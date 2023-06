Le lancement de la GeForce RTX 4060 dans un site marchand japonais n’a attiré qu’un seul acheteur, une fois de plus

Facepalm : L’histoire se répète : lors du lancement de la carte graphique NVIDIA RTX 4060 au Japon, une seule personne s’est présentée chez un revendeur pour acheter le GPU. Mais compte tenu de l’accueil réservé à la carte, ce n’est pas vraiment surprenant.

La RTX 4060 à 300 $ est arrivée hier avec un « meh » retentissant de la part de la plupart des tests ; nous lui avons attribué un score de 70, notant qu’elle n’offre pas un meilleur communiqué qualité-prix que la Radeon RX 7600, et qu’elle est même moins bonne que la carte d’AMD pour ceux qui ne se soucient pas des technologies NVIDIA comme la Frame Generation.

Au Japon, où l’embargo sur les ventes est généralement levé à 22 heures, le spectacle autrefois familier des personnes faisant la queue pour obtenir une nouvelle carte a été remplacé par l’image triste d’une seule personne attendant dans l’un des grands sites marchands de PC du pays.

La publication locale Hermita_Akiba a tweeté une image de l’unique joueur achetant un modèle MSI Gaming X de la GeForce RTX 4060. Il a indiqué qu’il mettait à niveau sa GTX 1060, qui reste la deuxième carte graphique la plus populaire dans l’enquête Steam. Il est évident que la RTX 4060 offre un énorme gain de performances, mais il aurait peut-être mieux fait d’opter pour un produit moins cher.

Un autre site marchand de PC japonais, PC Studio, était tout aussi désolé lorsque la RTX 4060 a été lancée.

Ce genre de chose devient monnaie courante au Japon. Lorsque la RTX 4060 Ti, que nous n’aimons vraiment pas, est arrivée en mai, seuls deux sites marchands ont ouvert leurs portes dans le quartier commerçant populaire d’Akihabara à Tokyo pour le lancement de la carte, et une seule personne s’est présentée pour acheter une carte – l’un des sites marchands n’a eu aucun acheteur.

La RTX 4060 n’est pas aussi mauvaise que la 4060 Ti, mais elle reste décevante, et ne vaut certainement pas la peine d’être achetée à 300$. NVIDIA a essayé d’affirmer que la capacité accrue du cache L2 compensait le bus mémoire de 128 bits et les 8 Go de VRAM (la RTX 3060 offre 12 Go), mais ce n’est pas tout à fait vrai.

Il y a une abondance de cartes RTX 4060 disponibles sur Newegg et Amazon en ce moment, illustrant à quel point les choses ont changé par communiqué à il y a quelques années, lorsque la demande sans précédent induite par une pandémie, les cryptomineurs et les scalpers signifiaient que l’achat de cartes nécessitait de la patience, de la chance et une volonté de dépenser beaucoup plus que le prix de vente conseillé.



