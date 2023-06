YouTube limite l’affichage des vidéos pour les utilisateurs de bloqueurs de publicité

En bref : YouTube mène à nouveau une expérience qui vise tous ceux qui utilisent un bloqueur de publicité. Comme auparavant, les utilisateurs sont avertis qu’ils doivent désactiver leur logiciel de blocage. Mais cette fois-ci, ils sont punis : ils ne peuvent visionner que trois vidéos.

Un Redditor a repéré l’avertissement de YouTube il y a quelques jours et a publié le message contextuel. Il indique en caractères gras que « le lecteur vidéo sera bloqué après 3 vidéos », suivi d’une explication selon laquelle la lecture de YouTube sera bloquée à moins que le site ne soit inscrit sur la liste blanche ou que le blocage de la publicité ne soit désactivé.

Le message indique également que les publicités permettent à YouTube de rester gratuit pour des milliards d’utilisateurs dans le monde. Il suggère de se passer de publicité en s’abonnant à YouTube Premium, et inclut les boutons « Autoriser les publicités YouTube » et « Essayer YouTube Premium ». YouTube Premium coûte 11,99 dollars par mois ou 119,99 dollars par an et donne accès à des programmes originaux sans publicité.

La décision de YouTube n’est pas une surprise. En mai, la plateforme a mené une autre expérience au cours de laquelle une fenêtre contextuelle a été montrée aux utilisateurs de bloqueurs de publicité. La seule différence était qu’elle n’avertissait pas les utilisateurs qu’ils étaient limités à trois vidéos ; vous pouviez simplement fermer le message et continuer à utiliser le bloqueur. À l’époque, on a spéculé sur le fait que YouTube allait introduire un moyen de dissuasion.

YouTube a confirmé que les fenêtres contextuelles font partie d’une expérience, et que tout le monde ne les verra donc pas, invitant les utilisateurs à autoriser les publicités lorsqu’ils visionnent des vidéos ou à s’abonner à YouTube Premium. La société a précisé que la lecture serait désactivée dans des « cas extrêmes », c’est-à-dire lorsqu’une personne ignore les demandes répétées de désactivation de son logiciel de blocage des publicités.

YouTube a rapporté 29,2 milliards de dollars de recettes publicitaires en 2022 – une augmentation par communiqué aux 28,8 milliards de dollars générés l’année précédente – ce qui représente plus de 11 % du chiffre d’affaires annuel de Google. Cependant, les 7,96 milliards de dollars générés par les publicités au quatrième trimestre 2022 ont baissé de près de 8 % par communiqué à l’année précédente, en raison de l’effondrement de l’ensemble du secteur de la publicité en ligne, ce qui a probablement motivé l’expérience actuelle. Google espère également inciter davantage de personnes à s’abonner à YouTube Premium, bien entendu.

Au début de l’année, un autre essai a limité le contenu 4K de YouTube aux abonnés Premium, et la plateforme propose désormais une option « 1080p Premium » à plus haut débit aux abonnés.

