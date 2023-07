Test du realme 11 Pro Plus 5G : une merveille de milieu de gamme

La panne

realme, connu pour son engagement à fournir des smartphones de qualité à des prix abordables, a une fois de plus relevé la barre. Sa dernière version, le realme 11 Pro Plus 5G est entre nos mains. Doté de fonctionnalités impressionnantes et d’un design époustouflant, ce smartphone de milieu de gamme vise à captiver les utilisateurs et à remettre en question l’idée que les téléphones phares sont les seuls dignes d’intérêt. Dans cette revue, nous allons nous plonger dans les différents aspects du realme 11 Pro Plus 5G, y compris sa conception, son affichage, son appareil photo, ses performances, sa durée de vie de la batterie, etc. À la fin de cet article, vous saurez clairement si ce smartphone est le bon choix pour vous.

Caractéristiques du realme 11 Pro+

Écran AMOLED incurvé Full HD+ de 6,7 pouces (2412 × 1080 pixels) avec taux de rafraîchissement de 120 Hz

Taux d’échantillonnage tactile de 360 ​​Hz, taux d’échantillonnage tactile instantané de 1260 Hz

Gradation PWM 2160 Hz, gamme de couleurs 100 % DCI-P3, luminosité jusqu’à 950 nits

Octa Core (2 processeurs Cortex-A78 2,6 GHz + 6 processeurs Cortex-A55 2 GHz) Processeur MediaTek Dimensity 7050 6 nm avec GPU Mali-G68 MC4

8 Go / 12 Go de RAM LPDDR4X avec 128 Go / 256 Go (UFS 3.1) de stockage

Double SIM (nano + nano)

Android 13 avec realme UI 4.0

Capteur Samsung HP3 200MP 1/1.4″, ouverture f/1.69, appareil photo ultra-large 8MP avec ouverture f/2.2

Appareil photo macro 2MP 4cm avec ouverture f/2.4, flash LED

Caméra frontale 32MP avec capteur Sony, ouverture f/2.45

Capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran

Audio USB Type-C, haut-parleurs stéréo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

Dimensions : 161,6 × 73,9 × 8,2 mm (noir) / 8,7 mm (beige et vert) ; Poids : 183g (Noir) / 189g (Beige et Vert)

5G SA/NSA, double 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2,4 GHz + 5 GHz), Bluetooth 5.2, GPS bi-fréquence/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

Batterie 5000mAh (typique) avec 67W (realme 11 Pro) / 100W (realme 11 Pro+)

Design : une esthétique haut de gamme

Le realme 11 Pro+ 5G se distingue par son design haut de gamme et accrocheur. En collaboration avec l’ancien designer de GUCCI Matteo Menotto, la société a créé un téléphone qui respire le style et la sophistication. Le cadre en métal élégant, le panneau incurvé et le panneau en cuir distinctif à l’arrière attirent immédiatement le regard. La finition en cuir ajoute non seulement une touche de luxe, mais offre également une prise en main sûre. Cela garantit que le téléphone ne glisse jamais de votre main. Le panneau arrière reste exempt de taches et d’empreintes digitales, conservant un aspect poli.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la conception du realme 11 Pro Plus 5G est le module optique circulaire proéminent sur le panneau arrière. Abritant trois lentilles sur une seule ligne, avec un flash LED positionné au-dessus, cette configuration est accentuée par un anneau doré en son centre. La marque realme est discrètement positionnée au bas du panneau arrière. Sur le bord droit de l’appareil, vous trouverez le bouton d’alimentation et les bascules de volume. Le bord inférieur abrite le plateau SIM, le microphone, le port Type-C et la grille du haut-parleur.

L’avant du realme 11 Pro + 5G est doté d’un panneau incurvé visuellement agréable de 6,7 pouces. Avec des lunettes minimales et une petite découpe perforée pour le selfie en haut, ce smartphone offre une expérience visuelle immersive. Les bords incurvés et le panneau arrière en cuir vegan offrent une prise en main confortable. Bien que le téléphone pèse un peu plus que son prédécesseur, il est léger et facile à manipuler.

Affichage : tout simplement époustouflant

Le 11 Pro Plus 5G est doté d’un panneau AMOLED incurvé FHD+ de 6,7 pouces, offrant des graphismes époustouflants et des couleurs éclatantes. Avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une gamme de couleurs 100 % DCI-P3, cet écran offre une expérience captivante. Que vous regardiez des vidéos, jouiez à des jeux ou parcouriez les réseaux sociaux, l’écran du realme 11 Pro+ 5G donne vie au contenu.

La société chinoise a fourni aux utilisateurs quatre profils de couleurs distincts parmi lesquels choisir, notamment les modes Cinématique, Naturel, Vif et Lumineux. Chaque profil offre une expérience différente, permettant aux utilisateurs de personnaliser le panneau en fonction de leurs préférences. Les cadres minces entourant l’écran améliorent encore l’expérience immersive, faisant de la consommation de contenu un délice.

L’écran du realme 11 Pro Plus 5G prend également en charge le HDR, avec une large gamme de couleurs et une reproduction d’un milliard de couleurs. Cependant, la luminosité maximale de 950 nits peut poser des problèmes lors de la visualisation de l’écran sous la lumière directe du soleil. Néanmoins, le panneau fonctionne exceptionnellement bien dans la plupart des conditions d’éclairage, offrant des graphismes nets et dynamiques.

Appareil photo : le plaisir d’un photographe

L’une des caractéristiques les plus remarquables du realme 11 Pro Plus 5G est sa configuration optique impressionnante. Équipé d’un capteur principal de 200MP, accompagné d’un capteur ultra large de 8MP et d’un objectif macro de 2MP, ce smartphone offre des capacités de photographie exceptionnelles. Le capteur principal de 200 MP, utilisant le capteur Samsung HP3 avec une ouverture de f/1,69 et la stabilisation optique de l’image, capture des photos époustouflantes avec une clarté exceptionnelle, des détails complexes et une reproduction précise des couleurs. L’appareil photo excelle dans la production d’une plage dynamique impressionnante, permettant des prises de vue bien équilibrées même dans des conditions d’éclairage difficiles.

Dans les environnements peu éclairés, la caméra du realme 11 Pro+ 5G fonctionne admirablement. Il peut capturer des photos avec une variété de teintes qui semblent naturelles. Les effets d’éclairage sont bien capturés, représentant avec précision la lumière visible et réfléchie. Le capteur d’image excelle également dans la capture de détails, qu’il s’agisse du visage d’un sujet ou de l’ombrage subtil des plis des vêtements.

L’appareil photo ultra-large 8MP fonctionne bien dans des conditions de lumière du jour, capturant des photos avec une qualité louable et un large champ de vision. Cependant, dans les environnements à faible luminosité, les performances de l’objectif ultra-large peuvent subir une légère baisse.

Le tireur frontal du realme 11 Pro Plus 5G a connu une mise à niveau notable par rapport à son prédécesseur, avec un capteur 32MP remplaçant le précédent capteur 16MP. Cette mise à niveau permet d’obtenir des autoportraits détaillés et éclatants avec une précision des couleurs et un contraste impressionnants. L’appareil photo capture également les tons chair naturels sans améliorer artificiellement l’équité, ajoutant à l’authenticité des selfies.

Performances : douces et puissantes

Alimenté par un chipset octa-core MediaTek Dimensity 7050, le 11 Pro+ 5G offre des performances fluides et puissantes. Avec jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 1 To de stockage intégré, cet appareil peut gérer facilement toutes vos tâches quotidiennes. Qu’il s’agisse de navigation sur le Web, de navigation sur les réseaux sociaux, de multitâche ou de jeu, le realme 11 Pro Plus 5G fonctionne admirablement.

En parlant de jeu, ce smartphone s’avère être un smartphone capable pour les jeux occasionnels et exigeants. Avec un moteur linéaire à axe X et un système de refroidissement à chambre à vapeur, le realme 11 Pro Plus 5G garantit une expérience de jeu fluide même dans des conditions exigeantes. Le mécanisme de refroidissement régule efficacement la température de l’appareil, empêchant la surchauffe et maintenant une performance de jeu stable.

Le realme 11 Pro + 5G fonctionne sur realme UI 4.0 basé sur Android 13. Cela offre une interface conviviale avec une gamme de fonctionnalités et d’options de personnalisation. Bien que l’appareil soit fourni avec certaines applications préinstallées, certains bloatwares peuvent être supprimés, offrant une expérience utilisateur plus simple.

L’appareil dispose également d’un capteur d’empreintes digitales intégré, rapide et réactif, garantissant un accès sécurisé à votre téléphone. Les haut-parleurs fonctionnent bien, avec un son clair et audible, que vous regardiez des vidéos ou écoutiez de la musique. Cependant, il est important de souligner que le realme 11 Pro Plus 5G n’a pas de socket audio, ce qui peut gêner certains utilisateurs.

Batterie : charge longue durée et rapide

Le realme 11 Pro Plus 5G contient une batterie de 5000 mAh, fournissant une alimentation longue durée pour vous permettre de rester connecté tout au long de la journée. Avec la prise en charge de la charge rapide de 100 W, ce téléphone offre des capacités de recharge rapide. En seulement 10 minutes de charge, la batterie peut atteindre 50 %, et en moins de 30 minutes, elle peut être entièrement rechargée. Même en cas d’utilisation intensive, la batterie du realme 11 Pro Plus 5G peut facilement durer une journée complète, ce qui en réalité un compagnon fiable pour toutes vos activités.

Verdict : une option de milieu de gamme compétitive

Le realme 11 Pro Plus 5G se présente comme un choix convaincant pour les personnes à la recherche d’un design attrayant et d’excellentes performances dans le segment de milieu de gamme. Évidemment, il peut ne pas offrir le chipset le plus puissant disponible ou inclure la protection Gorilla Glass. Cependant, il offre un ensemble compétitif dans l’ensemble. Le design attrayant, l’écran incurvé, les capacités impressionnantes de l’appareil photo, les performances fluides et la batterie longue durée font du 11 Pro Plus 5G un concurrent digne sur le marché des smartphones de milieu de gamme.

Si vous accordez la priorité aux capacités de conception et d’imagerie et que vous recherchez un smartphone abordable mais puissant, le realme 11 Pro + 5G vaut vraiment la peine d’être considéré. Avec ses fonctionnalités remarquables et ses prix compétitifs, ce smartphone offre un excellent rapport qualité-prix.

