Mise à jour bêta de WhatsApp : un aperçu de l’avenir de Material Design 3

WhatsApp a publié une nouvelle mise à jour pour les utilisateurs d’Android via le programme bêta de Google Play, portant la version à 2.23.14.12. La dernière mise à jour introduit des alertes arrondies qui s’alignent sur les directives de Material Design 3, donnant à l’interface utilisateur un aspect moderne. Cette fonctionnalité est disponible pour certains bêta-testeurs chanceux. De plus, la mise à jour sera progressivement diffusée à une base d’utilisateurs plus large dans les semaines à venir.

WhatsApp introduit des alertes arrondies dans la dernière mise à jour bêta d’Android

Selon WabetaInfo, WhatsApp a travaillé sur la refonte de l’application pour s’aligner sur les règles de Material Design 3. Dans une mise à jour précédente, l’application a introduit des switchs repensés et des boutons d’action flottants. Désormais, dans la dernière mise à jour, ces éléments d’interface ont été mis à jour pour suivre l’apparence de Material Design 3. Améliorer l’expérience utilisateur.

Les alertes mises à jour ont des bords très arrondis, ce qui les rend différentes de l’interface standard précédente. Cette décision de conception fournit non seulement une apparence nouvelle et moderne à l’interface utilisateur. Mais améliore également l’expérience globale en rendant les différentes parties de l’application cohérentes avec Material Design 3. Il est important de noter que toute alerte dans l’application a été repensée. Pas seulement celui montré dans la capture d’écran ci-dessus.

Il s’agit de l’une des nombreuses mises à jour que WhatsApp a publiées pour les bêta-testeurs afin d’obtenir une toute nouvelle interface utilisateur pour l’ensemble de l’application. Nous nous attendons à ce que WhatsApp continue de proposer des mises à jour aux bêta-testeurs pour apporter davantage de modifications à l’interface utilisateur à l’avenir.

Si vous êtes un testeur bêta, vous pouvez installer la dernière version bêta de WhatsApp pour Android à partir du Google Play Store pour découvrir les alertes arrondies. Cependant, si vous n’êtes pas un testeur bêta, vous devrez attendre encore quelques semaines pour obtenir la mise à jour. Nous vous tiendrons au courant des modifications ultérieures avec les prochaines mises à jour de l’application.

Dans l’ensemble, cette dernière mise à jour de WhatsApp montre l’engagement de la marque à améliorer l’expérience utilisateur en suivant la dernière tendance en matière de design. Les alertes arrondies donnent un aspect nouveau et moderne à l’interface utilisateur. Et nous sommes impatients de voir les autres changements que WhatsApp apportera à l’avenir pour améliorer l’expérience globale.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine