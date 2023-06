Date de sortie de One UI 6, appareils pris en charge, caractéristiques et plus encore

Alors que Google en est aux dernières étapes des tests d’Android 14, d’autres équipementiers se préparent également à proposer des interfaces utilisateur personnalisées basées sur Android 14. Samsung, en particulier, recevra Android 14 avec One UI 6. One UI 6 est la prochaine version de One UI qui sera disponible pour les téléphones Samsung Galaxy. Voici toutes les informations sur One UI 6.

Le passage à One UI a été l’une des meilleures décisions jamais prises par Samsung. La version actuelle de One UI comporte de nombreuses fonctionnalités utiles, et Samsung ne cesse de l’améliorer à chaque mise à jour, petite ou grande. Si vous possédez un téléphone Samsung et que vous êtes impatient de découvrir One UI 6, vous trouverez ici toutes les informations disponibles.

Date de sortie de One UI 6

Samsung est l’un des premiers équipementiers à adopter la nouvelle version d’Android dès sa sortie, et il devrait en être de même cette année avec One UI 6. Samsung commencera à tester One UI 6 sur le Galaxy S23 en juillet (la troisième semaine de juillet selon la dernière fuite). Quant à la version publique finale, elle sera disponible à la fin du mois d’octobre ou en novembre. C’est à ce moment-là que One UI 6 commencera à être déployé pour tout le monde.

N’oubliez pas que le délai mentionné ci-dessus concerne la série Galaxy S23, mais vous pouvez vous attendre à une mise à jour au même moment pour les autres téléphones phares, tandis que pour les téléphones de milieu de gamme et à petit budget, vous devrez attendre plus longtemps, peut-être jusqu’au premier trimestre 2024. Samsung est l’un des équipementiers Android autres que Google qui prend la mise à jour au sérieux, de sorte que la plupart des téléphones obtiendront la mise à jour d’ici la fin de l’année.

Appareils compatibles avec One UI 6

Pour l’instant, il n’y a pas d’information officielle concernant les appareils éligibles à la prochaine mise à jour One UI 6. Cependant, Samsung a une politique de mise à jour transparente pour ses différents segments de téléphones, ce qui peut nous donner quelques indications. Sammobile a utilisé cette politique pour compiler une liste de téléphones Samsung susceptibles de recevoir la mise à jour One UI 6. Il est important de noter que cette liste n’est pas officielle et qu’elle est susceptible d’être modifiée.

Comme les années précédentes, un large éventail de téléphones Samsung devrait pouvoir bénéficier de la mise à jour One UI 6 basée sur Android 14. En règle générale, les appareils phares des deux dernières années sont les plus susceptibles de bénéficier de la mise à jour. Pour une liste détaillée des appareils éligibles, vous pouvez vous référer à cette page ou consulter la liste ci-dessous.

Galaxy Z Fold 4

Galaxy Z Flip 4

Galaxy Z Fold 3

Galaxy Z Flip 3

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23+

Galaxy S23

Galaxy S22 Ultra

Galaxy S22+

Galaxy S22

Galaxy S21 FE

Galaxy S21 Ultra

Galaxy S21+

Galaxy S21

Galaxy M54

Galaxy M53 5G

Galaxy M33 5G

Galaxy M23

Galaxy F54

Galaxy F23

Galaxy F14 5G

Galaxy A73

Galaxy A72

Galaxy A54

Galaxy A53

Galaxy A52 (A52 5G, A52s)

Galaxy A34

Galaxy A33

Galaxy A24

Galaxy A23

Galaxy A14

Galaxy A13

Galaxy A04s

Galaxy Tab S8 Ultra

Galaxy Tab S8+

Galaxy Tab S8

Galaxy Xcover 6 Pro

Caractéristiques de One UI 6

Samsung n’a fourni aucune information officielle sur la prochaine mise à jour One UI 6. Par conséquent, il y a peu de détails officiels disponibles, et la plupart des informations qui circulent sont basées sur des sources non officielles. One UI 6 sera basé sur Android 14, et puisque Google teste déjà Android 14 et introduit de nouvelles fonctionnalités, nous pouvons nous attendre à ce que certaines de ces fonctionnalités soient incluses dans One UI 6. Cependant, il est important de noter que toutes les fonctionnalités d’Android 14 peuvent ne pas être adoptées par Samsung ou d’autres OEM, ce qui rend difficile la détermination des fonctionnalités exactes qui feront partie de One UI 6.

Comme les informations disponibles sont peu nombreuses, je vais les partager sous la forme d’une liste. Ces fonctionnalités peuvent ou non faire partie de One UI 6, car il s’agit directement d’une supposition.

Amélioration de l’option de partage sur l’application supportée. Elle affiche désormais le classement des options de partage en fonction de votre utilisation.

Amélioration du langage de conception pour les téléphones à grand écran. Les utilisateurs peuvent s’attendre à une meilleure expérience lorsqu’ils utilisent des tablettes et des téléphones pliables.

Il y aura aussi des améliorations habituelles comme l’augmentation des performances, une animation plus fluide, une batterie améliorée, une meilleure sécurité, et plus encore.

Je sais que la liste est trop courte, mais dès que nous aurons plus d’informations, nous les ajouterons à la liste. Il ne faudra pas attendre longtemps avant que la plupart des fonctionnalités de One UI 6 ne fuitent en ligne, alors restez à l’écoute.

Comment installer la version bêta de One UI 6

Pour l’instant, One UI 6 n’est pas disponible pour les téléphones Samsung Galaxy. Mais elle sera bientôt disponible pour la série Samsung Galaxy S23. Cependant, il pourrait y avoir quelques limitations comme des régions spécifiques et plus encore. Tout d’abord, seuls les utilisateurs de la série Galaxy S23 auront la chance de tester One UI 6. Si vous possédez la série Galaxy S23, vous devez vous inscrire au programme bêta dès qu’il sera disponible.

Pour vous inscrire à la version bêta de One UI 6, mettez à jour votre application Samsung Members et ouvrez-la. Tapez sur l’icône Avis ou sur l’icône Cloche où vous trouverez une affiche pour essayer One UI 6 beta. Tapez sur l’affiche et remplissez le formulaire avec les détails. Si vous êtes sélectionné, vous recevrez la mise à jour sur votre appareil. Si vous ne voyez pas la mise à jour, redémarrez votre téléphone et recherchez la mise à jour. Si vous recevez la mise à jour, veillez à sauvegarder vos données avant de passer à la version bêta.

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.