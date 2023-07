Nokia et Apple concluent un accord de brevet à long terme pour la technologie 5G

Apple et Nokia doivent conclure un autre accord de licence de brevet à long terme. Avec le nouvel accord, Apple aura accès à plusieurs brevets de Nokia. Ceux-ci incluent des inventions dans la 5G et plus encore. L’annonce a été faite aujourd’hui par Nokia qui ne semble pas cacher son excitation.

Nokia et Apple New Deal remplaceront l’accord sur les brevets à partir de 2017

Les deux géants de la technologie avaient un précédent accord de licence qui devait expirer fin 2023. Avant cette date limite, le nouvel accord a été signé et remplacera l’actuel. Nokia et Apple n’ont pas divulgué les termes de l’accord, mais Nokia recevra des paiements d’Apple qui pourra utiliser ses technologies.

Bien que Nokia ne soit peut-être pas la marque la plus influente sur la scène des smartphones, elle possède certaines des technologies les plus importantes qui font avancer cette industrie. Nous avons quelques smartphones provenant de HMD Global qui a un accord de licence avec la société pour utiliser son nom sur les smartphones, oui, mais ils ne bourdonnent pas comme les autres marques. La puissance principale de Nokia vient de ses technologies uniques et d’une longue liste de brevets et de technologies. Nokia possède plus de 20 000 brevetsy compris 5 500 brevets qui sont liés à Technologie 5G.

La marque finlandaise propose actuellement ses brevets à des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires (FRAND) car nombre d’entre eux sont essentiels. Par conséquent, de nombreuses entreprises peuvent licencier les technologies Nokia à un prix raisonnable, bien qu’il y ait des différends en cours pour tenter de déterminer ce qui est « raisonnable ». Apple fait partie de ces entreprises qui ont accès à l’expertise de Nokia via des accords de licence, mais cela n’a pas toujours été le cas.

En 2017, les deux géants ont conclu un accord de licence de brevet après des mois d’un différend juridique houleux. Ce différend s’est terminé par un accord qui devait expirer en 2023. Heureusement, nous ne traversons pas de nouvelles séries de batailles juridiques, car les deux parties ont décidé de poursuivre le fair-play. Aucune des parties ne divulgue les détails monétaires du nouvel accord. Cependant, nous nous attendons à voir ces détails apparaître dans les résultats du premier trimestre 2024 de Nokia.

De nos jours, la plupart des produits Apple reposent sur la technologie 5G, il est donc parfaitement logique que l’entreprise maintienne cet accord en vie.

