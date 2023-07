L’iPhone 15 Pro serait à nouveau disponible dans une nouvelle couleur « crimson » ; une nouvelle couleur verte est prévue pour l’iPhone 15

En février dernier, Netcost-security.fr rapportait qu’Apple prévoyait une nouvelle option de couleur rouge foncé comme couleur « exclusive » de l’iPhone 15 Pro de cette année. Aujourd’hui, une seconde source corrobore ces plans dans un nouveau post sur Weibo. Source ajoute également que l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus seront disponibles dans une nouvelle couleur verte.

Cette nouvelle rumeur provient d’un compte Weibo qui a indiqué avec précision que l’iPhone 14 Pro serait disponible dans un nouveau coloris « violet profond ». Le compte a également indiqué avec précision que l’iPhone 14 Pro présenterait une découpe légèrement redessinée pour le flash de l’appareil photo à l’arrière de l’appareil.

La nouvelle source décrit la couleur de l’iPhone 15 Pro comme étant une nuance « cramoisie ». « Elle est peut-être un peu plus claire que le violet profond de l’iPhone 14 Pro, mais « toujours très profonde », explique le compte.

La couleur verte de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus serait « proche du vert de l’iPhone 12 et de l’iPhone 11 ». Ces appareils étaient disponibles dans une couleur vert menthe qui a été abandonnée avec l’iPhone 13 et n’est pas revenue avec l’iPhone 14.

Ian Zelbo, a réalisé une maquette rapide de ces nouvelles couleurs, que vous pouvez voir ci-dessus et ci-dessous.

Pour ceux qui suivent le mouvement à la maison, cela indique trois des couleurs supposées de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus. Netcost-security.fr a précédemment rapporté en février qu’Apple testait le bleu clair et le rose comme autres options de couleur pour les modèles d’entrée de gamme de l’iPhone 15.

Comme nous l’avons expliqué précédemment, les options de couleur de l’iPhone 15 Pro seront particulièrement intéressantes à observer. En effet, l’iPhone 15 Pro sera également fabriqué en titane, selon plusieurs rumeurs. Apple utilise le titane dans l’Apple Watch depuis plusieurs années, avec des revêtements « naturel » et « noir spatial ».

Apple teste plusieurs couleurs différentes pour les nouveaux modèles d’iPhone avant leur sortie. Compte tenu de la transition vers le titane, Apple devra également perfectionner le processus de revêtement du matériau titane. Apple doit tenir compte d’éléments tels que les taux de rendement, les délais de production et les coûts.

Toutefois, à l’heure actuelle, c’est cette couleur rouge foncé qui est prévue pour l’iPhone 15 Pro. Qu’en pensez-vous ? Faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.



