Présentation du nouveau look : Google Play Store devient bleu

Google a apporté une modification au Play Store en introduisant une couleur d’accent bleu dans l’application. Cela a entraîné la réduction de certains thèmes Dynamic Color existants.

Auparavant, le Play Store utilisait Dynamic Color dans le champ de recherche, les onglets supérieurs et la barre inférieure. Cela a permis aux principaux flux de l’application de s’aligner sur les principes de conception de Material You. Cependant, en avril, l’application est passée à une barre inférieure plus courte (alors que les tablettes continuent d’utiliser un rail de navigation standard).

Le Play Store avait implémenté Dynamic Color dans certaines zones telles que le champ de recherche, les onglets supérieurs et la barre inférieure. Cependant, il ne s’étendait pas à d’autres sections de l’application telles que les listes, les résultats de recherche et la page de mise à jour « Gérer les applications et l’appareil ». Dans ces zones, Google Play a continué à utiliser la couleur d’accent verte traditionnelle.

Le Google Play Store a adapté le bleu comme couleur d’accent

Depuis mercredi soir, le Play Store a apporté un changement significatif à sa conception en adoptant le bleu comme couleur d’accent dans toute l’application. Ce changement remplace l’utilisation précédente de Dynamic Color sur les flux principaux et la couleur d’accent verte traditionnelle dans d’autres zones. Cependant, il est important de souligner que le menu du compte conserve toujours son thème approprié.

Il est possible que l’adoption récente du bleu comme couleur d’accentuation dans le Play Store soit une mesure temporaire en préparation de la mise en œuvre complète de Dynamic Color dans l’ensemble de l’application. Cette transition peut expliquer l’utilisation du bleu dans des parties de l’application qui ont déjà été mises à jour, ce qui peut sembler contre-productif au premier abord. Le déploiement de cette mise à jour a commencé au cours du week-end et semble maintenant être terminé. Cela indique qu’une mise à jour côté serveur a été appliquée à tous les utilisateurs.

Google a également déployé des applications de synchronisation sur les appareils

Google a récemment terminé le déploiement complet d’une fonctionnalité appelée « Synchroniser les applications avec les appareils ». Cette fonctionnalité a été initialement testée en mars et a été principalement vue sur les tablettes et les appareils Chromebook. Cependant, il est désormais également disponible sur tous les téléphones. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de synchroniser et d’installer des applications de manière transparente sur plusieurs appareils, offrant une expérience plus simple et cohérente.

