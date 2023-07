L’entreprise reçoit la certification de navigabilité spéciale de la FAA pour sa voiture volante

Prospective : Le rêve d’une voiture volante capable de survoler la circulation et les obstacles est presque aussi vieux que le concept de l’automobile lui-même. C’est un rêve qui a été réalisé avec un succès limité au fil des ans, mais jamais dans une conception qui marie avec succès le coût et l’aspect pratique. Un récent communiqué de presse d’Alef Aeronautics indique que la société s’est rapprochée de la réalisation de ce rêve grâce à sa dernière certification par l’administration fédérale de l’aviation (FAA).

Alef Aeronautics, l’entreprise californienne de mobilité durable qui a annoncé sa voiture volante l’année dernière, a reçu une certification de navigabilité spéciale de la part de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis. Cette certification est la première de ce type pour la nouvelle catégorie de véhicules hybrides volants et roulants.

Dévoilée en octobre dernier, la voiture volante Alef Aeronautics Model-A est un véhicule léger, sans ailes, à décollage et atterrissage verticaux (VTOL), capable de parcourir 200 miles sur des routes goudronnées ou de voler jusqu’à 110 miles. Selon le site web de l’entreprise, la voiture volante peut être conduite sur des routes urbaines ou rurales ordinaires à une vitesse limitée à 25 mph, a la capacité de décoller verticalement de n’importe quel endroit et peut voler au-dessus des obstacles jusqu’à sa destination tout en stabilisant le driver et l’habitacle du véhicule grâce à sa conception unique d’habitacle rotatif à cardan.

L’obtention du certificat de navigabilité spécial de la FAA est une étape test dans le développement du véhicule, qui a toujours été une pierre d’achoppement pour d’autres efforts de conception antérieurs. Selon le site web de la FAA, les entités ne peuvent pas effectuer de commerce aérien dans le National Airspace System à moins d’avoir obtenu un certificat de navigabilité approprié et valide.

Le certificat permet à Alef de poursuivre légalement les essais de recherche et de développement, d’assurer la conformité réglementaire, d’organiser des formations et des expositions, et de réaliser des études de marché liées à la mise sur le marché du véhicule. Il accorde également à la société un permis de vol spécial pour les essais en vol de production.

Alef prend actuellement les réservations de pré-commandes pour l’Alef, avec des réservations en file d’attente générale à partir de 150 $ ou des pré-commandes en file d’attente prioritaire à partir de 1 500 $. Le véhicule biplace « abordable » devrait être commercialisé à un prix d’environ 300 000 dollars.

Ceux d’entre nous qui n’ont pas quelques centaines de milliers d’euros de côté peuvent encore avoir une chance de s’envoler, mais il faudra être un peu plus patient. Selon les informations d’electrek.co, Alef développe également une berline Model Z pour quatre personnes qui sera lancée en 2035 avec un prix de départ de 35 000 dollars. Cette berline devrait avoir une autonomie de vol de 300 miles et une autonomie de conduite de plus de 220 miles.

Même s’il ne s’agit pas de la DeLorean de Doc Brown, le nouveau design apporte une nouvelle approche à un concept qui existe depuis le début des années 1900. Jim Kukhovny, PDG d’Alef, a déclaré : « Nous sommes ravis de recevoir cette certification de la FAA. Elle nous permet de nous rapprocher d’un mode de transport écologique et plus rapide, permettant aux particuliers et aux entreprises d’économiser des heures chaque semaine. C’est un petit pas pour les avions, un grand pas pour les voitures ».

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :https://www.youtube.com/watch?v=WXuK6gekU1Y