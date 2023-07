Laver correctement la laine mérinos : Conseils pour un entretien optimal

Porter des vêtements pendant des jours sans les laver ? – La laine mérinos a de grandes propriétés que les randonneurs apprécient particulièrement lors de leurs excursions en refuge. Cependant, un mauvais lavage peut les perdre.

Il est important d’utiliser la bonne lessive : à la maison en machine et en voyage à la main. Sinon, le mérinos finira par avoir des trous ou par sentir mauvais.

Préparer le linge mérinos

Tout d’abord, la fin de l’alerte : le mérinos est facile à entretenir et à laver. Néanmoins, vous devriez lire les instructions de lavage sur le vêtement avant de le faire – surtout s’il s’agit d’un tissu mélangé avec une part de fibres synthétiques élastiques.

En règle générale, le mérinos n’a pas besoin d’être lavé souvent, car la laine est résistante à la saleté et a des propriétés antibactériennes. Il suffit souvent de l’aérer à l’air libre pendant la nuit. Vous pouvez ainsi porter du mérinos pendant plusieurs jours, même lorsque vous faites de la randonnée en haute montagne.

Je lave aussi le mérinos avec d’autres laines (Image : )

La préparation est simple : laver séparément les vêtements clairs et foncés en laine mérinos pour éviter toute décoloration. Mais personnellement, cela ne m’est jamais arrivé et je lave toutes mes pièces en mérinos ensemble, même avec d’autres laines. Cela ne pose aucun problème.

Fermez d’abord toutes les fermetures éclair et les velcros et mettez le vêtement à l’envers. Vous éviterez ainsi la formation de nœuds et l’endommagement des impressions.

Si vous voulez enlever des taches avant le lavage : Utilisez de l’eau froide, de préférence juste après l’apparition de la tache, éventuellement avec un peu de savon au fiel. Vous pouvez tamponner le sang avec du vinaigre blanc et le rincer à l’eau froide. En cas de sueur tenace, utilisez du vinaigre blanc dilué.

La laine mérinos dans la machine à laver

Très important : utilisez uniquement des lessives pour laine sans enzymes ! Certaines lessives contiennent une enzyme, la protéase, qui décompose les molécules de protéines. Cependant, la laine mérinos est un produit naturel et contient de la kératine, qui est attaquée et décomposée par cette enzyme.

Laver le mérinos uniquement avec une lessive pour laine sans enzymes (photo : Peter Giesecke)

Vous pouvez également utiliser une lessive pour linge délicat au pH neutre ou une lessive spéciale pour vêtements fonctionnels – en route pour une randonnée en refuge, vous pouvez également utiliser un shampooing. N’ajoutez pas d’adoucissant.

Lavez la laine mérinos avec le programme laine ou un autre programme délicat à 30 degrés et un essorage faible (600-800).

Le mérinos ne doit pas être mis dans le sèche-linge. Faites sécher la laine à plat sur l’étendoir et si elle est suspendue, il est préférable de la faire sécher sur un cintre à l’extérieur, sur une corde, dans le vent.

Pourquoi la laine mérinos sent-elle parfois mauvais ?

En plus des nombreuses expériences positives avec le mérinos, il y a aussi des exceptions. Dans quelques cas, la laine prend une odeur que l’on connaît également de la laine vierge. La plupart du temps, cela est dû au fait que la laine n’a pas été séchée correctement.

Est-ce le linge qui pue, l’homme ou la machine à laver ? (Image : )

Si la laine reste humide pendant une longue période, les protéines de la fibre naturelle peuvent dégénérer. Les bactéries et les champignons attaquent les molécules de protéines. Il en résulte des odeurs qui s’incrustent dans la laine.

Cela peut se produire lorsque la laine mérinos reste humide trop longtemps, parce qu’elle est séchée dans un environnement humide, qu’elle reste trop longtemps dans le sac à dos ou qu’elle est placée encore humide dans l’armoire.

Trous dans la laine mérinos

Des trous peuvent également apparaître dans la laine mérinos en raison de la décomposition des molécules de protéines. Cela peut se produire – comme décrit ci-dessus – à cause des enzymes dans les détergents ou d’un mauvais séchage de la laine. Les fibres de laine se désagrègent et finissent par se déchirer.

Tout d’abord, lavez votre pull : D’où viennent les trous dans le pull en mérinos ? (Image : Peter Giesecke)

Cette dégradation de la laine peut également avoir d’autres causes. Par exemple, les larves de mites qui s’installent dans la laine qui n’est pas encore complètement sèche. Elles aussi détruisent les molécules de protéines dans les fibres.

Enfin, les trous dans la laine peuvent avoir une raison très banale – si des fermetures éclair ou des velcros n’ont pas été fermés et restent accrochés dans le lave-linge lors de l’essorage, provoquant des trous.

Le boulochage de la laine mérinos

Tout comme le cachemire, l’alpaga et le mohair, la laine mérinos peut présenter des bouloches. Les fibres relativement courtes dépassent et forment des boules par feutrage.

Vous évitez la formation de nœuds en évitant les frottements. Mettez donc les vêtements en mérinos à l’envers avant de les mettre dans la machine à laver. Ne lavez pas le mérinos avec des jeans. Fermez les fermetures à glissière et les fermetures velcro avant de les utiliser.

Déjà beaucoup de fils tirés, les premières boules sont visibles. Ici, ils sont apparus à cause du frottement (photo : Peter Giesecke)

Pour enlever les nœuds, ne tirez pas dessus. Vous risqueriez d’arracher d’autres fibres qui pourraient à nouveau s’emmêler et former de nouvelles boules. Il est préférable d’enlever les bouloches avec une lame lisse, par exemple avec un rasoir à peluches ou un rasoir électrique. Une lame de rasoir fonctionne également si vous êtes habile. En revanche, les ciseaux sont trop émoussés.

Une astuce douteuse consiste à laver de temps en temps les vêtements en mérinos avec un jean. La surface rugueuse du denim est censée éliminer le feutrage. En réalité, de nouveaux fils sont tirés et de nouvelles boules apparaissent. En fin de compte, les vêtements en mérinos s’useraient plus rapidement.

Quelles sont les propriétés de la laine mérinos ?

Les vêtements en laine mérinos se comportent sur la peau comme des vêtements fonctionnels en fibres synthétiques. Elle évacue rapidement la transpiration de la peau, qui reste donc sèche.

Contrairement aux fibres synthétiques, le mérinos absorbe rapidement l’humidité restante, de sorte que les bactéries présentes sur notre peau ont peu de chances de décomposer la sueur. C’est cette différence que vous pouvez sentir – dans les tissus synthétiques.

Les moutons mérinos fournissent la superbe laine mérinos (Image : Pexels/Maca Naparstek)

Le mérinos est une laine et possède donc une excellente isolation thermique. Elle réchauffe en hiver et rafraîchit en été. Elle est douce et ne gratte pas comme la laine vierge, car elle est composée de fils plus fins. Le mérinos est plus léger que les autres types de laine, mais il conserve sa forme.

Les vêtements en mérinos sont disponibles en 100 % mérinos, mais aussi en tissus mélangés avec différents niveaux de mérinos. Le mérinos est disponible en tant que couche de base, c’est-à-dire en tant que vêtement que vous portez directement sur la peau, comme les sous-vêtements et les chaussettes. Mais vous pouvez également trouver du mérinos en tant que couche intermédiaire ou couche supérieure. Il s’agit notamment de manches longues, de pulls, mais aussi de vestes et de pantalons.

Quelques marques connues qui fabriquent des vêtements de qualité en laine mérinos sont Icebreaker, Ortovox, Smartwool, Ibex, Mons Royale, Woolrich, Devold et Minus33.

Lorsque vous achetez des produits en mérinos, vous devez vous assurer qu’ils ont été fabriqués sans mulesing, sans souffrance animale.

Conclusion : Laver sans enzymes, bien laisser sécher

Lorsque vous lavez de la laine mérinos, vous ne devez respecter que trois règles de base :

utiliser une lessive sans enzymes

Éviter les frottements dans le lave-linge

laisser sécher complètement

La laine mérinos est une fibre naturelle qui peut être décomposée par des enzymes, mais aussi par des larves de mites qui aiment se nicher dans les vêtements encore humides.

Si vous prenez soin de vos vêtements en mérinos, ils vous accompagneront longtemps lors de vos randonnées ainsi que pendant les hivers froids.

Avis aux amateurs de plein air : Nous vous expliquons dans un autre article comment laver correctement vos vêtements fonctionnels à membrane.

