Mise à jour ColorOS 14 d’OPPO : quels téléphones sont éligibles ?

OPPO travaille dur pour intégrer le nouvel Android 14 dans son interface avant qu’il ne soit disponible au public. Ainsi, la société prévoit de présenter son ColorOS 14, basé sur Android 14, en septembre. De plus, Android 14 est actuellement en version bêta et la version bêta 3.1 a récemment été publiée pour les appareils Google Pixel. Cependant, OPPO n’a pas ralenti et poursuit son travail de mise à jour de ses téléphones. Attendez-vous donc à le recevoir très bientôt.

De plus, la liste des modèles OPPO qui recevront la mise à jour ColorOS 14 a été publiée et comprend une variété de téléphones comme suit :

Modèles OPPO qui recevront la mise à jour ColorOS 14

Oppo A1

Oppo A1x

Oppo Reno8T

Oppo Reno8 T 5G

Oppo Find X5 Pro

Oppo Find X5

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

Oppo Reno 9 Pro+

Oppo Reno 9 Pro

Oppo Reno 9

Oppo Reno 8 Pro

Oppo Reno 8

Oppo Reno 7 Pro

Oppo Reno 7

Oppo Reno 6 Pro

Oppo Reno 6

Oppo K10

Oppo K10 Pro

Oppo F21

Oppo F21 Pro

Oppo F19

Oppo F19+ 5G

Oppo F19 Pro

Oppo A96

Oppo A58 5G

Oppo A77 5G

Oppo A78

Oppo F21 Pro 5G

Oppo Reno 5 Z 5G

Oppo Reno 6 5G

Oppo Reno 6 Pro 5G

Oppo Reno 6 Z 5G

Oppo Reno 7 5G

Oppo Reno 7 Pro 5G

Oppo Reno 7 Z 5G

Oppo Reno 8 5G

Oppo Reno 8 Pro 5G

Oppo Reno 8 Z 5G

Donc, si vous possédez un téléphone OPPO, vous vous demandez peut-être si votre appareil figure sur la liste. La liste comprend une large gamme de modèles, il vaut donc la peine de vérifier si votre téléphone recevra la mise à jour. De plus, avec la mise à jour ColorOS 14, les utilisateurs peuvent s’attendre à voir de nouvelles fonctionnalités et améliorations sur leurs téléphones OPPO.

En conclusion, OPPO travaille dur pour intégrer Android 14 dans son interface avant qu’il ne soit disponible au public. Par ailleurs, la société prévoit de présenter son ColorOS 14 en septembre et une liste des téléphones qui recevront la mise à jour a été publiée. De plus, si vous possédez un téléphone OPPO, consultez la liste pour voir si votre appareil recevra la mise à jour et partagez vos réflexions dans la section des commentaires.

