Les données d’InSight révèlent des anomalies dans le Core liquide et le manteau profond de Mars

Pourquoi c’est important : La mission InSight de la NASA a commencé à étudier Mars en 2018 et n’a pas cessé d’enregistrer et d’envoyer des données jusqu’à son dernier souffle, en décembre 2022. Ce trésor de données scientifiques continue d’informer les chercheurs, offrant de nouvelles perspectives sur la structure interne de la planète.

L’atterrisseur InSight n’est plus opérationnel, mais les chercheurs continuent d’analyser les données recueillies pendant quatre ans afin de mieux comprendre le fonctionnement interne de la planète rouge. La sonde robotisée était équipée de plusieurs instruments scientifiques, tels qu’un sismomètre (SEIS), un radiomètre, une sonde thermique et un « transpondeur radio-scientifique » appelé RISE (Rotation and Interior Structure Experiment).

RISE a été conçu pour mesurer les variations les plus infimes de la rotation de Mars, en envoyant ses mesures aux radiotélescopes terrestres. Une nouvelle étude publiée dans Nature a examiné les données accumulées par l’instrument RISE au cours des deux premières années et demie de la mission InSight, et a détecté une résonance qui, selon les scientifiques, ne peut s’expliquer que si Mars possède un Core liquide.

Avant d’étudier le Core interne de la planète, explique l’équipe RISE de l’Observatoire royal de Belgique, le transpondeur radio a dû localiser avec précision l’endroit où InSight s’est posé sur la surface martienne. Les données reçues par RISE ont été transmises à la sonde Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), qui a pris une photo du site et confirmé son emplacement avec une précision remarquable.

Les scientifiques soupçonnent depuis longtemps que le Core de Mars est liquide, et RISE a apparemment confirmé cette théorie avec des données réelles prises « sur place ». L’instrument a mesuré les nutations de la planète, qui sont des oscillations périodiques (également connues sous le nom d’oscillations) de l’axe de rotation dans l’espace. La recherche tient compte avec précision du bruit, des effets externes causés par la propagation des ondes radio à travers la fine atmosphère de Mars, des tempêtes de poussière et de l’influence gravitationnelle des lunes martiennes Phobos et Deimos.

Les données finales ont confirmé ce qui avait déjà été enregistré par l’instrument SEIS, détectant une signature dans la rotation de Mars qui ne pouvait s’expliquer que par la présence d’un Core liquide en son centre. Les données de RISE ont permis de déterminer le rayon du Core et d’estimer la différence de densité entre la mangle et le Core. On pense que le Core est constitué d’un alliage liquide de fer et de soufre.

Les chercheurs ont également détecté des anomalies de masse dans les profondeurs du manteau de Mars, ce qui leur a permis de déduire la forme probable du Core. Dans l’ensemble, ces nouvelles découvertes fournies par les données d’InSight augmentent encore nos connaissances sur « la structure intérieure de Mars, sa formation et son évolution ultérieure ».

