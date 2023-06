Nubia révèle les caractéristiques et la conception de la batterie Red Magic 8S Pro dans toute leur splendeur

Nubia est prêt à présenter son prochain concurrent de jeu dans le cadre de la série Red Magic. Le Red Magic 8S Pro devrait arriver la semaine prochaine, et à première vue, vous ne verrez pas de grands changements par rapport à son prédécesseur. Cependant, en examinant les composants internes, il révèle un cœur de processeur ARM Cortex-X3 plus puissant. Aujourd’hui, Nubia a décidé de révéler le design du téléphone à travers des rendus officiels. Il aura le même aspect, mais pourquoi changer quelque chose alors qu’il a déjà l’air bien ?

Nubia Red Magic 8S Pro – Conception RVB et transparente

Il existe des différences notables entre le Red Magic 8 Pro et le nouveau 8S Pro. Par exemple, l’écriture est différente au dos et le ventilateur de refroidissement de 20 000 tr/min est représenté sous une forme différente. Bien sûr, aucun de ces changements ne constitue de véritables améliorations ou ne change la donne. En tout cas, ce sont de belles différences pour nous faire différencier un appareil d’un autre.

Les rendus Red Magic 8S Pro révèlent la nouvelle version transparente du combiné. Cette unité devrait comporter une lumière RVB. Les joueurs adorent les lumières RVB sur leurs configurations, et Nubia est intelligent pour les ajouter comme un joli détail. Les options Silver et Black sont également présentes dans les rendus et se déclinent en deux déclinaisons – avec et sans cercle RVB au-dessus du ventilateur. Les lumières RVB pourraient également servir de voyants de notification, mais coûteront évidemment un peu plus cher que les déclinaisons non RVB.

Le Red Magic 8S Pro aura des côtés plats et une caméra selfie sous-écran. Il y aura un port USB Type-C en bas et une socket audio 3,5 mm. Notamment, la plupart des produits phares modernes n’ont pas de socket audio. Cependant, en tant que téléphone de jeu, le Red Magic 8S Pro se concentre sur l’offre de plus à ses consommateurs (joueurs). Si vous avez un bon casque avec une socket jack 3,5 mm, vous pourrez alors l’utiliser sur le téléphone pour une expérience de jeu immersive.

Le Red Magic 8S Pro apporte également une bascule soignée pour le mode jeu (qui s’appellerait « Alert Slider » sur un téléphone conventionnel). Il existe également deux déclencheurs d’épaule tactiles pour les jeux hardcore. Les caméras sont alignées verticalement sans îlot approprié. Il y a un seul flash LED qui se trouve au-dessus des lentilles.

Le téléphone apportera un Snapdragon 8 Gen 2 overclocké, une batterie de 6000 mAh avec une charge rapide de 165 W

Le 8S Pro sera dévoilé le 5 juillet et la marque continuera de le taquiner dans les jours à venir. Outre la conception, Nubia a également confirmé qu’il viendrait avec le SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 avec un cœur principal cadencé jusqu’à 3,36 GHz. Ce sera également le premier smartphone à être lancé avec 24 Go de RAM. La marque a également confirmé les détails de la batterie aujourd’hui. Le téléphone recevra une batterie de 6 000 mAh avec un support de charge rapide de 165 W. C’est deux fois plus que le modèle Red Magic 8 Pro qui se recharge jusqu’à 80 W, et presque la triple déclinaison globale qui se recharge à 65 W.

C’est la première fois que nous voyons une marque associer une charge ultra rapide à une énorme batterie d’une capacité de 6 000 mAh. Ce sera l’un des détails les plus attrayants du téléphone pour les consommateurs. Après tout, la batterie permettra aux joueurs de profiter de nombreuses heures de jeu, et chaque fois que vous aurez besoin de la recharger, elle se rechargera très rapidement.

Nubia s’appuie constamment sur le battage médiatique pour le Nubia Red Magic 8S Pro, et comme je l’ai déjà dit, nous nous attendons à ce que d’autres teasers apparaissent dans les prochains jours. Le Red Magic 8 Pro est venu pour 3 999 CNY (580 $) et la marque a augmenté son prix à 4 199 CNY (580 $). Nous devrons attendre et voir si le nouveau téléphone coûtera le même prix que son prédécesseur.

