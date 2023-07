Apple est désormais la première entreprise de 3 000 milliards de dollars au monde

Apple vient de franchir une nouvelle étape. La société est désormais la première société cotée en bourse au monde à clôturer une journée de négociation avec une offre marchande de 3 000 milliards de dollars. Par rapport à ses actions de vendredi dernier, la société a enregistré une augmentation de 2,31 % en termes de valorisation. En comparant cette valorisation à l’année précédente, le géant de la technologie a connu une augmentation de 46 %.

Cette étape revêt une importance encore plus grande par rapport à l’année précédente. En janvier de l’année dernière, la capitalisation boursière d’Apple a temporairement dépassé les 3 000 milliards de dollars. Cependant, il n’a pas réussi à clôturer la journée de négociation à ce niveau. Mais cette fois, le géant de la technologie a clôturé avec succès au-dessus de la valeur marchande de 3 000 milliards de dollars. (source)

Analyse : quels facteurs contribuent au succès d’Apple ?

Alors, quels sont les facteurs qui font qu’Apple devient si fort ? Eh bien, comme toujours, le produit phare du géant de la technologie pour cette année est l’iPhone. En réalité, les iPhones ont joué un grand rôle dans le succès du géant de Cupertino depuis son introduction. Les ventes cumulées d’iPhone dépassent les 2 milliards d’unités dans le chiffre d’affaires annuel de l’entreprise.

Ces chiffres de ventes représentent près de la moitié du chiffre d’affaires annuel total d’Apple. Et la domination d’Apple s’étend au-delà des États-Unis. Le géant de la technologie est répandu même en Chine. Aux États-Unis, les cinq smartphones les plus vendus sont les iPhones. Cela représente plus de 50% de la part de marché totale.

De même, sur le marché chinois, l’iPhone détient un avantage significatif en détenant quatre des cinq premières places. Le récent lancement de l’Apple Vision Pro contribue également à son succès. Il est prévu d’être mis en vente l’année prochaine avec un prix de 3499 $. Avec lui, Apple vise à révolutionner l’industrie de la RA (réalité augmentée). Et le produit a été bien accueilli par les investisseurs et les évaluateurs. N’oublions pas non plus que la prochaine gamme d’iPhone approche à grands pas. Ainsi, la domination d’Apple se poursuivra probablement pendant un bon moment.

