Le fabricant de claviers pour iPad Brydge est relancé par un nouveau propriétaire ; les détails sur les salaires impayés et les commandes non honorées ne sont pas connus.

En mai, j’ai publié un article détaillé sur la chute de Brydge, la startup autrefois florissante qui fabrique des accessoires de clavier populaires pour les utilisateurs d’iPad. À l’époque, Brydge m’avait indiqué qu’une acquisition de la société était en cours, impliquant un « tiers via une procédure de saisie initiée par son prêteur principal ».

Cette acquisition a maintenant été révélée, avec une société appelée Uinta Products qui a annoncé qu’elle avait acquis les actifs de Brydge avec le support de la société d’investissement Claret Capital.

Dans un communiqué de presse annonçant l’opération, Uinta Products indique qu’elle prévoit de relancer Brydge Technologies. Le communiqué de presse décrit Uinta Products comme une « entité montante dans l’industrie technologique ».

Uinta Products sera dirigée par Leon Rossi en tant que PDG, qui a été directeur financier de Brydge d’octobre 2022 jusqu’à ce que la société soit officiellement à court d’argent en mars 2023. Alan Way, qui a travaillé comme vice-président des ventes mondiales de Brydge d’octobre 2021 à mars 2023, sera le directeur des recettes d’Uinta.

Dans l’annonce d’aujourd’hui, Rossi aborde directement mon article sur Brydge du mois dernier et déclare que Uinta Products s’engage à « reconstruire cette entreprise plus forte et meilleure ». Selon Rossi, un « certain nombre d’anciens employés de Brydge » ont rejoint Uinta.

Nous avons pris connaissance de l’article publié sur Netcost-security.fr en mai dernier. Cependant, nous voulons assurer à toutes les parties prenantes que nous sommes déterminés à reconstruire cette entreprise plus forte et meilleure. Un certain nombre d’anciens employés de Brydge nous ont rejoints à Uinta, renforçant ainsi notre capacité à tenir nos promesses. Uinta se réjouit de relancer Brydge sur le marché. Grâce à l’histoire de Brydge en matière de qualité et de produits innovants, nous nous attendons à ce que cette entreprise soit couronnée de succès.

Il est à noter que le communiqué de presse d’Uinta n’aborde pas la question des bagages que Brydge a laissés derrière elle. Il n’y a aucune mention de quand ou si les anciens employés de Brydge qui attendent des salaires impayés seront remboursés, ou si les clients de Brydge qui attendent des commandes les recevront ou seront remboursés de leurs achats. J’ai demandé des précisions à Uinta Products et je vous tiendrai au courant si j’ai des nouvelles.

Depuis jeudi, Way et Rossi sont les deux seuls employés d’Uinta sur LinkedIn. On ne sait pas qui d’autre de Brydge a rejoint l’entreprise. Le communiqué de presse ne mentionne pas les cofondateurs et co-PDG de Brydge, Nicholas Smith et Toby Mander-Jones. M. Smith a mis à jour son profil LinkedIn pour confirmer qu’il n’est plus impliqué dans Brydge depuis le mois de mai.

Il est certainement agréable de voir cette acquisition finalisée et certains détails rendus publics. Toutefois, de nombreuses questions restent sans réponse quant à la suite des événements.

Dans les semaines qui ont suivi mon article, le site web de Brydge a été complètement mis hors ligne et les comptes de médias sociaux de l’entreprise ont été supprimés. D’anciens employés avec lesquels je me suis entretenu m’ont indiqué que Brydge avait des produits en stock qui étaient retenus par ses prêteurs en raison de paiements non effectués. La propriété intellectuelle de l’entreprise était l’un de ses actifs les plus importants.

Pour plus de détails sur ce qui a conduit à la chute de Brydge, vous pouvez lire mon rapport complet du mois dernier. J’ai parlé à une douzaine d’anciens employés de Brydge qui ont attribué l’échec de l’entreprise à une mauvaise gestion de la croissance, à la concurrence intense d’Apple, aux déclarations trompeuses de ses deux co-PDG et à un environnement de travail globalement hostile qui a conduit à un taux de rotation élevé.

