De vraies images de Samsung Galaxy Z Fold 5 présentent des conceptions de charnière et d’appareil photo

L’événement Samsung Galaxy Unpacked approche à grands pas. Les très attendus Samsung Galaxy Z Fold 5 et Galaxy Z Flip 5 feront leurs débuts lors du prochain événement. Mais il semble que les appareils pliables soient déjà dans la nature. Les images pratiques du Fold 5 viennent de faire surface sur Internet !

Les images ont été partagées sur Twitter par Ahmed Qwaider nous donnant un aperçu du Samsung Galaxy Z Fold 5. Même si Qwaider n’a pas dit grand-chose sur les images, nous pouvons voir une conception améliorée de la charnière et la conception de la caméra arrière de l’appareil.

Charnière pratiquement sans espace confirmée sur le Galaxy Z Fold 5

Il y a eu de nombreuses rumeurs concernant le Samsung Galaxy Z Fold 5 dans le passé. La plupart d’entre eux ont suggéré que Samsung utilisera une nouvelle conception de charnière pour son prochain appareil pliable. Eh bien, les images partagées par Qwaider confirment que les rumeurs étaient vraies. En d’autres termes, les photos pratiques présentent une charnière en forme de goutte d’eau.

Cette charnière permettra au Galaxy Z Fold 5 d’offrir une bien meilleure expérience que le Z Fold 4. Et même si les images ne montrent pas le mécanisme interne, cela pourrait être similaire au design en goutte d’eau que Xiaomi, Oppo, Huawei et Vivo sont utilisant pour leurs téléphones pliables de nouvelle génération. Cela indique que le pli sera très minime, offrant une expérience d’affichage immersive.

Outre la charnière, les vraies images pratiques du Galaxy Z Fold 5 montrent la configuration de l’appareil photo de l’appareil. Il semble que Samsung ait conservé le même design de caméra arrière que le Z Fold 4. Cependant, si vous regardez de plus près, Samsung a changé la position du flash LED. Il est maintenant placé sur le côté droit des capteurs de la caméra.

Autres fonctionnalités révélées par les images pratiques

Outre les conceptions de caméra et de charnière, les images en direct de Z Fold 5 ont dévoilé des caractéristiques cruciales. En bas, le téléphone dispose d’un microphone et d’un haut-parleur. Et sur le dessus, vous trouverez trois microphones et un haut-parleur. Cela confirme quatre microphones au total et une configuration de haut-parleurs stéréo. Nous devons encore attendre l’événement officiel pour obtenir une confirmation sur les autres caractéristiques du téléphone.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine