OnePlus Nord 3 avec appareil photo 50MP et écran 120Hz

L’attente est presque terminée pour tous ceux qui attendent les nouvelles versions de OnePlus Nord. Le 5 juillet, OnePlus dévoilera le très attendu OnePlus Nord 3, ainsi que les OnePlus Nord CE 3 et CE 3 Lite. Parmi ces trois, le Nord 3 est sans aucun doute le smartphone le plus attendu. OnePlus a lancé le OnePlus Nord 2 en 2021 et a lancé une version incrémentielle en 2022. Après presque deux ans, la marque propose enfin le OnePlus Nord 3. Pour maintenir le battage médiatique, la société divulgue lentement plus de détails sur le téléphone. Aujourd’hui, la société a officiellement confirmé les caractéristiques de la caméra.

OnePlus a publié quelques images teasers qui confirment les caractéristiques du Nord 3 et du Nord CE 3. Premièrement, il confirme que le Nord 3 comportera un capteur d’appareil photo Sony IMX890 de 50 MP, s’alignant sur les fuites précédentes. La caméra principale aura une stabilisation optique de l’image. Cela marque un changement significatif par rapport à l’Ace 2V, l’appareil sur lequel le Nord 3 est construit. Nous nous attendons également à ce que le Nord 3 inclue le jeu de tir ultra large de 8 MP et un troisième module macro de 2 MP.

OnePlus Nord 3 et Nord CE 3 – Plus de détails ont été confirmés

OnePlus a également confirmé que le Nord 3 apportera un écran AMOLED de 6,74 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 1080p. Le combiné marque le retour de l’Alert Slider dans la série Nord. C’est une fonctionnalité préférée des fans qui a laissé plusieurs téléphones OnePlus l’année dernière. En réponse au mécontentement des fans de OnePlus, la marque le ramène. Ensuite, le teaser révèle également un curseur d’alerte et deux couleurs – Tempest Grey et Misty Green. Le Nord 3 embarquera le Dimensity 9000 et apportera une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 80 W. Nous connaissons déjà le look du téléphone grâce aux rendus précédemment divulgués. Nous avons maintenant ces images officielles qui confirment le design.

La marque en a également profité pour taquiner le OnePlus Nord CE 3. L’appareil a récemment été confirmé pour venir avec le nouveau Qualcomm Snapdragon 782G à la barre. Désormais, la marque a confirmé la conception du téléphone dans son travail de peinture Aqua Surge.

Le OnePlus Nord CE 3 a également dévoilé son écran : le téléphone est fourni avec un écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz avec une résolution Full HD+. Le CE 3 apportera également un appareil photo principal de 50 MP avec un tireur ultra large de 8 MP et un module macro de 2 MP. L’appareil sera alimenté par une batterie de 5 000 mAh.

Comme indiqué précédemment, les trois nouveaux combinés seront dévoilés le 5 juillet. Nous nous attendons à ce que OnePlus intensifie sa campagne de teasers dans les prochains jours.

