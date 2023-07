Programme de testeur pilote Xiaomi MIUI 14 lancé ! [Mise à jour : 01 juillet 2023]

Xiaomi a récemment annoncé le début du programme de test pilote Xiaomi MIUI 14 Mi. Ce programme permet aux utilisateurs de tester la dernière version du ROM Android personnalisé de Xiaomi, MIUI 14, avant sa sortie au grand public. Le lancement mondial de MIUI 14 aura lieu prochainement et tous les utilisateurs commenceront à utiliser MIUI 14.

Les participants au programme auront accès aux dernières fonctionnalités et améliorations de MIUI 14, notamment un nouveau design visuel, des performances améliorées et une longue durée de vie de la batterie. Ils pourront également fournir des commentaires à Xiaomi sur leur expérience d’utilisation du ROM et aider l’entreprise à améliorer la version finale avant sa sortie officielle.

Souhaitez-vous postuler au programme de test de Xiaomi MIUI 14 Mi Pilot, qui vous permet de recevoir des mises à jour en avance ? Vous pouvez vous attendre à ce que les mises à jour de MIUI 14 que vous attendez depuis longtemps soient bientôt disponibles. Alors postulez maintenant au programme de testeurs pilotes de Xiaomi MIUI 14 Mi !

Conditions requises pour postuler au programme de testeurs pilotes de Xiaomi MIUI 14 Mi :

Savez-vous comment vous pouvez vous inscrire au programme de testeurs pilotes de Xiaomi MIUI 14 Mi ? Si vous ne savez pas, continuez à lire notre article, nous vous dirons maintenant comment vous pouvez vous inscrire à ce programme.

Doit posséder et utiliser le smartphone mentionné pour participer activement aux tests de la version stable, aux commentaires et aux suggestions.

Le téléphone doit être connecté avec le même identifiant rempli dans le formulaire de recrutement.

Doit être disposé à signaler les problèmes rencontrés et à collaborer avec les ingénieurs en fournissant des informations détaillées.

Doit être capable de récupérer le téléphone en cas d’échec de la mise à jour du ROM et être disposé à prendre des risques en cas d’échec de la mise à jour.

L’âge du candidat doit être de 18 ans ou plus.

Les personnes ayant participé au programme de testeurs pilotes de Xiaomi MIUI 13 Mi n’ont pas besoin de postuler à nouveau. Ils ont déjà participé au programme de testeurs pilotes de Xiaomi MIUI 14 Mi.

Cliquez ici pour postuler au programme de testeurs pilotes de Xiaomi MIUI 14 Mi. Si vous utilisez un smartphone Xiaomi ou Redmi avec une ROM India, utilisez ce lien.

Commençons par notre première question. Afin de garantir vos droits et vos intérêts dans cette enquête, veuillez lire attentivement les conditions suivantes : Vous acceptez de soumettre vos réponses suivantes, y compris une partie de vos informations personnelles. Toutes vos informations seront traitées de manière confidentielle conformément à la politique de confidentialité de Xiaomi. Si vous êtes d’accord avec cela, dites oui et passez à la question suivante, mais si vous n’êtes pas d’accord, dites non et quittez l’application.

Passons maintenant à la deuxième question. Nous avons besoin de collecter votre identifiant de compte Mi et votre numéro IMEI, qui seront utilisés pour la diffusion des mises à jour MIUI. Si vous êtes d’accord avec cela, dites oui et passez à la question suivante, mais si vous n’êtes pas d’accord, dites non et quittez l’application.

Nous en sommes à la question 3. Ce questionnaire ne concerne que les utilisateurs adultes âgés de 18 ans et plus. Si vous êtes un utilisateur mineur, il est recommandé de quitter cette enquête pour la protection de vos droits. Quel âge avez-vous ? Si vous avez 18 ans, dites oui et passez à la question suivante, mais si vous n’avez pas 18 ans, dites non et quittez l’application.

Nous en sommes à la question 4. Veuillez sauvegarder vos données avant la mise à jour [ Obligatoire ]. Le testeur doit être capable de récupérer le téléphone en cas d’échec de la mise à jour et être disposé à prendre des risques liés à l’échec de la mise à jour. Si vous êtes d’accord avec cela, dites oui et passez à la question suivante, mais si vous n’êtes pas d’accord, dites non et quittez l’application.

La 5e question demande votre identifiant de compte Mi. Allez dans Paramètres-Compte Mi-Informations personnelles. Votre identifiant de compte Mi y est indiqué.

Vous avez trouvé votre identifiant de compte Mi. Ensuite, copiez votre identifiant de compte Mi, remplissez la 5e question et passez à la 6e question.

Nous en sommes à la question 6. La question précédente demandait notre identifiant de compte Mi. Cette fois-ci, la question nous demande nos informations IMEI. Ouvrez l’application de numérotation. Composez *#06# dans l’application. Vos informations IMEI apparaîtront. Copiez les informations IMEI et remplissez la question 6. Passez ensuite à la question suivante.

Nous en arrivons à la question 7. Quel type de téléphone Xiaomi utilisez-vous actuellement ? Veuillez répondre à cette question en fonction de l’appareil que vous utilisez. Comme j’utilise un appareil de la série Mi, je cocherai la série Mi. Si vous utilisez un appareil de la série Redmi, cochez la série Redmi dans la question.

Nous en sommes à la question 8. Cette question demande quel appareil vous utilisez. Sélectionnez l’appareil que vous utilisez. Comme j’utilise le Mi 9T Pro, je choisirai le Mi 9T Pro. Si vous utilisez un appareil différent, sélectionnez-le et passez à la question suivante.

Lorsque nous arrivons à notre question cette fois, elle demande quelle est la région de ROM de votre appareil. Pour vérifier la région de la ROM, allez dans « Paramètres-À propos du téléphone », vérifiez les caractères affichés.

« MI » indique région mondiale-14.XXX(***MI**).

« EU » indique région européenne-14.XXX(***EU**).

« RU » indique région russe-14.XXX(***RU**).

« ID » indique région indonésienne-14.XXX(***ID**).

« TW » indique région taïwanaise-14.XXX(***TW**)

« TR » indique région turque-14.XXX(***TR**).

« JP » indique région japonaise-14.XXX(***JP**).

Cliquez ici pour plus d’informations sur les régions de ROM.

Répondez à la question selon la région de votre ROM. Je choisirai Global car la mienne appartient à la région mondiale. Si vous utilisez une ROM d’une autre région, sélectionnez cette région et passez à la question suivante.

Nous en arrivons à la dernière question. Elle vous demande si vous êtes sûr d’avoir entré toutes vos informations correctement. Si vous avez entré toutes les informations correctement, dites oui et remplissez la dernière question.

Nous nous sommes maintenant inscrits avec succès au programme de testeurs pilotes de Xiaomi MIUI 14 Mi. Il vous suffit maintenant d’attendre les prochaines mises à jour de MIUI 14 !

Xiaomi MIUI 14 Mi Pilot Tester Program FAQ

Il est temps de répondre aux questions les plus fréquemment posées sur le programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi ! Nous répondrons à de nombreuses questions, telles que comment savoir si vous participez à ce programme ou comment cela vous bénéficiera si vous rejoignez le programme. La nouvelle interface MIUI 14 offre aux utilisateurs des fonctionnalités impressionnantes. Dans le même temps, elle vise à offrir une bonne expérience en augmentant la stabilité du système. Sans plus tarder, répondons aux questions les plus fréquemment posées sur le programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi !

Quels sont les avantages de participer au programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi ?

De nombreuses questions sont posées sur les avantages de participer au programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi. Lorsque vous rejoignez ce programme, vous serez le premier à recevoir les nouvelles mises à jour MIUI 14 que vous attendez avec impatience. Tout en augmentant la stabilité du système de la nouvelle interface MIUI 14, il vous offre de nombreuses fonctionnalités. Cependant, nous devons souligner quelque chose. Veuillez noter que certaines mises à jour qui seront publiées peuvent comporter des bugs. Par conséquent, avant de décider d’installer des mises à jour, renseignez-vous sur ce que différents utilisateurs pensent de la mise à jour.

Comment savoir si vous avez rejoint le programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi ?

De nombreux utilisateurs se demandent comment savoir s’ils participent au programme de test pilote Xiaomi MIUI 14 Mi. Si une nouvelle mise à jour pour les pilotes Mi est annoncée sur votre appareil et si vous pouvez installer cette mise à jour, vous pouvez comprendre que vous avez rejoint le programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi. Cependant, si vous ne pouvez pas installer cette mise à jour, votre demande pour le programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi n’a pas été acceptée.

Quels appareils sont inclus dans le programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi ?

De nombreux utilisateurs se demandent quels appareils sont inclus dans le programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi. Nous avons détaillé ces appareils dans la liste ci-dessous. En consultant cette liste, vous pouvez savoir si votre appareil est inclus dans le programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi.

Appareils de la série Mi inclus dans le programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi :

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi Pad 5

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 10T / Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

Xiaomi Mi 10T Lite

Appareils de la série Redmi inclus dans le programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi :

Redmi A2 / Redmi A2+

Redmi Note 12 Pro 5G / Pro+ 5G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12 Pro 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 4G NFC

Redmi Note 12 4G

Redmi Pad

Redmi A1

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11S

Redmi Note 11 / NFC

Redmi 10C

Redmi Note 10 5G

Redmi 10

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 JE

Redmi Note 10T

Redmi Note 10T 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi 10A

Redmi Note 9T

Redmi 9T

Redmi Note 8 2021

Quel type de mises à jour seront publiées lorsque vous rejoignez le programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi ?

Lorsque vous rejoignez le programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi, des mises à jour stables sont généralement publiées sur vos appareils. Parfois, des mises à jour régionales sont publiées avec des numéros de version tels que V14.0.0.X ou V14.0.1.X avec quelques bugs mineurs. Par la suite, les bugs sont rapidement détectés et la prochaine mise à jour stable est publiée. C’est pourquoi vous devez réfléchir attentivement lorsque vous participez au programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi. Lorsqu’il y a un problème avec votre appareil, vous devez être capable de le résoudre.

Vous avez postulé au programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi, quand arrivera la nouvelle mise à jour MIUI 14 ?

Après avoir postulé au programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi, de nombreuses questions sont posées sur la date d’arrivée de la nouvelle mise à jour MIUI 14. Les nouvelles mises à jour MIUI 14 seront publiées prochainement. Nous vous informerons lorsque une nouvelle mise à jour sera disponible. Nous avons répondu à toutes les questions sur le programme de testeurs pilotes Xiaomi MIUI 14 Mi. Si vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n’oubliez pas de nous suivre.

