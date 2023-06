Alors qu'Apollo et d'autres applications ferment leurs portes, Narwhal semble conclure un accord unique avec Reddit pour rester en activité.

La date limite de publication des modifications apportées à l’API de Reddit est fixée au 1er juillet. Apollo, client tiers populaire, fait partie des victimes et vient de publier sa mise à jour du chant du cygne, demandant aux utilisateurs de refuser le remboursement de leurs abonnements en cours. De nombreux autres clients fermeront également leurs portes dans deux jours, les coûts d’utilisation de l’API devant grimper en flèche.

Cependant, le développeur du populaire client tiers Narwhal, Rick Harrison, a fait une annonce surprise qui va à l’encontre de la tendance, affirmant que Narwhal pourra continuer à fonctionner (après avoir déclaré à l’origine qu’il devrait fermer). Une nouvelle version majeure, Narwhal 2, est apparemment prévue pour bientôt et sera financée exclusivement par un modèle de tarification par abonnement.

La plupart des applications tierces sont contraintes de fermer car elles sont confrontées à des coûts imminents à court terme et ne disposent pas d’une zone tampon pour faire passer les utilisateurs à un modèle économique différent.

Par exemple, le développeur d’Apollo, Christian Selig, a déclaré précédemment qu’il devait faire face à des frais de 50 000 $/mois à partir du mois prochain, et qu’il serait moins coûteux pour lui de fermer l’application et de rembourser les utilisateurs payants existants. Si Reddit lui avait donné plus de 30 jours pour faire passer les utilisateurs existants à une nouvelle structure tarifaire, il est possible qu’une solution aurait pu être trouvée pour maintenir l’application.

Rick Harrison, développeur de Narwhal, semble devoir trouver une sorte d’accord spécial avec Reddit pour éviter de devoir payer des frais exorbitants à partir du 1er juillet.

Dans une mise à jour précédente, il avait déclaré que les frais d’API de Reddit prévus lui coûteraient entre 1 et 2 millions de dollars par an, une affaire manifestement insoutenable. À l’époque, il avait proposé un compromis selon lequel Reddit ne facturerait pas son utilisation de l’API tant qu’il ne gagnerait pas d’argent avec l’application.

Il n’a pas été explicitement confirmé que cette demande a été acceptée par Reddit, mais il semble que quelque chose de ce genre ait été arrangé. Dans le cadre de la dernière annonce, Harrison a déclaré que l’application Narwhal actuellement en cours d’expédition n’affichera plus de publicité, supprimant ainsi la principale source de revenus de Narwhal.

En revanche, le développeur a déclaré que Narwhal 2 ne serait disponible que pour les abonnés payants, avec un prix estimé à 4-7 $ par mois pour couvrir les frais de l’API Reddit. Il pourrait également y avoir un moyen pour les gros utilisateurs de recharger leur plan pour payer plus de demandes d’API mensuelles.

