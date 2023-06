FireDrone, la révolution thermorésistante qui sauve des vies dans la lutte contre les incendies

Que s’est-il passé ? Les drones ont un grand nombre d’utilisations au-delà des jouets pour les amateurs, les caméramans et les livreurs de colis. Leur prochain emploi pourrait être celui de pompiers dans des situations telles que des bâtiments en feu ou des incendies de forêt, grâce à un nouveau prototype qui a été construit pour résister à des températures extrêmes.

Des chercheurs de l’Imperial College London et de l’Empa – l’unité de science des matériaux des laboratoires fédéraux suisses – ont construit un prototype de drone, appelé FireDrone.

Selon The Reg, le drone utilise un nouvel aérogel thermique en plastique polyimide qui recouvre l’ensemble de l’appareil d’un matériau résistant au feu. Les aérogels sont des polymères remplis d’air, formés d’une structure de faible densité de nanofibres, qui sont renforcés par des fibres de verre. La NASA les utilise comme isolant dans les combinaisons spatiales.

Le FireDrone est également doté d’un système de refroidissement intégré qui lui permet de résister à des températures de 200 degrés centigrades (392 degrés Fahrenheit) pendant dix minutes.

Le drone a été testé au centre d’entraînement d’Andelfingen en Suisse, utilisé par le service des pompiers de l’assurance des bâtiments du canton de Zurich, où il a été capable de voler à travers les flammes créées par un incendie de gaz sans aucun dommage.

Le chercheur principal de l’étude, le professeur Mirko Kovac, directeur du laboratoire de robotique aérienne à l’Imperial College London et chef du laboratoire de robotique durable à l’Empa, a déclaré que le FireDrone pourrait être envoyé devant les pompiers pour recueillir des informations cruciales telles que la présence de personnes coincées, la disposition des bâtiments et les dangers inattendus, ce qui pourrait aider à assurer la sécurité des pompiers et à sauver davantage de vies.

Les chercheurs se sont inspirés de la nature pour rendre le FireDrone résistant à la chaleur sans ajouter trop de poids à son corps. Le revêtement en aluminium super réfléchissant du drone fonctionne à l’inverse des plumes d’un pingouin qui absorbent la chaleur. Les bidons de CO2 liquide transformés en gaz s’inspirent de l’effet rafraîchissant de l’évaporation de la sueur sur notre corps. Et la couche de tuiles en aérogel imite le crachoir qui crée des couches de mousse pour s’isoler.

Il n’y a pas que la chaleur extrême que le drone peut supporter. FireDrone peut également fonctionner dans des conditions de froid extrême, comme l’a montré l’équipe en emmenant l’appareil dans un tunnel glaciaire en Suisse. Le FireDrone devrait donc être une option pour les sauveteurs en montagne qui effectuent des recherches dans des conditions glaciales.

« L’application des drones est souvent limitée par des facteurs environnementaux tels que la température. Nous avons démontré qu’il était possible de surmonter ce problème et nous sommes convaincus que nos résultats contribueront à libérer la puissance future des drones dans les environnements extrêmes », a déclaré M. Kovac.

