Le fournisseur d’Apple TSMC victime d’une violation de données, un groupe de ransomware exigeant un paiement de 70 millions de dollars

TSMC, le fabricant de puces partenaire d’Apple, a confirmé qu’il avait été touché par une violation de données chez l’un de ses fournisseurs tiers. Comme le rapporte TechCrunch, le groupe de ransomware LockBit a revendiqué la responsabilité de la violation et demande une rançon de 70 millions de dollars pour ne pas divulguer les données volées.

Dans un communiqué, un porte-parole de TSMC a confirmé que « l’incident de cybersécurité » s’est produit chez l’un des fournisseurs de matériel informatique de l’entreprise, Kinmax Technology. TSMC précise que la faille affecte « des informations relatives à l’installation et à la configuration initiales du serveur ».

Bien qu’Apple soit un client important de TSMC, le fabricant de puces fabriquant tous ses processeurs Apple Silicon, cette violation n’a pas affecté les « informations des clients ».

« Après test, cet incident n’a pas affecté les opérations commerciales de TSMC et n’a pas non plus compromis les informations des clients de TSMC. Après l’incident, TSMC a immédiatement mis fin à ses échanges de données avec le fournisseur concerné, conformément aux protocoles de sécurité et aux procédures opérationnelles standard de la société. »