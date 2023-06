Soyez parti ! YouTube prend position contre les bloqueurs de publicités

YouTube a introduit une version premium qui permet aux utilisateurs de regarder des vidéos sans publicité et de les télécharger pour les visionner hors ligne. La version payante coûte 11,99 $ par mois. Et il offre de nombreux avantages aux utilisateurs qui sont prêts à payer pour cela. Cependant, certains utilisateurs choisissent d’utiliser des applications ou des logiciels tiers pour bloquer les publicités, ce qui incite YouTube à agir.

YouTube teste l’avertissement aux utilisateurs de bloqueurs de publicités : Limitation des visionnages de vidéos à trois

Récemment, un utilisateur de Reddit a signalé avoir vu un avertissement contextuel lorsqu’il essayait de regarder des vidéos avec un bloqueur de publicités activé. L’avertissement indiquait que l’utilisateur ne serait pas autorisé à accéder à YouTube s’il regardait trois vidéos avec un bloqueur de publicités activé. L’utilisateur avait deux options : soit autoriser les annonces, soit s’abonner à YouTube Premium. Bien que cet avertissement ne soit pas apparu à de nombreux utilisateurs, il n’est pas clair s’il s’agit d’une nouvelle politique ou d’un incident isolé.

Google, propriétaire de YouTube, n’a pas encore publié de déclaration officielle à ce sujet. Il est important de souligner que le blocage des publicités est un problème controversé depuis des années. Avec de nombreux utilisateurs recourant à des logiciels tiers pour éviter les publicités. Alors que l’avertissement de YouTube peut dissuader certains utilisateurs d’utiliser des bloqueurs de publicités, d’autres peuvent simplement choisir de passer à différentes plates-formes leur permettant de regarder des vidéos sans publicité.

Dans d’autres nouvelles, YouTube a récemment abaissé les exigences de monétisation du contenu. Auparavant, les utilisateurs avaient besoin de 1 000 abonnés et de 4 000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. Pour pouvoir participer au programme de monétisation. Cependant, les nouvelles exigences sont beaucoup plus faibles, les utilisateurs n’ayant besoin que de 500 abonnements à des chaînes, de 3 mises en ligne publiques au cours des 90 derniers jours et de 3 000 heures de vues au cours de la dernière année ou de 3 millions de vues de courtes vidéos au cours des 90 derniers jours.

Ce changement vise à permettre aux utilisateurs de monétiser plus facilement leur contenu et de gagner de l’argent grâce à leurs vidéos. YouTube a été critiqué dans le passé pour ses politiques de monétisation strictes, que de nombreux créateurs ont eu du mal à respecter. En abaissant les exigences, YouTube espère encourager davantage de créateurs à participer au programme de monétisation et à créer du contenu de haute qualité pour la plate-forme.

