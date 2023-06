Mise à jour Xiaomi 12 Lite MIUI 14 : Mise à jour de sécurité de juin 2023 pour la région mondiale

Xiaomi est une entreprise électronique multinationale chinoise fondée en avril 2010 et dont le siège est à Beijing. La société fabrique et vend des smartphones, des applications mobiles, des ordinateurs portables, des appareils électroménagers, des sacs, des chaussures, des produits électroniques grand public et de nombreux autres produits.

MIUI est un micrologiciel d’origine et tiers pour les smartphones et les tablettes développé par Xiaomi. Le micrologiciel est basé sur le système d’exploitation Android de Google. MIUI 14 est la dernière version du micrologiciel de Xiaomi qui a été annoncée le 11 décembre 2022. Il présente un nouveau design, de nouvelles animations, de nouvelles fonctionnalités et de nombreuses autres améliorations.

Xiaomi 12 Lite est un smartphone très élégant et mince. Il comprend un puissant SOC Snapdragon 778G. Il offre une longue autonomie de batterie, des performances exceptionnelles et une bonne qualité de capture photo. Tout cela pour vous, les utilisateurs. Aujourd’hui, la nouvelle mise à jour Xiaomi 12 Lite MIUI 14 a été publiée pour Global. Les utilisateurs de Xiaomi 12 Lite sont maintenant beaucoup plus heureux. Merci à Xiaomi pour la mise à jour qu’il a publiée.

Mise à jour Xiaomi 12 Lite MIUI 14

Le Xiaomi 12 Lite a été lancé en 2022. Il est livré avec Android 12 basé sur MIUI 13 et a reçu jusqu’à présent 1 mise à jour Android et 1 MIUI. Maintenant, le smartphone fonctionne avec MIUI 14 basé sur Android 13. Aujourd’hui, une nouvelle mise à jour MIUI 14 a été publiée pour Global. Cette mise à jour améliore la sécurité du système, améliore l’expérience utilisateur et vous offre la dernière version du patch de sécurité. Le numéro de version de la nouvelle mise à jour est MIUI-V14.0.5.0.TLIMIXM. Jetons un coup d’œil au journal des modifications de la mise à jour.

Changelog de la mise à jour Xiaomi 12 Lite MIUI 14 de juin 2023 pour Global

En date du 30 juin 2023, le journal des modifications de la mise à jour Xiaomi 12 Lite MIUI 14 de juin 2023 publiée pour la région Global est fourni par Xiaomi.

[Système]

Mise à jour du patch de sécurité Android de juin 2023. Amélioration de la sécurité du système.

Changelog de la mise à jour Xiaomi 12 Lite MIUI 14 pour Global

En date du 30 janvier 2023, le journal des modifications de la mise à jour Xiaomi 12 Lite MIUI 14 publiée pour la région Global est fourni par Xiaomi.

[Système]

Mise à jour du patch de sécurité Android de janvier 2023. Amélioration de la sécurité du système.

Changelog de la mise à jour Xiaomi 12 Lite MIUI 14 pour la région EEA

En date du 10 janvier 2023, le journal des modifications de la première mise à jour Xiaomi 12 Lite MIUI 14 publiée pour la région EEA est fourni par Xiaomi.

[Système]

Mise à jour du patch de sécurité Android de décembre 2022. Amélioration de la sécurité du système.

Où obtenir la mise à jour Xiaomi 12 Lite MIUI 14?

La nouvelle mise à jour Xiaomi 12 Lite MIUI 14 a été déployée d’abord pour les pilotes Mi. Si aucun bug n’est trouvé, elle sera accessible à tous les utilisateurs. Vous pourrez obtenir la mise à jour Xiaomi 12 Lite MIUI 14 via MIUI Downloader. De plus, avec cette application, vous aurez la chance de découvrir les fonctionnalités cachées de MIUI tout en vous tenant au courant des nouvelles de votre appareil. Cliquez ici pour accéder à MIUI Downloader. Nous arrivons à la fin de notre article sur la mise à jour Xiaomi 12 Lite MIUI 14. N’oubliez pas de nous suivre pour d’autres nouvelles de ce genre.

