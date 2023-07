Honor X50 repéré sur Geekbench avec Snapdragon 6 Gen 1 et 12 Go de RAM

Hier, le pronostiqueur Digital Chat Station a divulgué des images du Honor X50 qui semblaient faire partie du hardware promotionnel de l’entreprise. Ces images ont confirmé le nouveau téléphone avec le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Moins de 24 heures après ce rapport initial, le Honor X50 a été repéré sur Geekbench confirmant le choix du chipset. Outre le chipset, Geekbench confirme également quelques détails soignés comme 12 Go de RAM et Android 13.

Honor X50 apparaît sur Geekbench avec Snapdragon 6 Gen 1

Selon Honor, le Honor X50 sera une étape spéciale pour célébrer la première décennie des produits de la série Honor X. L’appareil sera fourni avec le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 avec 4 cœurs ARM Cortex-A78 jusqu’à 2,2 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A55 jusqu’à 1,8 GHz. Geekbench confirme le téléphone avec le GPU Adreno 710. Nous savons également que ce chipset bénéficie d’une fabrication en 4 nm, ce qui le rend assez efficace.

La liste confirme qu’au moins une déclinaison aura 12 Go de RAM. Il fonctionnera sous Android 13 et devrait avoir la dernière version de Magic UI 7 en cours d’exécution. Outre le chipset, le Honor X50 apportera un énorme écran AMOLED de 6,78 pouces avec une résolution de 2 652 x 1 200 pixels. L’appareil dispose d’un scanner d’empreintes digitales intégré et d’un jeu de tir selfie de 8 MP. En se déplaçant vers l’arrière, nous avons un bel îlot de caméra circulaire. Il n’y a que deux caméras – une caméra principale de 108 MP et une caméra secondaire de 2 MP.

La déclinaison 12 Go rejoindra les deux autres déclinaisons avec 8 Go et 16 Go de RAM. Ce dernier fera du Honor X50 l’un des premiers téléphones milieu de gamme à proposer 16 Go de RAM. En ce qui concerne le stockage, l’appareil sera disponible en versions avec 128 Go, 256 Go et 512 Go de stockage. Le Honor X50 sera alimenté par une batterie de 5 800 mAh avec un support de charge rapide de 35 W.

Honor a un mois chargé devant lui

Le Honor X50 sera lancé le 5 juillet et nous nous attendons à ce que Honor continue de taquiner le combiné dans les prochains jours. En réalité, juillet sera un mois chargé pour Honor. Un jour après le lancement du Honor X50 en Chine, le Honor 90 sera lancé dans le monde entier. Une semaine plus tard, le 12 juillet, la société présentera le Honor Magic V2 qui promet une révolution pour le pliable. Si vous êtes un passionné de la marque Honor, restez à l’écoute pendant un gros mois à venir.

