Un guide complet : comment se préparer, gérer et se remettre des incendies de forêt

Les récents incendies de forêt au Canada ont déjà brûlé environ 4,3 millions d’hectares (10,6 millions d’acres), servant de signal d’alarme pour une attention accrue à la préparation aux incendies de forêt.

Ces dernières années, les États-Unis ont également connu des saisons de feux de forêt record, avec une moyenne de 22 946 incendies de forêt par an entre 2013 et 2022. Rien qu’en 2021, l’État de Californie a connu 9 260 incendies, ce qui en réalité le premier des 10 premiers États. avec le plus d’incendies de forêt. Le tableau ci-dessous montre les neuf autres états.

Top 10 des États pour les incendies de forêt classés par nombre d’incendies et par nombre d’acres brûlés, 2021 Rang État Nombre d’incendies Rang État Nombre d’acres brûlés 1 Californie 9 260 1 Californie 2 233 666 2 Texas 5 576 2 Oregon 828 777 3 Caroline du Nord 5 151 3 Montana 747 678 4 Montana 2 573 4 Washington 674 222 5 Floride 2 262 5 Arizona 524 428 6 Oregon 2 202 6 Idaho 439 600 7 Géorgie 2 139 7 Alaska 253 357 8 Minnesota 2 065 8 Texas 168 258 9 Washington 1 863 9 Kansas 163 982 dix Arizona 1 773 dix Nouveau Mexique 123 792 Source : Centre national interservices des pompiers.

Près de 45 millions de maisons sont adjacentes ou mêlées à des terres sauvages, mettant en danger plus de 72 000 communautés américaines.

La préparation aux incendies de forêt est essentielle pour assurer votre sécurité, celle de vos proches et celle de votre propriété. Ce guide complet vous guidera à travers les étapes à suivre avant, pendant et après un feu de forêt pour réduire les risques et assurer la sécurité.

Se préparer avant un feu de forêt

1.Restez informé

Pour se préparer aux incendies de forêt, il est important de comprendre les risques dans votre région. Restez à jour sur les conditions météorologiques locales et les niveaux de danger d’incendie.

Les médias locaux, les agences de gestion des urgences et les médias sociaux officiels fourniront toujours des informations exactes. Suivez-les et consultez régulièrement les actualités. Envisagez de vous inscrire aux alertes et notifications d’urgence de votre gouvernement local ou de votre service d’incendie. Familiarisez-vous avec les voies d’évacuation et les points de rassemblement communautaires à proximité.

2. Préparez une trousse d’urgence

En temps de crise, il y a peu de temps pour se préparer. C’est pourquoi il est important d’avoir une trousse d’urgence à portée de main. Votre trousse devrait comprendre des éléments essentiels tels que des aliments non périssables, de l’eau potable, des médicaments, des premiers soins, une lampe de poche, des piles, une radio à piles et des documents importants. De plus, vous devez inclure des articles de protection personnelle tels que des masques N95 et des lunettes de protection contre la fumée toxique. Conservez votre trousse d’urgence dans un endroit à l’épreuve du feu et facilement accessible.

Investissez dans une centrale électrique portable comme la série EB de BLUETTI (EB3A, EB55, EB70S) si vous avez beaucoup d’appareils qui doivent être chargés. Ces centrales électriques légères offrent une puissance suffisante et plusieurs prises, garantissant que vos appareils restent alimentés en cas d’urgence. Pour les urgences à long terme, la série AC200 de BLUETTI (AC200P, AC200MAX) et les panneaux solaires portables, tels que PV120S et PV200, peuvent répondre à vos besoins énergétiques de base pour une vie hors réseau dans de petites cabines.

3.Élaborer un plan d’urgence

Les incendies de forêt peuvent se propager rapidement sans avertissement. Faire un plan d’évacuation détaillé pour votre famille peut sauver des vies dans des situations tests. Pratiquez plusieurs itinéraires d’évacuation avec votre famille et désignez un lieu de rencontre en dehors de la zone de danger où vous pourrez vous unir si vous êtes séparé. N’oubliez pas de faire des plans d’évacuation pour vos animaux de compagnie, car ils font aussi partie de votre famille.

4.Protégez votre maison

Même si votre maison est loin d’un incendie, les braises volantes peuvent parcourir jusqu’à un mile et enflammer votre propriété. Prenez des mesures pour protéger votre maison en réduisant les matériaux hautement combustibles, comme le bois et les débris végétaux. Envisagez de moderniser certaines parties de votre maison avec des braises et des matériaux et revêtements résistants aux flammes. Nettoyez régulièrement les cheminées et les foyers pour éviter l’accumulation de débris combustibles.

De plus, assurez-vous que votre numéro de maison est clairement visible de la rue pour la commodité du personnel d’urgence. Si possible, installez une source d’eau extérieure à des fins de lutte contre l’incendie, telle qu’une piscine, un étang ou un réservoir d’eau.

5. Préparez une source d’alimentation de secours à domicile

Bien que vous viviez loin des zones sujettes aux incendies de forêt, vous êtes toujours vulnérable aux coupures de courant préventives associées et aux pannes de courant consécutives en raison d’un réseau électrique perturbé. Vous pouvez vous attendre à des pannes prolongées qui peuvent durer des jours, voire des semaines. Une source d’alimentation de secours domestique fiable est essentielle pour les ménages. Les AC300+B300, AC500+B300S et EP900+B500 de BLUETTI fournissent une alimentation de secours flexible pour diverses maisons. Avec des rendements et des capacités élevés, ces centrales électriques modulaires peuvent recharger n’importe quel appareil électroménager. Par exemple, l’AC300 peut fournir jusqu’à 3 000 W de puissance et étendre sa capacité à un maximum de 12 288 Wh avec des batteries B300. Un combo AC300 + B300 peut faire fonctionner un réfrigérateur de 800 W pendant environ 3 heures et une machine CPAP de 40 W pendant plus de 65 heures. Grâce aux panneaux solaires PV350 et PV420 de BLUETTI, vous pouvez recharger ces centrales électriques pour traverser les pannes en tout confort.

Que faire pendant un feu de forêt

Si un feu de forêt se déclare près de chez vous, suivez immédiatement les ordres d’évacuation et quittez la zone selon les directives des autorités. Emportez vos fournitures préemballées, y compris votre source d’alimentation de secours BLUETTI, pour vous soutenir pendant plusieurs jours. N’essayez pas de revenir tant qu’il n’est pas officiellement déclaré sûr.

Si vous vous retrouvez coincé ou incapable d’évacuer, fermez toutes les portes et fenêtres pour empêcher les braises de pénétrer dans votre maison. Trouvez un endroit sûr à l’intérieur, loin des fenêtres. Couvrez-vous le nez et la bouche avec un chiffon humide ou une couverture pour éviter d’inhaler de la fumée. Rafraîchissez-vous et écoutez la radio et restez en contact avec l’extérieur en attendant les secours.

Que faire après un feu de forêt

Une fois le feu de forêt maîtrisé, attendez l’autorisation officielle pour vous assurer qu’il est sécuritaire de revenir. Vérifiez s’il reste des points chauds ou des dangers, tels que des structures instables ou des lignes électriques tombées, qui pourraient présenter un risque.

Contactez votre compagnie d’assurance pour signaler la situation et lancer le processus de réclamation. Documentez les dommages avec des photos ou une vidéo pour appuyer votre réclamation.

Pour rétablir l’alimentation en cas de lignes coupées ou de réseau instable, utilisez vos solutions d’alimentation BLUETTI. Les centrales électriques des séries AC200 et EB peuvent fournir une alimentation de secours d’urgence pour les équipements et appareils essentiels, vous garantissant ainsi l’alimentation dont vous avez besoin pendant le processus de récupération.

Les incendies de forêt peuvent être dévastateurs, mais en prenant des mesures proactives, en restant informé et en disposant des bons outils, vous pouvez réduire considérablement les risques et assurer votre sécurité.

