Un homme conçoit un service d’abonnement au robot ChatGPT pour ennuyer les télévendeurs et leur faire perdre leur temps

Remise en contexte : Bien que la Commission fédérale des communications des États-Unis ait pris des mesures sévères à l’encontre des auteurs d’appels téléphoniques non sollicités, le problème est loin d’avoir disparu. La situation continue de préoccuper les consommateurs, avec des moyennes nationales d’environ 14 appels mensuels par numéro de téléphone. La plupart d’entre eux sont des escroqueries à la limite de la légalité ou des escroqueries pures et simples, qui s’attaquent aux personnes naïves et âgées.

Même pour ceux qui savent que l’appelant tente une escroquerie, les interruptions ennuyeuses sont dérangeantes et prennent du temps. De nombreuses personnes dévoilent leurs appels et renvoient les numéros inconnus à la messagerie vocale ou les ignorent, mais même cela les oblige à arrêter ce qu’ils font et à vérifier s’il s’agit d’un appel légitime.

À Monrovia, en Californie, un homme combat le feu par le feu. Roger Anderson, propriétaire de Jolly Roger Telephone Company, utilise des robots alimentés par ChatGPT et un cloneur de voix pour garder les escrocs du télémarketing en ligne le plus longtemps possible, ce qui leur fait perdre du temps et de l’argent. Mais il ne fait pas cela uniquement pour se divertir. Son entreprise permet à des personnes ordinaires d’utiliser son système pour une somme raisonnable.

La mise en place du système est assez simple. Une fois que vous avez souscrit un abonnement de 25 dollars par an, vous activez le transfert d’appels vers un numéro unique créé pour votre compte. Vous pouvez ensuite laisser les robots se charger des appels ou utiliser la fonction « Fusionner » pour créer une conférence téléphonique et écouter discrètement l’hilarité qui s’ensuit lorsque les escrocs essaient de faire coopérer les robots.

Plusieurs voix et personnalités de robots sont disponibles. Par exemple, « Whitey » Whitebeard est un vieux grincheux qui a tendance à radoter, à se plaindre du sujet traité ou à se laisser distraire par des activités de fond. Salty Sally est conçue pour agir comme une mère au foyer qui demande constamment à son interlocuteur de « répéter » ou de « recommencer » à cause des enfants turbulents qu’elle engueule en arrière-plan. Les appelants ne parlent pas directement à ChatGPT. Jolly Roger utilise le robot OpenAI pour analyser le sujet de l’interlocuteur et sélectionner ensuite des messages prédéfinis en communiqué avec le sujet.

Les voix semblent humaines, mais les phrases peuvent être répétitives et peu naturelles. Elles s’éloignent souvent du sujet ou parlent par-dessus l’interlocuteur, ce qui rompt l’illusion. Cependant, elles fonctionnent généralement assez bien pour permettre à un escroc angoissé de rester en ligne jusqu’à 15 minutes, surtout s’il pense qu’il est sur le point de persuader la personne de fournir des informations sur sa carte de crédit. Regardez comment Whitey continue à faire marcher un escroc de Dish Network jusqu’à ce qu’il s’effondre à la fin de l’appel de près de 10 minutes (ci-dessus).

Jolly Roger n’est pas le premier à utiliser cette astuce pour arnaquer les escrocs. Depuis 2008, un chatbot du nom de Lenny fait la nique aux robocallers. Cependant, Lenny n’est pas aussi efficace car il ne sait pas reconnaître quand il faut appuyer sur une touche pour joindre un humain – une pratique courante de nos jours. Le Wall Street Journal note que les composeurs automatiques peuvent passer environ 100 appels par seconde, et que le télévendeur ne prend la ligne que s’il y a une réponse humaine, comme une pression sur une touche.

Au contraire, si le composeur automatique parle au bot Jolly Roger, il « poussera » les touches de passage les plus courantes pour empêcher le composeur de raccrocher. Lenny ne peut pas faire cela, mais son utilisation est gratuite – il suffit de transférer ou de fusionner vos appels au (347) 514-7296. Vous pouvez également visiter le site Web de Jolly Roger pour consulter les FAQ, vous inscrire pour un essai de 30 jours ou écouter d’autres exemples d’appels.

