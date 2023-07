L’IA portable révolutionnaire, la broche d’IA humaine, arrive bientôt

En avril de cette année, Humane, une start-up secrète, a dévoilé son IA portable révolutionnaire. Cette startup secrète de l’IA est fondée par d’anciens dirigeants d’Apple. Le voyage a commencé en 2018 et la société est enfin prête à lancer son tout premier produit, le Humane AI Pin.

Si vous l’avez manqué, Humane a donné un premier aperçu de l’appareil lors de la vitrine. Selon Humane, l’AI Pin est un « nouveau type d’appareil autonome avec une plate-forme logicielle qui exploite la puissance de l’IA pour permettre des expériences informatiques personnelles innovantes ».

Imran Chaudhri, PDG de Humane et ancien directeur du design de l’équipe d’interface humaine chez Apple, a beaucoup parlé du prototype lors de l’événement. Le prototype a atteint sa phase finale de développement. Oui, la première version de Humane AI Pin devrait arriver très bientôt.

Quand Humane publiera la broche AI

Les détails concernant le portable AI sont extrêmement minces. Et d’après ce qu’il semble, Humane donnera des détails petit à petit jusqu’au jour de la sortie finale. Cependant, une bonne quantité d’informations officielles est encore disponible pour discuter.

Humane n’a pas encore divulgué d’informations sur les prix de l’IA portable. Cependant, par le biais d’un communiqué de presse, Humane a confirmé que l’IA Pin sera disponible « plus tard cette année ».

En supposant qu’aucun retard ne se produise, l’IA portable sera parmi nous dans les six prochains mois. Cependant, il ne serait pas surprenant que Humane publie le Pin AI vers la toute fin de l’année. Après tout, Humane veut l’affiner et l’optimiser autant que possible.

Vous voulez être parmi les premiers à commander le pin’s Humane AI ? L’entreprise laisse les personnes s’inscrire sur la liste d’attente. Ceux qui s’inscriront auront un « accès prioritaire » à l’IA portable lorsqu’il sera disponible.

Conception de Humane AI Wearable

Selon le communiqué de presse, le Human AI Pin est un «portable basé sur les vêtements». Et comme Chaudhri l’a présenté lors de l’événement TED Talk, vous pouvez le porter au niveau de la poitrine de vos vêtements. Vous pouvez consulter l’intégralité de l’événement TED Talk dans la vidéo intégrée ci-dessous.

Cependant, l’image actuellement sur la page d’accueil de Humane est un peu différente de celle du prototype. C’est un peu moins large que l’appareil présenté lors de la conférence TED. Mais comme l’appareil a « Pin » dans son nom, la version finale se clipsera probablement sur n’importe quel vêtement. Donc, le porter devrait être un jeu d’enfant.

Cela dit, contrairement à tout autre appareil, le Humane AI Pin est conçu pour être invisible. L’entreprise veut le faire se fondre dans le vêtement. Comme l’a montré Chaudhri, le portable ne prendra vie que lorsqu’il sera tapé ou parlé.

Un autre élément de conception crucial à noter est qu’il n’y a pas d’écran sur la broche AI. Au lieu de cela, il utilise un projecteur, qui peut projeter des images et du texte sur n’importe quelle surface. Pour la démonstration dans la conférence TED, Chaudhri a utilisé sa main.

Comment interagissez-vous avec lui ?

Comme il n’y a pas d’écran ou de boutons sur la broche Humane AI, toutes les interactions avec l’appareil se produisent avec votre voix. C’est comme si vous aviez un assistant Alexa ou Google robuste épinglé sur votre poitrine.

Cependant, le Humane AI Pin est plus que ce que sont les assistants virtuels de la génération actuelle. Il regorge de caractéristiques et de fonctions qui peuvent remplacer votre smartphone.

Caractéristiques de Humane AI Pin

Le Humane AI Pin n’est pas là uniquement pour vous permettre de répondre aux appels. Au-delà des appels téléphoniques, l’IA portable tente de rationaliser bon nombre de fonctionnalités des smartphones. Tous sont interprétés en temps réel grâce à l’intelligence artificielle.

Humane déclare : « L’appareil portable connecté et intelligent basé sur les vêtements utilise une gamme de capteurs qui permettent des interactions informatiques contextuelles et ambiantes. Et l’événement vitrine lors de la conférence TED nous a donné un aperçu de ces interactions.

En ce qui concerne les fonctionnalités, cela va de la gestion du journal à l’obtention d’un résumé des informations cruciales que vous avez peut-être manquées. Le Humane AI Pin peut également vous fournir des traductions en temps réel, ce qui vous permettra de voyager plus facilement à travers le monde.

De plus, l’IA portable a la capacité de vous donner des recommandations diététiques. Et la meilleure partie est qu’il peut scanner les étiquettes des produits et vous faire savoir si cet aliment spécifique correspond à vos restrictions alimentaires.

Cependant, les fonctionnalités présentées lors de l’événement TED Talk ne font qu’effleurer la surface. Le Humane AI Pin est capable de faire plus de choses que votre smartphone. Et cela pourrait éventuellement être un remplacement approprié pour votre téléphone.

Caractéristiques des broches Humane AI

Il n’y a pas beaucoup d’informations officielles disponibles sur les caractéristiques de la broche Humane AI. Mais le récent communiqué de presse nous a donné une petite idée de ce qui pourrait alimenter l’IA portable. Comme Humane a parlé de l’implication de Qualcomm, nous pouvons supposer en toute sécurité qu’il contiendra un chipset pour smartphone Qualcomm.

Comme le dit le communiqué de presse, « Humane collabore avec Qualcomm Technologies, Inc. pour cet appareil et ce design (form factor) uniques. » Mais on ne sait pas quel chipset spécifique sera dans la broche AI. La société a déclaré: « Le premier appareil de Humane sera alimenté par une plate-forme Snapdragon avancée de Qualcomm Technologies. »

Quel rôle jouera l’appareil portable à l’ère des smartphones modernes

Humane AI Pin est une catégorie à part entière. Ce n’est ni un smartphone ni un appareil AR comme l’Apple Vision Pro. Au lieu de cela, la véritable raison de son existence est de permettre aux personnes d’être plus « dans l’instant ». Humane veut que les personnes soient moins collés aux écrans. Et bien que cela indique que l’expérience d’interaction sera moins privée, nous devrons attendre et voir où Humane prend l’IA Pin.

