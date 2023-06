Le Zenfone 10 d’Asus réunit des caractéristiques de pointe dans un boîtier compact

De quoi se réjouir : Asus vient de dévoiler le Zenfone 10, son nouveau téléphone phare (si l’on ne compte pas la gamme ROG axée sur les jeux). Mesurant seulement 146,5 mm x 68,1 mm x 9,4 mm (5,77 po x 2,68 po x 0,37 po) et pesant 172 grammes (6,07 oz), il s’agit de l’un des téléphones haut de gamme les plus compacts du marché, rivalisant avec le Samsung Galaxy S23 et l’iPhone 14 d’Apple.

L’écran AMOLED de 5,9 pouces (445 PPI), d’une luminosité maximale de 1 100 nits, est doté d’une protection Gorilla Glass Victus. Le taux de rafraîchissement passe à 144 Hz, bien que, bizarrement, vous ne le verrez que dans certains jeux pris en charge, le reste du système restant limité à un taux plus pédestre de 120 Hz.

Le tout est propulsé par le dernier SoC Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm, accompagné d’une mémoire vive LPDDR5X pouvant atteindre 16 Go et d’un espace de stockage UFS 4.0 de 512 Go. La batterie de 4 300 mAh peut se charger jusqu’à 30 W avec la brique d’alimentation fournie, et Asus a également ajouté cette année un support de charge sans fil de 15 W.

Le Zenfone 10 dispose d’un système à double caméra à l’arrière, composé d’un capteur primaire de 50 mégapixels de 1/1,56 pouce, aidé par une version mise à jour du stabilisateur à cardan 6 axes d’Asus, et d’une caméra ultra-large de 13 mégapixels avec un champ de vision de 120 degrés. À l’avant, on trouve un capteur de 32 mégapixels capable d’utiliser le pixel binning pour produire une image de 8 mégapixels.

L’appareil phare d’Asus fonctionne sous Android 13, la société s’engageant à fournir deux ans de mises à jour du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité. Parmi les autres caractéristiques notables, citons le socket casque de 3,5 mm, la résistance à la poussière et à l’eau IP68 et le prise en charge des dernières normes de connectivité, notamment le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.3.

Le Asus Zenfone 10 est déjà disponible en cinq couleurs différentes en Europe, et les livraisons aux États-Unis devraient débuter au cours du troisième trimestre. Le prix commence à 799 € pour la version de base de 8/128 Go, tandis que le doublement de la capacité de stockage fait passer le prix à 849 €. Le modèle haut de gamme avec 16/512 Go vous coûtera 929 euros.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :