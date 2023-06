Xiaomi Watch S2 Pro est sur le point de devenir la première smartwatch Xiaomi compatible avec les cartes SIM

Le monde des montres intelligentes progresse chaque jour, avec de nouvelles montres intelligentes qui sortent sur le marché. Aujourd’hui, deux montres intelligentes Xiaomi, qui devraient être la Xiaomi Watch S2 Pro, ont été découvertes. La caractéristique clé de ces montres intelligentes est qu’elles sont désormais dotées d’une carte SIM. La Xiaomi Watch S2 Pro sera la première montre Xiaomi à offrir une prise en charge de la carte SIM, ce qui la distingue des autres montres. Les utilisateurs pourront passer des appels téléphoniques à leur guise. De plus, une nouvelle montre plus légère et plus pratique est prévue par rapport à la Watch S2.

Xiaomi Watch S2 Pro dans la base de données IMEI

La Xiaomi Watch S2 Pro a été détectée dans la base de données IMEI. Les attentes pour la nouvelle montre intelligente comprennent différents modes sportifs, un design élégant et d’autres fonctionnalités supplémentaires utiles. Comme mentionné dans le titre, la Watch S2 Pro aura une prise en charge de la carte SIM. Pour la première fois, nous verrons une montre intelligente Xiaomi avec prise en charge de la carte SIM. Selon les informations obtenues dans la base de données IMEI, deux modèles différents de la Watch S2 Pro devraient être présentés. Voici les informations dans la base de données IMEI!

Deux montres intelligentes avec les numéros de modèle M2311W1 et M2312W1 ont été détectées. Nous pensons que ces montres intelligentes sont la Xiaomi Watch S2 Pro. Comme l’année dernière, on s’attend à ce que Xiaomi lance ses nouvelles montres en août et en décembre. La Xiaomi Watch S2 a été présentée en décembre 2022. Maintenant, l’introduction de la nouvelle Watch S2 Pro est prévue.

Lors de son lancement en août 2023, Xiaomi lancera également son smartphone pliable MIX FOLD 3. Le MIX FOLD 3 sera le dernier produit pliable de Xiaomi et offrira des améliorations par rapport au MIX FOLD 2. Il devrait apporter un nouveau processeur, de meilleurs capteurs photo, et plus encore. Il a été révélé que la nouvelle Xiaomi Watch S2 Pro sera présentée aux côtés du MIX FOLD 3.

Alors qu’il n’y a pas d’autres détails sur les nouvelles montres intelligentes, l’ajout de la prise en charge de la carte SIM est excellent. Comme mentionné, vous pourrez passer des appels directement depuis votre montre intelligente quand vous le souhaitez. Il s’agit d’une fonctionnalité très utile qui devrait satisfaire les utilisateurs. Si nous découvrons de nouveaux détails sur la Watch S2 Pro, nous vous tiendrons informés.

