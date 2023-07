Safari atteint une part de marché record, Chrome recule, Edge se maintient

Remise en contexte : Chrome a longtemps été le leader du marché des navigateurs sur les appareils mobiles et les ordinateurs de bureau, mais la deuxième place est désormais disputée par Edge, Safari, Firefox et Opera sur diverses plateformes. Cependant, Safari semble avoir consolidé sa position de deuxième navigateur sur les ordinateurs de bureau et les appareils mobiles, grâce à la popularité croissante des iPhones et des Macs dans le monde entier.

Les dernières données de Statcounter montrent que Google Chrome est le leader incontesté sur les ordinateurs de bureau, avec une part de marché de 61,1 % en juin 2023. Safari est loin derrière avec une part de 14,45 %, suivi par Edge, Firefox et Opera, qui détiennent respectivement 10,77 %, 6,04 % et 5,31 % du marché.

Il est important de souligner qu’Edge a dépassé Safari pour devenir le deuxième navigateur le plus populaire sur les ordinateurs de bureau l’année dernière, mais Safari a repris sa place en mars. Depuis, Safari a considérablement creusé l’écart et occupe désormais confortablement la deuxième place, le navigateur de Microsoft se trouvant loin derrière dans son rétroviseur.

La situation est assez similaire sur les appareils mobiles, où Chrome domine en tant que navigateur numéro un, suivi de Safari en deuxième position. Grâce à la domination mondiale d’Android, Chrome détient une part de marché massive de 64,82 % sur les smartphones, tandis que Safari est à la traîne avec seulement 24,82 %. Il est intéressant de noter que Edge et Firefox ne figurent pas dans cette liste. À la place, Samsung Internet, UC Browser et Opera occupent les troisième, quatrième et cinquième places, avec des parts de marché respectives de 4,3 %, 1,81 % et 1,75 %.

Sur toutes les plateformes, Chrome conserve une part de marché dominante de 62,55 %, ce qui en réalité le leader incontesté. Safari suit avec 20,5 %. Edge, Opera et Firefox complètent le top 5, avec des parts de marché respectives de 5,28 %, 3,22 % et 2,8 %. Ces résultats indiquent que si la plupart des utilisateurs de Mac et d’iPhone restent fidèles à Safari, Chrome reste le navigateur web préféré des utilisateurs d’Android et de Windows.

Bien que ces statistiques fournissent des indications précieuses sur l’utilisation des navigateurs, il est important de noter qu’elles peuvent ne pas être tout à fait exactes. La méthodologie de Statcounter consiste à suivre le code d’environ 1,5 million de sites dans le monde pour déterminer la fréquence de leur navigateur. Ses recherches ne tiennent pas compte des milliards d’autres sites web présents sur l’internet. Cela dit, l’exemplaire est suffisamment important pour permettre une estimation approximative.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :