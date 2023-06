Micron pourrait présenter ses puces mémoire GDDR7 au début de l’année 2024

Que s’est-il passé ? Micron a annoncé cette semaine qu’elle présenterait ses premières puces mémoire GDDR7 au cours du premier semestre 2024. La GDDR7 devrait offrir des performances nettement supérieures à celles de la GDDR6X et devrait équiper les cartes graphiques de nouvelle génération de NVIDIA, AMD et Intel.

Dans une déclaration, le PDG de Micron, Sanjay Mehrotra, a indiqué que le nouveau produit sera construit sur le nœud de processus DRAM 1ß (1-beta) de la société, qui a été dévoilé à la fin de l’année dernière. Selon l’annonce faite par Micron à l’époque, ce nouveau nœud permettra non seulement de réduire les coûts de fabrication des DRAM, mais aussi d’en améliorer l’efficacité et les performances. L’entreprise a également révélé que le nœud 1ß sera son dernier processus de production de DRAM reposant sur la lithographie dans l’ultraviolet profond (DUV) et qu’elle n’utilisera pas d’outils dans l’ultraviolet extrême (EUV).

En ce qui concerne la dernière annonce de Micron, M. Mehrotra n’a pas donné plus de détails sur la norme SGRAM GDDR7 ou sur les dispositifs qui utiliseront la nouvelle technologie. Cependant, certains détails concernant la GDDR7 ont déjà été révélés par Samsung et Cadence séparément au cours de l’année dernière.

Selon le premier, les débits de données de la GDDR7 pourraient atteindre la vitesse fulgurante de 36 GT/s, ce qui serait nettement supérieur aux 22-23 GT/s de la GDDR6X. La vitesse accrue devrait être l’un des principaux attraits de la GDDR7, en particulier pour les cartes graphiques haut de gamme. Samsung a elle-même annoncé le développement de la GDDR7 l’année dernière, affirmant qu’elle apporterait de nouvelles capacités aux marchés des centres de données, du calcul intensif, de la téléphonie mobile, des jeux et de l’automobile.

Au début de l’année, Cadence a également révélé quelques détails sur la GDDR7. Selon la société, la nouvelle technologie de mémoire utilisera la signalisation PAM3 en plus de la signalisation NRZ. La première offre un taux de transmission de données par cycle plus efficace que la seconde, bien qu’elle ne transmette que 1,5 bit de données par front de fréquence, contre 2 bits avec NRZ.

Il est important de souligner que l’utilisation d’un nouveau mécanisme d’encodage dans la GDDR7 indique qu’elle nécessitera de nouveaux contrôleurs de mémoire et processeurs graphiques pour être adoptée à grande échelle. Ainsi, bien que le calendrier d’introduction de la GDDR7 pour le début de l’année 2024 soit certainement enthousiasmant, il faudra peut-être un certain temps avant que la technologie ne soit disponible dans les produits commerciaux. Il est impossible de savoir exactement quand les dispositifs GDDR7 seront disponibles dans le commerce, mais les spéculations en ligne suggèrent qu’il faudra attendre au moins la fin de l’année 2024 ou, plus probablement, 2025 pour voir ces dispositifs arriver sur le marché.

