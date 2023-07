L’impact mondial de la 5G : le rapport de Huawei révèle plus de 1,2 milliard d’utilisateurs dans le monde

Huawei a fait une annonce importante concernant la base d’utilisateurs actuelle de la connectivité 5G sur le marché mondial. La firme technologique chinoise a fait cette annonce lors de l’événement MWC Shanghai 2023. Dans l’annonce, Huawei a mentionné que les utilisateurs de la 5G dans le monde avaient dépassé 1,2 milliard. Ce nombre indique clairement que la plupart des personnes dans le monde adoptent la technologie 5G. Il montre également à quel point les utilisateurs sont avides de connectivité haut débit et de services mobiles avancés. La révélation de ce chiffre par Huawei souligne l’impact mondial et la portée généralisée de la connectivité 5G.

La société a poursuivi en soulignant que les opérateurs de réseau qui ont adopté le développement précoce de la technologie 5G en récoltent désormais les premiers bénéfices. La 5G a donné à ces opérateurs le pouvoir de fournir des services et des expériences avancés à leurs clients. Cela a inauguré une nouvelle ère de connectivité et d’innovation. Huawei a fait cette déclaration en essayant de mettre en évidence les avantages globaux dont bénéficient les opérateurs de réseau qui ont adopté la 5G plus tôt.

Qu’est-ce qui a contribué à la croissance plus rapide de la connectivité 5G ?

.La base mondiale d’utilisateurs de la 5G a connu une croissance exponentielle en un laps de temps plus court. Cela est dû à la demande croissante de performances réseau supérieures. De plus, les nouvelles exigences d’application dans diverses industries jouent ici un rôle clé. De nouveaux services tels que le cloud phone, la 3D sans lunettes et autres nécessitent un haut débit Internet pour fonctionner.

Par ailleurs, il y a eu un certain niveau de maturité dans l’écosystème RedCap, l’IoT et l’Internet des véhicules (IoV). Toutes ces technologies haut de gamme nécessitent une vitesse de liaison montante Internet élevée pour fonctionner efficacement. Ces diverses applications dans différents scénarios devraient générer environ 100 milliards de connexions. L’adoption de ces nouveaux modèles de service devrait entraîner des mises à niveau et des avancées dans l’industrie. Ces mises à niveau et améliorations nous conduiront ensuite à une deuxième vague d’avantages.

Les réseaux privés ont beaucoup profité de la connectivité 5G

La première 5G commerciale est arrivée sur le marché il y a environ quatre ans. Depuis, plus de 17 000 opérateurs de réseaux privés l’ont adopté à travers le monde. En termes de bénéfices, les revenus des réseaux privés 5G ont triplé. Par ailleurs, le nombre total de réseaux privés industriels a triplé.

De plus, de nombreux opérateurs ont utilisé les 10 milliards CNY générés par les réseaux privés 5GtoB. Ces revenus ont alimenté une croissance de 100 milliards de yuans dans le secteur des technologies de l’information et de la communication numériques (DICT).

En réalité, la 5GtoB a commencé en Chine. Cependant, ils se sont étendus à d’autres régions du monde. Ces services ont été déployés commercialement avec succès dans des régions telles que l’Asie-Pacifique, l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique.

Clients de l’industrie qui bénéficient de la connectivité 5G

Avec les services 5GtoB, les clients de l’industrie peuvent réellement accomplir beaucoup de choses. Ils peuvent être en mesure de fonctionner à moindre coût et avec une efficacité améliorée. De plus, il peut faciliter une transformation numérique intelligente dans divers secteurs industriels. Certains domaines pouvant bénéficier des services 5GtoB comprennent la fabrication, les ports, les mines, les champs pétrolifères et les soins de santé.

