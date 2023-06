Pré-réservez votre téléphone Nothing (2) sur Flipkart maintenant

Rien ne se prépare à franchir sa prochaine étape audacieuse sur le marché des smartphones. La société présentera le Nothing Phone (2) avec le Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, étant le premier produit phare à part entière de la société. Rien ne confirmait déjà le lancement de son prochain téléphone pour le 11 juillet. Nous avons encore deux semaines avant l’événement de lancement, mais le Flipkart indien semble être prêt à démarrer la période de précommande pour les prochains smartphones.

Nothing Phone (2) ne peut être réservé sur Flipkart

Flipkart appelle ces « précommandes », mais il s’agit principalement d’un système de « pré-réservation » pour le prochain smartphone. En d’autres termes, la plateforme de commerce électronique indienne permet aux utilisateurs de réserver leurs téléphones. Vous payez 2 000 INR (24 $) (qui est entièrement remboursable si vous abandonnez plus tard), pour « sécuriser la commande ». Ensuite, vous revenez sur le site Web du 11 juillet à 21 h 00, heure locale, au 20 juillet à 23 h 59, heure locale, pour choisir votre déclinaison, payer le solde restant et réclamer des prix de précommande exclusifs. Nous supposons que Flipkart s’attend à une énorme demande pour le téléphone, donc ce système de « pré-réservation » est logique. Évidemment, il s’agit d’un partenariat entre Nothing et la plateforme.

En tant que cadeaux de « pré-commande », la société en offre un tas. Vous pouvez obtenir les écouteurs TWS Nothing Ear (Stick) pour 4 250 INR (51 $) (en baisse par rapport au prix normal de 8 499 INR), un étui Nothing Phone (2) pour 499 INR (6 $) (en baisse par rapport à 1 299 INR (15 83 $). ) ), un protecteur d’écran de téléphone (2) pour 399 INR (4,86 $) (au lieu de 999 INR (12 $), ou un adaptateur Nothing (Power) 45 W pour 1 499 INR (18,27 $) (au lieu de 2 499 INR (30 $ )). Vous pouvez en réclamer autant que vous le souhaitez.

Si vous êtes un consommateur indien et que vous souhaitez obtenir le Nothing Phone (2) et ces extras pour leur prix promotionnel, suivez ces étapes :

Dirigez-vous vers ce lien

Pré-réservez le combiné

Retour entre le 11 juillet et le 20 juillet pour payer le solde restant.

Détails que vous devez connaître

Ni Nothing ni Flipkart n’ont stipulé un nombre spécifique d’unités disponibles pour la pré-réservation. Par conséquent, nous concluons qu’il n’y a pas de quota maximum sur le nombre d’utilisateurs qui pourront précommander l’appareil. Évidemment, cette pré-réservation est exclusive à l’Inde. Nous suivrons Nothing pour voir s’il commencera à accepter les précommandes dans d’autres pays ou régions.

La date de la première vente ouverte débutera le 21 juillet, à la fin de la période de précommande. Le prix exact du Nothing Phone (2) n’a pas encore été révélé. Alors que nous sommes sur le point d’entrer en juillet, nous nous attendons à ce que Nothing intensifie sa campagne de teasers avec plus de détails sur le combiné. Outre le Snapdragon 8+ Gen 1, le téléphone apportera un nouveau câble USB Type-C transparent, aura un design transparent et ramènera les LED Glyph. Le Nothing Phone (2) lancera également Nothing OS 2.0 qui promet d’être la plus grande mise à jour logicielle jamais réalisée par la société. Nous nous attendons à ce que plus de détails apparaissent dans les prochaines semaines.

