windows 11

Microsoft cherche à rendre l’utilisation de Windows 11 simple, facile et conviviale. Avec les récentes mises à jour du système d’exploitation, un grand nombre de fonctionnalités ont été repérées dans les canaux Dev et Canary de Windows 11. Les commandes d’éclairage RVB constituent une nouvelle fonctionnalité intéressante qui devrait être déployée prochainement.

Si vous possédez un PC de jeu, vous savez que vous devez souvent utiliser des applications tierces pour ajuster et contrôler les éléments RVB de votre système. Microsoft a décidé qu’il était temps de se débarrasser de ces applications et d’intégrer une fonctionnalité dans le système d’exploitation afin que vous puissiez contrôler immédiatement les différents éléments RVB de votre système. Si vous êtes curieux de découvrir cette fonctionnalité, voici notre guide sur la façon de l’activer sur votre PC Windows 11.

Activer les paramètres d’éclairage RVB sur Windows 11

Comme il s’agit d’une fonctionnalité très intéressante, beaucoup de gens veulent l’essayer tout de suite, vous devez comprendre que vous devez d’abord activer cette fonctionnalité. De plus, il est possible que même après l’avoir activée, la fonctionnalité ne s’affiche pas sur votre PC Windows 11. Cela n’indique pas que vous ne pourrez jamais accéder à cette fonctionnalité. Vous devrez simplement attendre que la fonctionnalité soit déployée pour tous les utilisateurs dans les jours ou les semaines à venir.

Ce dont vous aurez besoin

Outil Vive

Windows 11 build 25370 ou plus récent

La procédure

Tout d’abord, téléchargez le ViveTool. Vous pouvez trouver le Vive Tool sur cette page GitHub. Une fois le fichier zip de Vive Tool téléchargé, extrayez le contexte et placez-le dans un dossier auquel vous pouvez facilement accéder. Maintenant, ouvrez l’Invite de Commande et tapez cd (suivi du chemin du dossier Vive Tool) Une fois que cela a été fait correctement, tapez vivetool /enable /id:35262205 Si tout se passe bien, redémarrez votre ordinateur. Ouvrez l’application Paramètres, puis Personnalisation et enfin Éclairage. Si vous ne voulez tout simplement pas de cette fonctionnalité, vous pouvez taper ce code pour la désactiver vivetool /disable /id:35262205

Ceci conclut le guide sur la façon dont vous pouvez facilement activer ou désactiver les paramètres d’éclairage RVB sur votre PC Windows 11. Si vous n’avez pas vu les paramètres d’éclairage RVB, ne vous inquiétez pas. La fonctionnalité sera bientôt ou plus tard disponible en tant que mise à jour de votre PC Windows 11. Étant donné qu’il s’agit de fonctionnalités expérimentales et de test, il est possible qu’elles n’apparaissent pas sur votre système dès à présent.

Que pensez-vous des nouveaux paramètres d’éclairage RVB ? Pensez-vous que cela supprimera complètement le besoin d’applications RVB tierces ou que ces applications continueront à coexister ? Faites-nous part de vos commentaires dans la section ci-dessous.

