Meta prévoit d’ajouter une boutique d’applications à Facebook en réponse à la nouvelle réglementation de l’UE

Facebook a annoncé qu’il ajouterait un attribut de store d’applications à sa plate-forme en réponse aux nouvelles réglementations européennes. Cette décision fait partie d’un effort plus large de la société mère de Facebook, Meta, pour transformer le géant des médias sociaux en une option pour les stores d’applications classiques. Selon The Verge, Meta espère utiliser la « loi sur le marché numérique » de l’UE pour transformer Facebook en une boutique d’applications. Cela permettra aux utilisateurs de télécharger des applications directement sans entrer dans l’App Store. La loi, connue sous le nom de Digital Market Act, devrait être appliquée d’ici le printemps 2024. Dans cet article, nous explorerons les implications de ce nouveau développement, y compris ce que cela indique pour les utilisateurs et les développeurs de Facebook.

Qu’est-ce que la loi sur le marché numérique ?

La loi sur le marché numérique est une nouvelle loi proposée par l’Union européenne pour réglementer le comportement des grandes entreprises technologiques. La loi vise à promouvoir la concurrence, à protéger les consommateurs et à garantir la transparence des entreprises quant à leurs pratiques de collecte de données. L’une des principales dispositions de la loi est qu’elle oblige les grandes entreprises technologiques à autoriser les stores d’applications tiers sur leurs plateformes. Cela indique que les utilisateurs pourront télécharger des applications directement auprès des développeurs, plutôt que de devoir passer par la boutique d’applications officielle.

Qu’est-ce que cela indique pour Facebook ?

La décision de Facebook d’ajouter un attribut de store d’applications à sa plate-forme est une réponse aux nouvelles réglementations européennes. La société espère qu’en créant son propre store d’applications, elle pourra rivaliser avec les stores d’applications traditionnels comme l’App Store d’Apple et Google Play. La nouvelle boutique d’applications permettra aux utilisateurs de télécharger des applications directement depuis Facebook, plutôt que de devoir passer par une boutique d’applications tierce. Cela donnera à Facebook plus de contrôle sur l’écosystème d’applications sur sa plate-forme et pourrait potentiellement conduire à de nouvelles sources de revenus pour l’entreprise.

Qu’est-ce que cela indique pour les utilisateurs de Facebook ?

Pour les utilisateurs de Facebook, le nouvel attribut de store d’applications indique qu’ils auront plus d’options en matière de téléchargement d’applications. Au lieu d’être limités aux applications disponibles sur l’App Store officiel, les utilisateurs pourront télécharger des applications directement auprès des développeurs. Cela pourrait conduire à un écosystème d’applications plus diversifié sur Facebook, avec davantage d’applications et de services de niche disponibles pour les utilisateurs.

Meta prévoit de permettre aux utilisateurs de télécharger des applications connexes directement après avoir cliqué sur une publicité Facebook. Comme nous l’avons dit précédemment, cela est conforme à la nouvelle législation de l’UE. Cela indique que Facebook ajoutera un attribut de store d’applications sur la base des fonctions sociales. Lorsque cela deviendra actif, l’entreprise s’attend à pouvoir rivaliser de front avec l’App Store d’Apple et le Play Store de Google.

Android permet déjà le chargement latéral d’applications, et Meta est peut-être le premier à l’essayer sur la plate-forme Android.

Le porte-parole de Meta Tom Channick : « Nous avons toujours été intéressés à aider les développeurs à distribuer leurs applications, et de nouvelles options ajouteront plus de concurrence dans cet espace. Les développeurs méritent plus de moyens de mettre facilement leurs applications à la disposition de ceux qui en ont besoin. »

Cependant, il est important de noter que le nouvel attribut App Store ne sera disponible que dans l’UE, en raison de la nouvelle réglementation.

Qu’est-ce que cela indique pour les développeurs ?

Pour les développeurs, le nouvel attribut App Store pourrait changer la donne. En permettant aux développeurs de distribuer leurs applications directement sur Facebook, la société leur donne plus de contrôle sur la distribution de leurs applications. Cela pourrait potentiellement conduire à de nouvelles sources de revenus pour les développeurs. En effet, ils n’auront plus à payer les frais associés aux stores d’applications traditionnels. Cependant, il est important de noter que le nouvel attribut App Store ne sera disponible que dans l’UE, de sorte que les développeurs en dehors de la région ne pourront pas profiter de cette nouvelle fonctionnalité.

Avantages d’autoriser le téléchargement d’applications tierces à partir de Facebook

Plus d’options d’applications : les stores d’applications tiers offrent une gamme d’applications plus large que les stores d’applications officiels. Cela inclut les applications et services de niche.

Mise sur le marché plus rapide : les stores d’applications tiers ont des processus d’approbation moins stricts. Cela permet aux développeurs de commercialiser leurs applications plus rapidement.

Stratégies de marketing et de distribution différenciées : les stores d’applications tiers offrent aux développeurs plus de contrôle sur la distribution de leurs applications. Cela peut générer de nouvelles sources de revenus.

Accès aux applications interdites : les stores d’applications tiers permettent aux utilisateurs d’accéder aux applications qui ont été interdites. Ces interdictions des stores d’applications officiels pourraient être dues à des violations de politiques et non à des risques de sécurité. Ainsi, les applications peuvent toujours être utilisées en toute sécurité.

Inconvénients de l’autorisation des stores d’applications tiers sur les téléphones mobiles

Risques de sécurité : les applications sur les stores d’applications tiers ne sont pas réglementées par les stores d’applications officiels. Cela indique qu’ils peuvent ne pas avoir mis en place de protocoles de sécurité appropriés, ce qui entraîne des risques de sécurité potentiels.

Logiciels malveillants et logiciels publicitaires : les stores d’applications tiers peuvent proposer des applications dangereuses. Ces applications peuvent infecter les appareils mobiles avec des codes malveillants comme les rançongiciels et les logiciels publicitaires.

Risque pour la vie privée des utilisateurs : les stores d’applications tiers peuvent extraire des informations sensibles des utilisateurs. Cela inclut les numéros de téléphone, les informations sur l’appareil et les adresses e-mail.

Absence de norme : chaque app store a ses propres processus de vérification et d’approbation de la sécurité. Certains d’entre eux peuvent ne pas être conformes aux normes, ce qui entraîne un manque de normalisation

Derniers mots

La décision de Facebook d’ajouter un attribut de store d’applications à sa plate-forme est une réponse aux nouvelles lois de l’UE. Les lois visent à promouvoir la concurrence et à protéger les utilisateurs. Cette décision fait partie d’un effort plus large de Meta pour transformer Facebook en une option pour les stores d’applications classiques. Le nouvel attribut de store d’applications pourrait conduire à un écosystème d’applications plus diversifié sur Facebook. Cela pourrait également conduire à une nouvelle source de revenus pour les développeurs. Cependant, il est important de noter que la fonctionnalité ne sera disponible que dans l’UE. Il reste à voir comment ce nouveau développement aura un impact sur l’écosystème des applications sur Facebook. Reste à savoir si d’autres entreprises technologiques suivront ou non.

