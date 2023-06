OnePlus Nord CE 3 confirmé avec le Snapdragon 782G

OnePlus se prépare à introduire le OnePlus Nord 3, et bien que cet appareil reçoive la plupart des projecteurs, il y a aussi un OnePlus Nord CE 3 sur le radar. Les nouveaux smartphones seront lancés le 5 juillet en Inde, et OnePlus nous donne enfin plus de détails. Aujourd’hui, la société a confirmé le chipset qui sera à l’intérieur du OnePlus Nord CE 3.

OnePlus Nord CE 3 sera assez puissant avec le Snapdragon 782G

OnePlus vient de confirmer la présence d’un Qualcomm Snapdragon 782G alimentant le combiné. Pour ceux qui ne le savent pas, ce chipset remplace le populaire Snapdragon 778G+. Si vous vous demandez comment il se compare à son prédécesseur, il offre une amélioration modeste des performances du processeur et du processeur graphique par rapport au Snapdragon 778G+. Dans tous les cas, ce « boost » devrait être suffisamment important pour faire du OnePlus Nord CE 3 un bon appareil dans la gamme abordable.

Le nouveau processeur apporte 1 cœur ARM Cortex-A78 cadencé jusqu’à 2,7 GHz. Il possède également 3 cœurs Cortex-A78 jusqu’à 2,2 GHz et 4 cœurs ARM Cortex-A55 jusqu’à 1,9 GHz. Qualcomm n’a pas donné de nom au GPU de ce nouveau processeur, et cela semble être une tendance pour les processeurs plus récents (les Snapdragon 4 Gen 2 et 6 Gen 2 ont également un GPU « Qualcomm Adreno »). L’Adreno 642L à l’intérieur du Snapdragon 778G + était capable d’exécuter des jeux exigeants et offrait une expérience décente.

Plus de ses caractéristiques

En plus du processeur, le OnePlus Nord CE 3 sera équipé d’un écran Full HD+ AMOLED de 6,72 pouces à 120 Hz. Il viendra dans des déclinaisons avec 8 Go ou 12 Go de RAM. En termes de stockage, il sera disponible en version 128 Go ou 256 Go. Le téléphone apportera un appareil photo Sony IMX890 de 50 MP. Il sera associé à un jeu de tir ultra large de 8 MP et à des modules macro de 2 MP. Pour les selfies et les appels vidéo, il apportera un tireur de selfie de 16 MP. Enfin, le téléphone fonctionnera sous Android 13 avec OxygenOS 13.1 et tirera sa puissance d’une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 80 W.

OnePlus n’a pas encore confirmé le prix du téléphone. Il sera lancé le 5 juillet aux côtés des déclinaisons OnePlus Nord 3 et OnePlus Nord CE 3 Lite.

