Les dernières nouveautés sur Google Pixel 8 : charge plus rapide, batteries plus grosses et WiFi 7

Le problème avec les appareils Google Pixel, c’est qu’aucune information à leur sujet ne reste secrète trop longtemps. Et cela ne se limite pas aux modèles récents. Parfois, j’ai l’impression que Google donne intentionnellement des informations sur les téléphones à venir juste pour créer du battage médiatique. Par exemple, nous avons eu beaucoup d’informations concrètes sur la série Google Pixel 8 ces dernières semaines.

Nous avons appris à connaître la configuration du processeur Tensor G3 qui alimentera la gamme. De plus, des informations détaillées sur les nouveaux écrans et le système de caméra de la gamme Google Pixel 8 ont déjà été publiées. N’oublions pas non plus de mentionner la fonction de mode alternatif USB DisplayPort récemment dévoilée.

Néanmoins, la même source interne qui a donné toutes les informations précédentes sur la gamme Pixel 8 a donné quelques informations supplémentaires. Cette fois, il s’agit de la batterie et de la vitesse de charge des téléphones.

La gamme Google Pixel 8 aura des vitesses de charge améliorées

Par rapport à la concurrence, les appareils Google Pixel ont pris du retard en termes de vitesse de charge. Les fabricants chinois ont été un chef de file à cet égard. Tout récemment, realme a sorti GT 3 avec une charge de 240 W. Et même si vous éliminez les fabricants chinois de l’équation, les téléphones Pixel sont encore lents à cet égard.

Avec sa série Galaxy S23, Samsung a commencé à proposer une charge rapide de 45 W. Cela permet aux derniers produits phares de Samsung de se recharger complètement en seulement 57 minutes. En comparaison, les modèles Pixel sont bloqués avec 23 W depuis un bon moment maintenant. Même le Pixel 7 Pro prend 104 minutes pour se recharger complètement.

Eh bien, la bonne nouvelle est que la vitesse de charge va changer avec la série Google Pixel 8. Et la mauvaise nouvelle est que la vitesse de charge laissera encore beaucoup à désirer. En d’autres termes, la vitesse de charge de la nouvelle série verra une bosse de 4W, qui totalisera 27W dans le modèle Pro.

La recharge sans fil restera la même

Bien que la charge filaire de la série Google Pixel 8 ait été mise à jour, la vitesse de charge sans fil reste la même. Actuellement, Pixel 7 Pro peut charger à 23 W sans fil. En comparaison, le realme GT 3 Pro peut charger à 50 W sans fil. Et ce n’est même pas un appareil phare comme le Pixel 7 Pro.

Néanmoins, la vitesse de charge de la série Pixel 8 reste la même. Autrement dit, vous pouvez obtenir jusqu’à 23 W en mode de charge sans fil. Mais notez que vous devez utiliser le chargeur sans fil propriétaire pour obtenir cette vitesse. Avec un chargeur sans fil Qi, la vitesse est plafonnée à 12W.

Légère bosse dans la batterie de la série Pixel 8

Les nouvelles concernant la capacité de la batterie ne sont pas très bonnes non plus. Avant d’entrer dans les détails de la capacité de la batterie, revenons sur la gamme Pixel 7. Le Pixel 7 standard a une batterie de 4270 mAh, tandis que le Pixel 7 Pro a une cellule de 4926 mAh.

Sur la série Pixel 8, vous obtiendrez une batterie de 4485 mAh sur le modèle standard et de 4950 mAh sur le modèle Pro. Cela indique que le modèle standard a vu une bosse de 215 mAh, tandis que le pro n’a vu qu’une bosse de 24 mAh. Cependant, comme Google Tensor G3, le chipset de la série, vise à être très efficace, nous pourrions éventuellement voir une meilleure autonomie de la batterie des appareils.

Autres informations partagées par la source interne

En plus de la capacité de la batterie et de la vitesse de charge, la source d’initiés a également révélé plus de détails sur la série Pixel 8. Passons en revue chacun d’eux :

Socket en charge du Wi-Fi 7

Après être passé aux puces Tensor semi-personnalisées sur la série Pixel 6, Google a choisi Broadcom comme partenaire de puces combinées WiFi et Bluetooth. Le Pixel 6 était fourni avec le chipset BCM4389 de qualité phare, qui offrait la norme WiFi 6E. Google a utilisé le même chipset pour la gamme Pixel 7.

Cependant, avec le Pixel 8, Google a opté pour le BCM4398. Il s’agit d’un chipset amélioré qui prend en charge le WiFi. Et la bonne nouvelle est que le téléphone standard et la version Pro ont le même chipset.

La nouvelle norme Wi-Fi améliore la latence, la vitesse et la fiabilité. Et la grande partie est que le WiFi 7 est rétrocompatible avec les anciennes normes. Cela indique que les nouveaux appareils Google Pixel 8 n’auront aucun problème avec les réseaux ou les connexions sans fil.

UWB restera exclusif au modèle Pro Pixel

UWB (Ultra-wideband) est une technologie relativement nouvelle. Il permet une mesure exceptionnellement précise de la distance entre les appareils. Un exemple parfait de produits utilisant cette technologie serait Apple AirTag. AirTag peut diriger l’utilisateur avec un iPhone compatible UWB jusqu’à son emplacement.

Désormais, UWB n’est pas quelque chose de nouveau avec la série Pixel 8. Google l’a sorti avec la gamme Pixel 6. Cependant, il était exclusif au modèle Pro. Nous avons vu la même chose arriver à la série Pixel 7. Et la fonctionnalité manque notamment dans le non-Pro Pixel 8.

Google Pixel 8 pourrait être plus facile à acheter

Si vous jetez un coup d’œil aux anciens appareils Pixel, vous remarquerez que les téléphones ne sont pas si faciles à saisir. Selon Google, les appareils Pixel ne sont officiellement disponibles que dans 17 pays. Et le cas de Google Pixel Fold est encore pire. En comparaison, Apple propose officiellement son iPhone dans 139 pays. C’est une énorme différence.

Cependant, avec la série Google Pixel 8, vous pouvez obtenir les téléphones Pixel dans plus de régions. Pour être exact, Google ajoutera probablement un support officiel pour la Suisse, l’Autriche, la Belgique et le Portugal. Même avec le support de ces pays, le nombre total s’élèverait à 21, ce qui est encore quelque peu décevant.

