Google avertit les développeurs de ne pas abuser de la nouvelle API de Chrome pour les publicités ciblées

Google a récemment publié une nouvelle API pour les publicités ciblées. Cependant, la société avertit les développeurs de ne pas en abuser. La société a récemment annoncé qu’elle ferait officiellement la promotion de Privacy Sandbox auprès de tous les utilisateurs de Chrome à partir de la version du navigateur Chrome 115 publiée le 12 juillet de cette année, et prévoit d’abandonner officiellement les cookies tiers en 2024.

Google a déclaré avoir lancé une nouvelle API dans le navigateur Chrome 115 pour aider les développeurs à placer des annonces via le trafic en temps réel. La société estime que cela améliorera l’écologie publicitaire. Google admet qu’il existe un risque d’abus de la nouvelle API. Il affirme également qu’il n’y a aucun moyen de le restreindre par des moyens techniques à ce stade.

Un développeur Chrome a commenté sur GitHub : « Nous avons ajouté une exigence dans Chrome selon laquelle les développeurs doivent s’inscrire pour appeler ces API et exiger un engagement à ne pas abuser de ces API. Il n’existe actuellement aucun moyen technique de résoudre ces problèmes, mais maintenant cette approche aide à résoudre ce problème ».

L’API Google Ads est une interface programmatique qui permet aux développeurs d’interagir directement avec la plateforme Google Ads. Cela rend plus efficace la gestion de comptes et de campagnes Google Ads volumineux ou complexes. Cependant, un grand pouvoir s’accompagne d’une grande responsabilité. Google exhorte désormais les développeurs à utiliser l’API de manière éthique et responsable.

La nouvelle API pour les publicités ciblées

L’API Google Ads prend actuellement en charge plusieurs options de ciblage au niveau des campagnes et des groupes d’annonces. Selon le type de critères, les développeurs peuvent utiliser l’API Google Ads pour cibler des audiences spécifiques. Ceci est basé sur des facteurs tels que l’emplacement, la démographie, les intérêts et les comportements. Cela permet aux annonceurs de créer des publicités plus ciblées et personnalisées. Google affirme que cela conduira à des taux d’engagement et de chat plus élevés.

L’importance de l’utilisation éthique

Alors que la nouvelle API pour les publicités ciblées offre de nombreux avantages, Google avertit ceux qui diffusent des publicités de ne pas en abuser. Dans un article de blog, la société a clairement indiqué les avantages d’une utilisation éthique et de pratiques publicitaires responsables. Google affirme qu’il s’engage à fournir une expérience utilisateur sûre et positive. Cependant, pour y parvenir, il attend également des développeurs qu’ils fassent de même.

Google a mis en place des règles strictes pour empêcher les pratiques publicitaires abusives ou trompeuses. Par exemple, les annonces doivent être pertinentes, exactes et non trompeuses. Ils doivent également se conformer aux lois et réglementations locales. De plus, ils ne peuvent pas promouvoir des produits ou services illégaux ou nuisibles. Les développeurs qui enfreignent ces règles risquent de voir leurs annonces refusées ou leurs comptes suspendus.

Bonnes pratiques d’utilisation de l’API

Pour garantir l’utilisation éthique de la nouvelle API pour les publicités ciblées, Google a fourni quelques bonnes pratiques à suivre pour les développeurs. Ceux-ci inclus:

Soyez transparent : Google indique que chaque annonce doit indiquer clairement les données qu’elle collecte. Par ailleurs, ils doivent indiquer comment ils utiliseront les données. Ils doivent également offrir aux utilisateurs la possibilité de se retirer des publicités ciblées.

Respectez la vie privée des utilisateurs : toutes les annonces ne doivent collecter que les données nécessaires à leurs campagnes publicitaires. Ils doivent également veiller à ce que les données des utilisateurs soient stockées en toute sécurité et protégées contre tout accès illégal.

Évitez les sujets sensibles : toutes les annonces doivent éviter les contenus basés sur des sujets sensibles. Ces sujets incluent la race, la religion ou les conditions de santé.

Respectez les lois et réglementations locales : toutes les annonces doivent respecter les lois locales. Cela inclut ceux liés à la confidentialité des données et aux pratiques publicitaires.

En suivant ces bonnes pratiques, les développeurs peuvent utiliser la nouvelle API pour les publicités ciblées de manière décente et éthique.

Derniers mots

La nouvelle API pour les publicités ciblées offre de nombreux avantages aux marques qui diffusent des publicités. Cependant, il est bon de l’utiliser de manière éthique et décente. Google exhorte les développeurs à suivre les meilleures pratiques. La société les avertit également d’éviter les publicités qui abusent ou trompent le grand public. Ce faisant, ils peuvent créer des publicités plus ciblées et personnalisées tout en garantissant une expérience utilisateur sûre et positive.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine