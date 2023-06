Des chercheurs construisent des scènes en 3D en utilisant les reflets des yeux

Une vue d’ensemble : Internet a depuis longtemps démontré le danger potentiel que représentent les reflets involontaires dans les photos. En 2015, des chercheurs du MIT ont mis au point un algorithme permettant de supprimer les reflets gênants (et éventuellement embarrassants) des images. Aujourd’hui, une nouvelle menace se profile à l’horizon, qui fait passer les reflets de base à un tout autre niveau.

Des chercheurs de l’université du Maryland ont mis au point un système qui transforme l’œil humain en miroir. En utilisant une caméra pour capturer une séquence d’images de l’œil ainsi que les récentes avancées en matière de vision 3D et de graphisme, l’équipe a été en mesure de reconstruire une scène 3D de ce que regardait un individu.

L’un des éléments clés de la technique est le fait que les humains ne sont pas immobiles. Le mouvement de la tête – même s’il n’est que léger – crée naturellement différentes perspectives de la même scène et aide à la recréer virtuellement. Les travaux antérieurs dans ce domaine consistaient à utiliser une caméra en mouvement pour capturer des images.

Les chercheurs ont utilisé l’optimisation de la pose de la cornée et la décomposition de la texture de l’iris lors de l’entraînement de leur réseau neuronal pour traiter la complexité des textures de l’iris et surmonter les reflets à faible résolution.

Les chercheurs ont pu reconstruire des scènes en 3D en utilisant des données capturées à partir d’yeux humains de différentes couleurs et de globes oculaires synthétiques. Des exemples de recréations ont été partagés en ligne et, bien sûr, ils sont plutôt obsédants.

Ces résultats ont été obtenus dans un environnement de laboratoire avec des conditions d’éclairage idéales et des mouvements délibérés de la tête. Les résultats obtenus avec des yeux synthétiques ont été meilleurs. Reconstruire une scène à l’aide de photos organiques serait probablement beaucoup plus difficile, même si, dans un environnement approprié, cela pourrait être possible.

Comme le soulignent à juste titre les chercheurs, l’œil humain est une source sous-estimée d’informations sur le monde qui nous entoure. Il n’est pas exagéré d’imaginer qu’une technologie comme celle-ci puisse être utilisée dans des affaires criminelles en l’absence de preuves plus conventionnelles (et ce ne serait pas la première fois que des réflexions sont utilisées dans des situations juridiques).

L’article de l’équipe, intitulé « Seeing the World through Your Eyes », a été publié en ligne si vous souhaitez en savoir plus.

