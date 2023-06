Samsung Galaxy S23 FE passe par 3C avec la vitesse de charge préférée de la marque

Le lancement du Samsung Galaxy S23 FE approche et marquera le retour des smartphones « Fan Edition » de Samsung. La gamme a fait surface en octobre 2020 avec le lancement du Samsung Galaxy S20 FE. L’appareil a été un grand succès, mais ses suites n’ont pas répété le même niveau de succès. L’année dernière, Samsung a mis la gamme en pause et n’a pas lancé de Galaxy S22 FE. Désormais, la gamme devrait revenir avec le Samsung Galaxy S23 FE. En attendant une date de lancement officielle, l’appareil continue de faire des apparitions dans les certifications. Il a obtenu l’approbation de certification 3C qui a révélé sa vitesse de chargement.

Le Samsung Galaxy S23 FE 5G est apparu sur la certification 3C avec le numéro de modèle SM-S7110. La liste confirme un détail qui peut ne pas être une énorme surprise si vous êtes un adepte de Samsung. Une fois de plus, la société s’en tiendra à une charge rapide de 25 W pour l’un de ses produits phares.

Caractéristiques du Samsung Galaxy S23 FE 5G

Samsung est encore très conservateur lorsqu’il s’agit d’apporter une charge rapide à ses smartphones. Alors que d’autres OEM Android explorent des territoires inconnus avec une charge de 120 W, 165 W et même 240 W, Samsung suit le rythme de 25 W et 45 W sur ses produits phares. Le taux de charge le plus élevé ne peut être trouvé que dans les produits phares les plus avancés comme le Samsung Galaxy S23 Ultra. Étant donné que le Galaxy S23 FE sera un produit phare « de base », il bénéficiera d’une charge standard de 25 W. La certification 3C confirme également que le simple adaptateur 25W ne sera pas inclus avec le téléphone. Vous devrez donc en acheter un séparément. Il est important de souligner que cette stratégie pourrait être différente pour d’autres régions.

En ce qui concerne les caractéristiques, le combiné est conçu pour afficher un écran de 6,4 pouces. L’appareil apportera un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Sous le capot, il devrait être fourni avec le Snapdragon 8+ Gen 1 ou le SoC Exynos 2200 selon la région. Il viendra avec jusqu’à 8 Go de RAM et jusqu’à 256 Go de stockage interne. Le S23 FE comportera une configuration à trois caméras avec flash LED. L’appareil photo principal est un tireur de 50 MP, tandis que les autres capteurs restent inconnus. Nous nous attendons à ce que le tireur secondaire soit un vivaneau ultra large. Le téléphone comportera également OIS comme les autres téléphones de la série S23.

Selon SafetyKorea, le téléphone apportera une batterie de 4 500 mAh, qui devrait prendre environ une heure pour se recharger avec ce taux de 25 W. La date de lancement du Samsung Galaxy S23 FE n’a pas été révélée par Samsung. Il est prévu pour le troisième trimestre 2023.

