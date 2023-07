Les gens vous demandent pourquoi vous réduisez leurs notifications au silence, même si le mode « Focus » n’est pas activé.

Vos amis et votre famille vous demandent sans cesse pourquoi vos notifications sont réduites au silence ? Si vous n’utilisez pas un mode Focus tel que « Ne pas déranger », cette question vous laisse probablement perplexe.

C’est exactement ce qui m’arrive depuis des mois. J’utilise le mode Sleep Focus de mon Apple Watch la nuit et je le désactive dès que je me réveille. Sinon, mon Apple Watch ne fait qu’afficher une grosse horloge numérique toute la journée. Ce n’est pas bon.

Après qu’un collègue m’a demandé pourquoi je mettais ses messages en sourdine pendant une conversation, j’ai vérifié que rien n’était en mode Focus. Ni le Mac, ni l’iPhone, ni l’iPad, ni l’Apple Watch.

La solution consistait à éteindre et rallumer l’appareil. Dans ce cas, il faut l’allumer et l’éteindre. Quelques séries d’essais sur différents appareils ont permis de résoudre le problème des notifications silencieuses aléatoires pour l’autre personne. Aucun sentiment n’a été blessé (à ce qu’il paraît), mais cela n’arrête pas de se produire.

Une chose réelle vue sur les forums d’assistance d’Apple

Il s’avère que de plus en plus de personnes sont confrontées à ce problème. Des utilisateurs d’iPhone signalent avoir rencontré ce problème sur différents modèles d’iPhones sous iOS 15 et iOS 16. Oh, mais peut-être qu’iOS 17 résout le problème ? Non.

Si vous constatez la même chose, la bonne nouvelle est que vous n’êtes pas seul. Cela indique probablement qu’Apple s’efforcera de résoudre le problème dans les plus brefs délais (bien que nous ayons écrit pour la première fois à ce sujet à l’automne dernier et qu’il n’y ait toujours pas de correctif).

La mauvaise nouvelle est qu’il n’y a pas de véritable solution pour le moment. Si vous n’êtes pas dans un mode Focus, il n’y a rien à désactiver. Il suffit de continuer à alterner les modes de mise au point.

Oh, et encore une chose. Ce bug ne fait pas disparaître les notifications lorsque les contacts voient ce message. Il crée simplement des situations embarrassantes où les gens pensent que vous les ignorez. D’un autre côté, il s’agit peut-être simplement d’une supposition de Siri…

