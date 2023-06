Voici comment se présente et fonctionne la toute nouvelle application Météo de l’Apple Watch dans watchOS 10. [Gallerie]

Avec watchOS 10 arrive une application Météo repensée qui a fière allure, inclut davantage de mesures météorologiques et exploite mieux l’écran de l’Apple Watch pour afficher plus d’informations. Découvrez comment fonctionne la nouvelle application Météo de l’Apple Watch dans watchOS 10.

Jusqu’à présent, l’application Météo native de l’Apple Watch présentait une interface un peu fade et des données météorologiques limitées.

Cela change, car Météo dans watchOS 10 apporte un tout nouveau design qui a l’air net et qui est plus immersif et informatif.

Apple affirme que cette refonte permet de mieux utiliser l’écran de l’Apple Watch. Il y a maintenant huit catégories de données météorologiques que vous pouvez afficher sur votre poignet (au lieu de trois) avec l’interface utilisateur des prévisions principales, horaires ou à 10 jours. L’arrière-plan de l’application reflète les conditions météorologiques actuelles.

Si la nouvelle expérience météo sur l’Apple Watch a de quoi séduire, Apple doit rétablir la confiance en ce qui concerne la précision et la fiabilité générales de l’application météo. Espérons que cela sera bientôt réglé ????. Allons-y !

Comment fonctionne la nouvelle application météo de l’Apple Watch dans watchOS 10.

watchOS 10 est disponible dès maintenant en version bêta – mais gardez à l’esprit que si vous l’installez sur votre Apple Watch, il n’y a aucun moyen de rétrograder vers watchOS 9. Pour en savoir plus sur l’installation de la version bêta, consultez notre guide.

Lorsque vous ouvrez pour la première fois l’app Météo dans watchOS 10, vous verrez l’écran principal « Condition » Cet écran comprend l’heure en haut, la localisation, la couverture nuageuse, la température actuelle ainsi que les températures haute et basse, l’indice UV, le vent et l’indice AQI. Glissez ou faites défiler l’écran vers le haut pour voir les prévisions horaires soleil/nuages, et continuez pour voir les prévisions à 10 jours.

Touchez le centre de votre écran pour vous déplacer dans les différentes mesures météorologiques.

Ou touchez l’icône de nuage en haut à droite pour changer les données météorologiques que vous visualisez, qui comprennent maintenant : Conditions, température, précipitations, vent, indice ultraviolet, visibilité, humidité et indice de qualité de l’air.

Touchez l’icône à trois lignes dans le coin supérieur gauche pour changer de lieu ou en ajouter de nouveaux.

Voici comment fonctionne et se présente la nouvelle application Météo de l’Apple Watch dans watchOS 10 :

Balayez ou faites défiler l’écran principal « Condition » pour voir les prévisions horaires soleil/nuages ainsi que les prévisions à 10 jours.

Lorsque vous touchez l’écran, vous faites défiler les huit mesures météorologiques différentes. Voici à quoi ressemble la visualisation de toutes les données avec l’interface circulaire horaire :

Si vous souhaitez consulter une mesure météorologique spécifique, le moyen le plus rapide de l’obtenir est de toucher l’icône de nuage (ou autre) dans le coin supérieur droit :

Voici un aperçu des huit mesures météorologiques différentes dans la vue principale (là encore, touchez l’écran pour vous déplacer dans les données :

Et voici toutes ces mesures avec la vue des prévisions à 10 jours :

Les alertes météo s’afficheront sur l’écran principal de l’application Météo de l’Apple Watch avec la possibilité de toucher pour lire l’annonce complète :

Avec un tout nouveau design qui exploite vraiment l’écran de l’Apple Watch, cinq mesures météorologiques supplémentaires et une interface utilisateur globale nettement améliorée, je pense que la nouvelle application Météo de watchOS 10 offre une expérience impressionnante.

Que pensez-vous de la nouvelle application Météo de l’Apple Watch ? Faites-nous part de vos impressions sur nos réseaux sociaux !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :