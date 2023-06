Honor X50 confirmé avec Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Honor a établi une solide présence sur le marché des smartphones avec des sorties constantes. Après le lancement de sa série Honor 90, la marque prépare désormais la sortie d’un téléphone milieu de gamme baptisé Honor X50. Le nouvel appareil devrait sortir le 5 juillet et plus de détails ont été révélés aujourd’hui. Ces détails fournissent des informations sur le chipset, la capacité de la batterie et les options de mémoire.

Honor X50 Plus de détails confirmés – Une célébration pour une décennie de produits Honor X-series

La populaire station de discussion numérique de l’initié a divulgué une image provenant du hardware promotionnel officiel d’Honor. Il confirme la série Honor X50 avec le Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1. Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit d’un processeur Octa-Core avec une vitesse de fréquence de 2,2 GHz. Ce chipset est une grande évolution si l’on regarde l’ancienne série Snapdragon 600. Il comprend 4 cœurs ARM Cortex-A78 cadencés jusqu’à 2,2 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A55 jusqu’à 1,8 GHz. Le processeur utilise l’architecture 4nm et apporte un GPU Adreno. Le chipset est un énorme saut par rapport au Snapdragon 695 qui a été trop utilisé dans les téléphones de milieu de gamme au cours des deux dernières années.

Détails de la batterie et de l’appareil photo repérés

Selon Honor lui-même, le Honor X50 est plus qu’un nouvel appareil. Il viendra célébrer une décennie de produits de la série X. L’appareil aura un grand écran avec des tailles incurvées 2,5D et une résolution de 2 652 x 1 200 pixels (Full HD+). Le téléphone apportera une énorme batterie de 5 800 mAh avec une charge rapide de 66 W. Il aura également jusqu’à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage interne. Ce sont les caractéristiques les plus élevées jamais offertes par un smartphone Honor X-series. C’est également l’un des premiers téléphones de milieu de gamme à disposer de 16 Go de RAM. Ainsi, les amateurs de hardware brut se sentiront certainement attirés par ce combiné.

Le Honor X50 aura un îlot de caméra circulaire avec deux modules réglés par la technologie de caméra AI Matrix. Il y aura un appareil photo principal avec un appareil photo principal de 108 MP, et le tireur secondaire devrait être un vivaneau ultra large avec une résolution de 8 MP. Il y aura un seul flash LED en haut pour aider dans les environnements plus sombres.

Le téléphone sortira en Chine le 5 juillet. Outre le nouveau téléphone, Honor a un mois chargé devant lui. Il dévoilera également le nouveau Honor Magic V2, qui promet une révolution parmi les smartphones pliables.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine