Journal de bord d’Apple Vision : Après un casque haut de gamme, que peut me dire un Quest 2 ?

D’un extrême à l’autre ! J’ai récemment eu la chance d’essayer un casque de réalité mixte d’entreprise d’une valeur de 6 500 $, et j’ai également expérimenté le Meta Quest 2 d’une valeur de 300 $, pour voir si ce type de technologie a sa place dans ma vie en attendant un produit Vision d’Apple plus abordable.

J’ai mentionné précédemment que j’avais acheté ce qui était alors l’Oculus Go, et que l’attrait de la nouveauté s’était rapidement estompé, mais un commentateur a soulevé un point important à ce sujet : le Go était plus axé sur la visualisation à 360 degrés (à la fois des vidéos et des mondes VR), et le Quest serait un meilleur aperçu de la réalité virtuelle véritablement interactive…

Commençons par les avertissements

Une comparaison entre un appareil Meta à 300 $ et un appareil Apple à 3500 $ est aussi injuste que possible. Il n’est pas raisonnable d’utiliser le casque Meta pour juger l’ordinateur spatial d’Apple – et ce n’est pas ce que je fais ici. Je ne fais que goûter au monde de la RV.

En particulier, je n’arrive pas à me faire une idée de l’idée la plus séduisante pour moi personnellement : utiliser un appareil Apple Vision comme Mac virtuel.

J’écris ces lignes assis à un bureau assez grand, avec un moniteur de 49 pouces devant moi. En supposant qu’il existe un moyen de stocker le travail sur des disques externes connectés sans fil, je pourrais alors potentiellement remplacer mon Mac et mon moniteur par un seul appareil extrêmement portable. J’aurais alors besoin d’un bureau juste assez grand pour mon clavier, et je pourrais avoir autant de moniteurs virtuels que je le souhaite, de n’importe quelle taille ou forme, et modifier ma configuration pour l’adapter à mes besoins actuels. Au lieu de devoir me déplacer avec plusieurs appareils pour créer une configuration à trois moniteurs pour travailler loin de chez moi, je pourrais avoir la configuration de moniteurs virtuels de mon choix sans rien emporter de plus que Vision Pro, un clavier et un disque externe. Même, comme le suggère la vidéo d’Apple, dans un train ou un avion. C’est une idée très intéressante. J’irais même jusqu’à dire que l’intégration d’un Mac et d’écrans géants dans un casque est l’application miracle que nous attendons tous.

S’il y a bien quelque chose qui peut me faire accepter Vision, c’est bien ça. Un Quest 2 ne me permet pas d’obtenir quelque chose qui ressemble de près ou de loin à cela. Même l’utilisation du clavier virtuel pour taper un mot de recherche est pénible ; il n’y a aucune chance pour que je l’utilise un jour pour le travail.

Mais que puis-je tirer de cette expérience ?

Malgré les avertissements ci-dessus et mon espoir à long terme d’un futur produit Apple Vision, il existe des similitudes entre tous les casques AR/VR.

Quelle que soit la simplicité ou la sophistication d’un dispositif, il doit toujours fournir des raisons convaincantes de passer du temps dans un monde virtuel ou augmenté. Apple pourrait être en mesure de fournir plus de raisons que Meta, grâce à des écrans à plus haute résolution et à une meilleure transmission (plus d’informations à ce sujet dans un instant), mais il devra toujours s’appuyer sur certains des mêmes attraits.

J’espère donc pouvoir voir quels types d’applications immersives pourraient réussir à me convaincre du concept d’un casque de réalité mixte, et me donner au moins quelques informations sur l’expérience d’utilisation d’un tel casque.

Qu’ai-je appris jusqu’à présent ?

Le confort est essentiel

Tout d’abord, les technologies basées sur les casques vivent ou meurent autant dans les aspects quotidiens de leur utilisation que dans les expériences qu’elles sont capables de créer – et le confort est ici en tête de liste.

Avec Quest et Vision, toute la technologie se trouve à l’avant de l’appareil, ce qui indique que l’avant est très chargé. Apple a réduit l’ampleur de ce problème en faisant en sorte que la batterie soit un composant distinct porté à la taille, mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas de problème.

Les premiers utilisateurs n’ont signalé aucun problème de confort. Cependant, cela peut s’expliquer par le fait qu’Apple a limité les démonstrations à 30 minutes, et parce que, comme je l’ai noté dans mon article sur le XR-3, le facteur d’attraction est si impressionnant au départ.

Bien que je l’aie porté lors de trois démonstrations distinctes en 45 minutes environ, je ne peux pas vous dire grand-chose sur le confort. C’est parce que les expériences réelles étaient si complètement immersives que je n’avais pas de dollars d’attention à dépenser pour réfléchir au poids ou à la sensation du casque.

Avec le temps et la familiarité, cela peut devenir un problème.

Avec le Quest 2, cela n’a pas pris beaucoup de temps. L’équilibre du poids entre l’avant et le bas signifiait que j’avais constamment l’impression que ma tête était tirée vers l’avant et vers le bas. Pas massivement, mais suffisamment pour que cela devienne irritant après environ 30-40 minutes d’utilisation.

Meta propose une solution à ce problème, sous la forme de la sangle Quest 2 Elite. Il s’agit d’une sangle plus confortable, qui épouse l’arrière de votre tête, mais qui inclut également une seconde batterie dans la partie arrière. Bien que cela rende l’unité complète plus lourde, la répartition plus uniforme du poids améliore le confort (et double l’autonomie de la batterie, qui passe d’environ deux heures à environ quatre heures).

Les verres correcteurs ne sont pas optionnels.

Oui, je pourrais porter des lentilles de contact, mais ma prescription est telle que même avec des lentilles multifocales, j’ai toujours besoin de forces différentes pour la vision de près et la vision de loin. Ma solution consiste à porter des lunettes à la maison et des lentilles de contact lorsque je suis en déplacement.

Pour moi, les lentilles de prescription pour casque ne sont donc pas vraiment optionnelles. Heureusement, même les lentilles Zeiss pour le Quest 2 ne coûtent qu’environ 70 $ l’équivalent, et non pas 300 à 600 $ !

L’interface utilisateur est plus importante que jamais

Personne n’ignore que la qualité d’une interface utilisateur fait toute la différence dans l’expérience d’utilisation de n’importe quelle technologie. Il n’est probablement pas surprenant non plus que l’entreprise à l’origine de Facebook (le réseau social qui rend aussi difficile que possible le suivi de votre réseau social) ne soit pas la meilleure lorsqu’il s’agit de l’expérience utilisateur.

L’interface utilisateur présente toutes sortes de bizarreries ennuyeuses, comme le fait que le bouton sur lequel vous devez appuyer pour confirmer les sélections (généralement un bouton de déclenchement, mais pas toujours) est quelque peu aléatoire. Les détails ne sont pas vraiment pertinents ici, mais ils sont nombreux.

Apple est généralement le maître de l’interface utilisateur, je m’attendais donc à ce que la société réussisse ce projet, bien que l’absence de contrôleurs soulève des questions sur certaines applications, comme les jeux. Les gestes de la main conviennent à beaucoup de choses, mais ils n’égaleront jamais la rapidité instantanée d’un pouce posé sur un bouton.

(Soit dit en passant, le Quest 2 prend en charge les gestes de la main comme alternative à l’utilisation des manettes, mais c’est tellement bancal que c’est à ranger dans la catégorie « à peine disponible »).

Dans un environnement virtuel, l’interface utilisateur est absolument essentielle à l’expérience, et celle de Meta me semble jusqu’à présent un échec cuisant.

La Quest 2 n’a de passthrough que le nom

Meta et Apple utilisent tous deux le terme « passthrough » pour décrire les caméras externes utilisées pour projeter une vue du monde réel.

Cependant, alors que la fonction « passthrough » d’Apple est suffisamment performante pour que les testeurs puissent utiliser leurs iPhones, Meta ne fournit qu’une image granuleuse en noir et blanc qui ressemble à une séquence provenant d’une caméra de vidéosurveillance des années 1980.

C’est peut-être juste assez pour vous donner environ 25 % de chances de ne pas trébucher sur quelque chose et de ne pas vous tuer en passant d’une application à l’autre, mais personnellement, je préfère avoir de meilleures chances, et je ne l’utilise donc jamais.

Certaines applications sont plus convaincantes que je ne l’aurais imaginé

Je vous ai dit que je n’étais pas un joueur en général, mais je dois dire que l’application la plus convaincante que j’ai utilisée jusqu’à présent est Eleven Table Tennis. Il s’agit d’un simulateur de tennis de table dans lequel vous utilisez une manette comme batte, et où vous pouvez jouer contre une IA, ou à distance contre un ami ou un étranger.

Vous ne le devineriez pas à ma rouille (voir ci-dessous), mais je jouais régulièrement au tennis de table, et je dois dire que j’ai été largement impressionné par le réalisme de ce jeu. La table me semble trop petite, mais la physique de la balle est solide, et lorsque vous sélectionnez la batte avancée, le contrôle l’est aussi. Par exemple, le réalisme de l’application de l’effet à la balle m’a vraiment surpris.

J’apprécie également le fait qu’il s’agisse d’un jeu actif, où l’on ne se contente pas de s’asseoir sur une chaise, mais où l’on se déplace comme dans un vrai jeu (même si c’est moins le cas, étant donné l’espace vide relativement limité d’un appartement londonien).

Nous verrons combien de temps cela durera, mais jusqu’à présent, je joue régulièrement 20 à 30 minutes par jour en combinant l’entraînement libre avec l’IA et des parties contre des utilisateurs aléatoires de Quest.

J’ai également joué un peu à Warplanes, dont on m’a dit qu’il s’agissait de l’un des meilleurs simulateurs de vol. Jusqu’à présent, ce jeu ne m’a pas vraiment attiré, car je préfère de loin voler plutôt que de me battre avec des gens qui essaient de m’abattre, mais je dois dire que la RV semble être un moyen parfait d’utiliser un simulateur de vol, vous permettant de regarder autour de vous d’une manière beaucoup plus naturelle qu’avec un moniteur fixe.

D’autres, pas tant que ça

Je ne risque pas pour autant de devenir un vrai joueur ! Red Matter 2 m’a été recommandé comme ayant des graphismes très immersifs, et le genre d’environnement SF que j’apprécierais.

Red Matter 2 est impressionnant sur les deux plans. Bien que les graphismes soient loin de ressembler à des photos réalistes, il est surprenant de voir à quelle vitesse mon cerveau accepte le monde comme étant réel. Cependant, les jeux de puzzle retiennent rarement mon attention longtemps, et je ne pense pas que ce jeu fera exception à la règle. Je pense que je vais demander un remboursement (vous pouvez demander un remboursement pour la plupart des applications dans les 14 premiers jours, à condition que vous ne les ayez pas utilisées pendant plus de deux heures au total).

Vidéos à 360 degrés

L’application YouTube Quest vous permet de filtrer les vidéos à 360 degrés. En d’autres termes, j’ai apprécié leur utilisation, mais pas au point de croire que je vais continuer à les utiliser.

L’exception concerne mes propres vidéos à 360 degrés. Comme je l’ai dit vendredi, je considère qu’il s’agit de l’une des utilisations les plus convaincantes de cette technologie.

Comme beaucoup, j’ai eu peur en regardant la vidéo d’Apple montrant un père portant le casque pour capturer une vidéo immersive de la fête d’anniversaire de son enfant, au lieu de la vivre dans l’instant. Mais j’ai utilisé une caméra vidéo à 360 degrés à plusieurs reprises, et cela n’implique pas beaucoup de sacrifices lorsqu’il s’agit de vivre l’expérience sur le moment. Lors d’une promenade en semi-rigide le long de la Tamise, par exemple, il m’a suffi de tenir un bâton à selfie dans la main. Même chose pour la motoneige ou l’équitation en Islande (ou pour assister à l’ouverture d’un nouvel Apple Store). Pour moi, c’est la combinaison idéale. La relative discrétion d’une caméra à 360 degrés et l’immersion dans un casque haute résolution. Je prévois déjà de filmer des vidéos à 360 degrés lors de chacun de mes prochains voyages, dans l’espoir de pouvoir les revivre sur un futur appareil Apple Vision.

Je regrette déjà de ne pas avoir fait de la vidéo à 360 degrés une partie intégrante de mes voyages et activités passés, et je prévois absolument de le faire à l’avenir.

Par exemple, j’ai des images GoPro de choses comme piloter un Tiger Moth, conduire un bus à impériale, faire du kayak sur la Tamise, m’asseoir dans le siège du copilote pour un vol en hydravion, et tomber d’autant d’immeubles londoniens que possible. J’aimerais pouvoir revivre ces moments dans une vidéo immersive à 360 degrés.

Mais j’aime aussi l’idée de pouvoir revivre virtuellement des expériences beaucoup plus simples, comme faire du vélo dans le parc Stanley de Vancouver. Même 10 minutes de vidéo à 360 degrés d’une promenade dans l’une de mes villes préférées dans le monde seraient formidables.

Les coûts ne s’arrêtent pas à l’achat du casque

Une chose qui m’a surpris – même si cela ne devrait pas être le cas – c’est que les jeux Quest 2 sont un peu plus chers. C’est probablement parce que je compare avec des applications iOS alors que les applications Mac seraient peut-être un meilleur critère étant donné le travail qu’elles requièrent. Mais avec des prix souvent compris entre 20 et 40 dollars, et sans essai gratuit, les coûts totaux peuvent rapidement s’additionner.

Nous n’avons encore aucune idée du prix des applications Vision Pro, mais si les développeurs peuvent demander ce genre de prix pour un casque de 300 $, je dois imaginer qu’ils demanderont plus pour des versions fonctionnant avec un casque de 3500 $.

Si vous êtes un joueur, vous pourriez avoir besoin de votre carte de crédit pour plus d’action au-delà du prix d’achat.

Où en suis-je ?

C’est intéressant. Pour l’instant, entre le casque, les lentilles de prescription, le bracelet élite et les applications, j’en suis à environ 550 $. Si le tennis de table continue d’être agréable, si je parviens à trouver un intérêt similaire dans la simulation de vol, si je trouve quelques autres applications qui me plaisent et si je peux revivre des voyages en 3D, je pense que je serai assez satisfait de mon investissement.

Lorsque j’ai commencé l’expérience, j’aurais probablement prédit que je finirais par le vendre avant longtemps, mais maintenant je pense qu’il y a plus de chances que je le garde – et peut-être même que je débourse 500 $ pour le prochain Quest 3, qui prétend offrir la RA ainsi que la RV grâce à une bien meilleure transmission.

En ce qui concerne Apple Vision, mon point de vue n’a pas changé jusqu’à présent. Avant l’annonce, je pensais que j’achèterais un modèle de troisième génération ; cette supposition était toujours valable après l’annonce ; et jusqu’à présent, mon expérience avec le Quest semble confirmer que la technologie pourrait avoir un attrait un peu plus grand que ce que j’avais imaginé, mais je ne suis toujours pas près d’entendre l’appel à donner à Apple quatre mille dollars de mon argent.

Surveillez cet espace.

