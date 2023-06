La course à l’excellence sans fil : Qualcomm, Huawei et Ericsson en tête

IPRdaily, une importante société mondiale de médias dans le domaine des technologies de la propriété intellectuelle, a récemment publié un rapport. Selon le rapport, Qualcomm, Huawei et Ericsson ouvrent la voie en matière d’inventions de technologie de communication sans fil. En réalité, ces trois sociétés occupent la troisième place pour les brevets mondiaux d’invention sur les technologies de communication sans fil. Le rapport a également souligné les rôles importants que ces entreprises jouent dans le domaine de la technologie de communication sans fil.

Le rapport a nommé les entreprises en fonction de leur classement mondial respectif. Ce classement est basé sur le nombre de brevets d’invention de communication sans fil déposés par ces entreprises. Il prend également en considération le nombre de brevets qu’ils ont déjà publiés. Par conséquent, il tient compte à la fois du numéro de demande et de la publication des brevets. Cela donne un aperçu du niveau des innovations technologiques et du développement de la propriété intellectuelle au sein de l’industrie.

D’après le rapport d’IPRdaily, Qualcomm ouvre sans surprise la voie avec 26 944 brevets dans le domaine de la technologie de communication par réseau sans fil. Géant chinois des télécommunications, Huawei suit de près avec 20 136 brevets d’invention. Ericsson prend également la troisième place avec 11 500 brevets d’invention. Avec ces chiffres, il est clair à quel point ces entreprises contribuent à la technologie mondiale des communications sans fil.

Samsung, en revanche, n’a pas pu se classer parmi les trois premiers. Cependant, la société ne dépasse Ericsson que de 4 brevets. Il existe d’autres entreprises de premier plan qui figurent également sur la liste pour compléter le top dix. Ces entreprises incluent OPPO, ZTE, Vivo, Xiaomi, etc. Un fait intéressant à propos de la liste est que de plus en plus d’entreprises chinoises semblent contribuer davantage chaque année. En vérifiant à partir des 100 meilleurs classements, vous pouvez voir que 36 de ces entreprises sont toutes chinoises. Par conséquent, les entreprises chinoises sont reconnues pour leurs importantes contributions à la technologie mondiale des communications sans fil.

Voici les 10 meilleures entreprises de technologie sans fil

Qualcomm 26944 Huawei 20136 Ericsson 11500 SAMSUNG 11496 OPPO 9229 Vive 6681 LG 6677 ZTE 6254 Nokia 5598 Xiaomi 5549

Huawei est une force concurrentielle parmi les entreprises de technologie sans fil

Huawei a prouvé au-delà de tout doute raisonnable qu’il ne reculerait pas de si tôt. Compte tenu de la série de sanctions imposées à l’entreprise par le gouvernement américain et ses alliés, atteindre le sommet n’aurait dû être qu’un rêve éveillé pour la firme chinoise. Cependant, la société bat toutes les chances et reste devant Samsung et Ericsson d’un mile.

Depuis quelques années, Huawei investit massivement dans la recherche et les développements. Cela a aidé l’entreprise à introduire des solutions révolutionnaires qui ont contribué de manière significative à l’évolution de la technologie des réseaux mondiaux.

Rien qu’en 2022, Huawei a investi un total de 23,5 milliards de dollars dans la seule recherche et développement. Ce montant représente une augmentation de 13,2 % d’une année sur l’autre pour l’investissement en R&D de l’entreprise. Il représentait également 25,1 % du chiffre d’affaires total de Huawei pour 2022.

Dans le rapport annuel, le directeur financier de Huawei, Meng Wanzhou, a déclaré que la société visait à maintenir une orientation stratégique en R&D. Meng a souligné que l’entreprise visait à renforcer les investissements en R&D en 2023. Compte tenu du montant d’argent que Huawei investit actuellement dans la R&D, elle pourrait dépasser Qualcomm dans un proche avenir. Si elle continue à ce rythme, l’entreprise technologique chinoise peut être à la tête du monde en termes de brevets mondiaux d’invention de communication sans fil.

